www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806529959
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031241/ДШельф
Наименование закупки
Поставка промывочных жидкостей для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30 доб. 67105
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
m_rusakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русакова Мария Юрьевна
Место рассмотрения предложений
РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка промывочных жидкостей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 10:00 GMT +315.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806529959Дата и время окончания срока приема заявок Поставка промывочных жидкостейРФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 11:0015.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806529959Дата и время вскрытия заявок Поставка промывочных жидкостейРФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 23:5927.07.2018 23:5927.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529959Подведение итогов не позднее Поставка промывочных жидкостейРФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка промывочных жидкостей
Начальная цена
1 576 903,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
46.1
46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000
Кол-во: 1238.535
Кол-во: 1264.716
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.