Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 0001/18/4.3/0023736/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.05.2018 Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    0001/18/4.3/0023736/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.05.2018 Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806529986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806529986

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023736/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.3/0023736/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.05.2018 Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    23736 для Участника.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    23736Уведомление о комиссии27.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Рустам Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806529986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806529986Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 19:0027.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529986Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529986Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    136 845 107,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23

    Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

    27.90.60.000

    Резисторы, кроме нагревательных резисторов

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    26.51.82

    Части и принадлежности изделий, отнесенных к группировкам 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротомы; части, не включенные в другие группировки

    25.93.13.112

    Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ1EXD LLCT6, АРТ.КР-В-100 E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСП 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "КРОНШТЕЙН РА 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "КРОНШТЕЙН РА 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "КРОНШТЕЙН У4 3.407.1-143.8.42"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "КРЮК БАНДАЖНЫЙ СОТ 29"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "НАКЛАДКА ОГ2 3.407.1-143.8.27"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "НАКЛАДКА ОГ5 (3.407.1-143.8.28)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "НАКЛАДКА ОГ8 3.407.1-143.8.31"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "НАКЛАДКА ОГ8 3.407.1-143.8.31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "НАКЛАДКА ОГ9 (3.407.1-143.8.32)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Подсистема коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ опр.л. №3912.КС-ЭХЗ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "ПОСТ ПВК-15-ЕIFW2N-УХЛ1 2EXEDII ТУ3400-002-87311639-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "ПОСТ ПВКА-ВЭЛ-1П-1С(без с\ф)-1ExdeIIBT5-(13-1K)220-16/12П-1-У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-101-10-3,2-12,5 У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "ВОРОТА ОТКАТНЫЕ КОНСОЛЬНОГО ТИПА ДАБР.425711.004-14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "СТОЙКА СИЛОВАЯ ДАБР.305611.003"

    Кол-во: 99

    "Позиция 18"

    "ПРОВОЛОКА АКЛ-500С ДАБР.425729.037"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ АКЛ-955C ДАБР.425729.006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ АКЛ-600П ДАБР.425729.088"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "КОЗЫРЬКОВОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ КЗР-125 САО-600V ДАБР.425.729.087"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "АРМИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА АКЛ - 600С ДАБР.425729.069"

    Кол-во: 38

    "Позиция 23"

    "АКЛ - 500C "ЕГОЗА" ДАБР.425729.037"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "УСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ CANON IMAGERUNNER 1435I"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "УСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ CANON IMAGERUNNER 1435I"

    Кол-во: 126

    "Позиция 26"

    "СКАНЕР HP SCANJET G2410, МАКСИМ. РАЗМЕР СКАНИРУЕМОГО 21.6Х29.7 СМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "СИСТЕМНЫЙ БЛОК DEPO NEOS 480SF"

    Кол-во: 53

    "Позиция 28"

    "СИСТЕМНЫЙ БЛОК DEPO NEOS 480SF"

    Кол-во: 1073

    "Позиция 29"

    "РЕЖУЩИЙ ПРИНТЕР (КАТТЕР) GRAPHTEC CRAFTROBO CC100-20 (РАБОЧАЯ ШИРИНА 200ММ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ПРИНТЕР HP LASERJET PRO P1102W"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "ПРИНТЕР HP LASER JET M401A"

    Кол-во: 32

    "Позиция 32"

    "ПРИНТЕР CANON I-SENSYS LBP6780X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ПРИНТЕР CANON I-SENSYS LBP6780X"

    Кол-во: 87

    "Позиция 34"

    "ПЛОТТЕР GCC SABLE SB-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "НОУТБУК LENOVO IDEAPAD 300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "НОУТБУК ASUS X751LAV 90NB04P1-M00900 I5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "МФУ KYOCERA ECOSYS M2035DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "МФУ HP LASERJET PRO M425DN (CF286A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "МОНИТОР SAMSUNG S24D300H"

    Кол-во: 66

    "Позиция 40"

    "МОНИТОР SAMSUNG S24D300H"

    Кол-во: 1126

    "Позиция 41"

    "МОНИТОР LG 29UM57"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "МОНИТОР HP LA-2306X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "ИНЖЕКТОР POE QTECH QSW-POE-INJ-30-1G"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ QTECH QPS-LIL-650RM"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ИБП-220В/24В, 100А/Ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ НАПОЛЬНЫЙ QTECH QPS-LIS-650"

    Кол-во: 23

    "Позиция 47"

    "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ НАПОЛЬНЫЙ QTECH QPS-LIS-650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ НПТВ.565111.002 ИБП-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "ИСТОЧНИК ДИСТАНЦИОННОГО ПИТАНИЯ MGS-4-RPSU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "КАТУШКА НОРМАЛИЗУЮЩАЯ SM, FC/UPC-FC/UPC 1000 М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "КОММУТАТОР D-LINK DES-1016D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-1500-5G-D"

    Кол-во: 7

    "Позиция 53"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-1500-5G-POE-D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-1500-8G-D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-1500-9GF-POE-D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-2910-10T-POE-AC (8X100MB,POE, 2X COMBO 1GB)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 57"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-2910-10T-POE-AC (8X100MB,POE, 2X COMBO 1GB)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-3300-28TC-POE-AC"

    Кол-во: 11

    "Позиция 59"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-3470-10T-POE-AC"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-3470-28T-AC"

    Кол-во: 66

    "Позиция 61"

    "КОММУТАТОР QTECH QSW-3470-52T-AC"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "КОМПЛЕКТ ПЕРЕДАТЧИКА И ПРИЕМНИКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА SVP-03-T/04-R"

    Кол-во: 7

    "Позиция 63"

    "КОНТРОЛЛЕР WI-FI QTECH QWR-AC2201-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "КОНТРОЛЛЕР WI-FI QTECH QWR-AC2325-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "КОНТРОЛЛЕР КАНАЛА ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ (KTS). НПТВ.687243.248"

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "КОРОБКА КРТМ-2/10, ЗАМОК-ЗАЩЕЛКА ПЛИНТ С РАЗМЫКАЕМЫМИ КОНТАКТАМИ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ BEWARD MBR-150"

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ BEWARD MBR-150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА МУФТ МТОК"

    Кол-во: 12

    "Позиция 70"

    "КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА МУФТ МТОК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "КРОСС ШКОС-М-1U/2-16FC-16FC/SM-16FC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "МАРШРУТИЗАТОР QTECH QBR-3041WU-AC"

    Кол-во: 16

    "Позиция 73"

    "МАРШРУТИЗАТОР QTECH QBR-3041WU-AC"

    Кол-во: 9

    "Позиция 74"

    "МЕДИАКОНВЕРТЕР QTECH QFC-MM1GASFP"

    Кол-во: 111

    "Позиция 75"

    "МЕДИАКОНВЕРТЕР QTECH QFC-MM1GASFP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "МЕДИАКОНВЕРТОР 100BASE TX-100BASE FX NSGATE NF-S12 (120КМ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "МЕДИАКОНВЕРТОР NSGATE NF-W08R/B"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "МОДЕМ QTECH QFC-PS4APC1-4W V.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "SFP МОДУЛЬ QTECH QSC-SFP20GEW-3155-SC (1 ГБИТ/С, 20 КМ, SIMPLEX, SC)"

    Кол-во: 56

    "Позиция 80"

    "SFP МОДУЛЬ QTECH QSC-SFP20GEW-5531-SC"

    Кол-во: 56

    "Позиция 81"

    "SFP-МОДУЛЬ QTECH QSC-SFP0.5GE-850 (1ГБИТ/С, 0,5КМ, MM, DUPLEX)"

    Кол-во: 56

    "Позиция 82"

    "SFP-МОДУЛЬ QTECH QSC-SFP10GE-1310 (1ГБИТ/С, 10КМ, SM, DUPLEX)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "USB 2.0 КАБЕЛЬ УДЛИНИТ3.0М А(П)-А(М) С ЗОЛОТ. КОНТАКТАМИ [CCP-USB2-AMAF-10]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "WI-FI АНТЕННА QTECH QWA-0D24508M"

    Кол-во: 42

    "Позиция 85"

    "WI-FI АНТЕННА QTECH QWA-0D5108M"

    Кол-во: 42

    "Позиция 86"

    "АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ АКВАТЕЛЬ 310СТ"

    Кол-во: 49

    "Позиция 87"

    "АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕЛТА-214"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА QTECH QWO-63-AC"

    Кол-во: 14

    "Позиция 89"

    "БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА QTECH QWP-27-AC"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "БЛОК ВВОДА КАНАЛА ТЧ КАНАЛ-Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "БЛОК ЗАЩИТЫ КАНАЛА ТЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "БЛОК ЗАЩИТЫ ЛИНИИ НПТВ.687242.103"

    Кол-во: 9

    "Позиция 93"

    "БЛОК МОДЕМА COT"

    Кол-во: 7

    "Позиция 94"

    "БЛОК МОДЕМА NT (ТС-РАМ) НПТВ.687243.247"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "БЛОК МОДЕМНЫЙ БМ-02 3И2.599.451"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "БЛОК ПИТАНИЯ BP НПТВ. 687243.350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "БЛОК ПИТАНИЯ БП-1А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК 19" 8 ШТ., 220 В (БЕЗ СЕТЕВОГО ШНУРА) ЦМО БР 16-008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК 19" 8 ШТ., 220 В (БЕЗ СЕТЕВОГО ШНУРА) ЦМО БР 16-008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 100"

    "БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК 19" БР-9П-Ш-9005 (9 РОЗЕТОК)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "БЛОК УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СЕТИ QTECH QFC-PBIC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "БЛОК УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СЕТИ QTECH QFC-PBIC-LITE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "ВИЛКА 9 PIN DB- 9M НА КАБЕЛЬ (ПАЙКА)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "ВИЛКА TP4P4C"

    Кол-во: 200

    "Позиция 105"

    "ВИЛКИ TP6P4C RJ-11"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "ВИЛКИ TP6P4C RJ-11"

    Кол-во: 560

    "Позиция 107"

    "ВИЛКИ TP6P6C RJ-12"

    Кол-во: 240

    "Позиция 108"

    "ВИЛКИ TP8P8C RJ-45"

    Кол-во: 300

    "Позиция 109"

    "ВИЛКИ TP8P8C RJ-45"

    Кол-во: 1745

    "Позиция 110"

    "ГНЕЗДО 9 PIN DB- 9F НА КАБЕЛЬ (ПАЙКА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 25ГР-Д2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 25ГР-Д2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "ИБП QTECH QPS-OLS-2RM-LC 2000ВА, QPS-OLS-19KIT, QPS-OLS-SNMP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "ИБП QTECH В СОСТАВЕ: QPS-LIL-650RM, QPS-LIL-19KIT, QPS-LIL-SNMP"

    Кол-во: 32

    "Позиция 115"

    "ИБП QTECH В СОСТАВЕ: QPS-LIL-650RM, QPS-LIL-19KIT, QPS-LIL-SNMP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "МОДУЛЬ АСИНХРОННОГО СОПРЯЖЕНИЯ МАС-2/8 БНСА.468212.007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "ТОЧКА ДОСТУПА БЕСПРОВОДНАЯ QTECH QWP-67-AC"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "УЗЕЛ ВВОДА ДИСТАНЦИОННОГО ПИТАНИЯ НПТВ.687243.230"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "УЗЕЛ ПИТАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ MPSU-R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ SVP-08"

    Кол-во: 14

    "Позиция 121"

    "УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ УЗ-92."

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (УЗИП) DTNVR 1/30/0.5/1500 (LT)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 123"

    "УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (УЗИП) DTNVR 1/30/0.5/1500 (LT)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "УСТРОЙСТВО ОПЕРАТИВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ УП-125"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "УСТРОЙСТВО ОПЕРАТИВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ УП-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "ФИДЕР ВЧ RG-213 F/U"

    Кол-во: 997

    "Позиция 127"

    "ФИДЕР ВЧ RG-58 A/U"

    Кол-во: 200

    "Позиция 128"

    "ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ RTC-S563D 10 ПОРТОВ ДВОЙНОЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "ХОМУТ ОДНОРАЗОВЫЙ 203*2.5 ММ БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА ПД-4450"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "ШАССИ 19" ДЛЯ МЕДИАКОНВЕРТЕРОВ QTECH QFC-MO16AD-M V2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "ШКАФ НАСТЕННЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 12U (600Х520) ДВЕРЬ СТЕКЛО ШРН-12.500-ЗС (30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "ШКАФ НАСТЕННЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШРН 6.480 6U (600Х480)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "ШКАФ НАСТЕННЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШРН 6.480 6U (600Х480)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 12U АНТИВАНДАЛЬНЫЙ (600*530)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШТК-М-22.6.8-1ААА 22U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "ШКАФ ШКОС-М-1U/2-24FC (ST) -24FC/SM-24 FC/SM-24 FC/UPC-CCД о/л № 3 07-1/1106//11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "ШКАФ ШРН-12.650 19CHR(34), ВЫСОТА 12U"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SM FC\UPC-FC\UPC 3 М."

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SM FC\UPC-LC\UPC 3 М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SM FC\UPC-SC\UPC 3 М"

    Кол-во: 22

    "Позиция 142"

    "ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SM FC\UPC-SC\UPC 3 М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SM SC\UPC-SC\UPC 3 М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "ШНУР ТЕЛЕФОННЫЙ SCO-1-6P4C-3 С РАЗЪЕМАМИ RJ-11, 3М"

    Кол-во: 16

    "Позиция 145"

    "ШНУР ТЕЛЕФОННЫЙ SCO-1-6P4C-3 С РАЗЪЕМАМИ RJ-11, 3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "ШНУР ТЕЛЕФОННЫЙ ВИТОЙ ТРУБОЧНЫЙ"

    Кол-во: 207

    "Позиция 147"

    "ШНУР ШОС-SM/2,0ММ-SC/ UPC-LC/UPC-5,0М-H+"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "ЩИТОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ИЗОЛЯТОРАМИ Кат.№ 120809-00008, Чертежи ССД ГК-У606.00.000"

    Кол-во: 11

    "Позиция 149"

    "ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ 180х180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "ЯЧЕЙКА ОАТ4 Х72.158.046 ИКМ-7ТМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ ЯК-М-10-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "МОДУЛЬ КОНВЕРТЕРА QTECH QFC-MM1GA20-W31-AF15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "МОДУЛЬ КОНВЕРТЕРА QTECH QFC-MM1GA20-W55-AF15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "МОДУЛЬ-SFP QTECH QSC-SFP120GE-1550-DDM (1ГБИТ/С, 120КМ, SM, DUPLEX)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 155"

    "ОПТИЧЕСКИЙ КРОСС 19, IU, 8 ПОРТОВ, СО СПЛАЙС КАССЕТОЙ КРС-16/8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ QSC-SFP40-G10C- не корректно"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДОВЫЙ ПИГТЕЙЛ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР) 9/125, LC/UPC 1,5 М"

    Кол-во: 500

    "Позиция 158"

    "ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДОВЫЙ ПИГТЕЙЛ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР) 9/125, LC/UPC 1,5 М"

    Кол-во: 90

    "Позиция 159"

    "ОРГАНАЙЗЕР КАБЕЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 19" 1U, 6 КОЛЕЦ ГКО-1-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 160"

    "ПЕРЕДАТЧИК ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ СУ-1УСГ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 161"

    "ПЛИНТ С НОРМАЛЬНОЗАМКНУТЫМИ (РАЗМЫКАЕМЫМИ) КОНТАКТАМИ LSA-PROFIL 2/10 0-9"

    Кол-во: 24

    "Позиция 162"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ C2000-ETHERNET, RS-485/RS-232"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ НАТЕКС MMX-CON-E3-ETHERNET"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ СВЯЗИ СЧЕТЧИКОВ С КОМПЬЮТЕРОМ ЧЕРЕЗ ОПТОПОР"АЕ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 165"

    "Пульт контроля и управления С2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "ПУЛЬТ МИКРОФОННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПМ-3207П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "ПУЛЬТ МИКРОФОННЫЙ УЧАСТНИКА ПМ-3107"

    Кол-во: 15

    "Позиция 168"

    "ПУЛЬТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ НПТВ.465312.017 ППДС-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "ПУЛЬТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ НПТВ.465312.017 ППДС-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "ПУНКТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ ППДС-К НПТВ.465312.045"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "РАЗЪЕМ BNC-7002A"

    Кол-во: 80

    "Позиция 172"

    "РАЗЪЕМ RJ-45"

    Кол-во: 292

    "Позиция 173"

    "РАЗЪЕМ RJ-45"

    Кол-во: 409

    "Позиция 174"

    "РЕЙКА DIN-РЕЙКА СИММЕТРИЧНАЯ 2М 7,5Х35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "РЕЙКА DIN-РЕЙКА СИММЕТРИЧНАЯ 2М 7,5Х35"

    Кол-во: 8

    "Позиция 176"

    "РЕТРАНСЛЯТОР GSM PICOCELL 900 SXL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ 6Р4С ВНЕШНЯЯ,1ГНЕЗДО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ 6Р4С ВНЕШНЯЯ,1ГНЕЗДО"

    Кол-во: 333

    "Позиция 179"

    "РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ 6Р4С ВНЕШНЯЯ,2ГНЕЗДА"

    Кол-во: 25

    "Позиция 180"

    "РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ 6Р4С ВНЕШНЯЯ,2ГНЕЗДА"

    Кол-во: 150

    "Позиция 181"

    "СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР Pilot (6 РОЗ.)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 182"

    "СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР Pilot (6 РОЗ.)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 183"

    "СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 184"

    "СУММАТОР SUM 5 КАНАЛ-5Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "ТЕЛЕФОН СОТОВЫЙ TEXET TM-511R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ GIGASET DA710"

    Кол-во: 12

    "Позиция 187"

    "ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ GIGASET DA710"

    Кол-во: 33

    "Позиция 188"

    "РЕГУЛЯТОР РПО СА2.573.022 (3-24 КГС/СМ2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДСК-50/400М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-50-VR-XX-X-4В-PN63-Х3-C2TPТ ОЛ №13/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-50-VR-XX-X-4В-PN63-Х3-C2TP ОЛ №7/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-50-VR-XX-X-4В-PN63-Х3-C2TP ОЛ №2/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-50-VR-XX-X-4В-PN63-Х3-C2TP ОЛ №12/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-50-VR-XX-X-4В-PN63-Х3-C2TP ОЛ №11/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-100-VR-XX-X-4В-PN16-Х3-C2TP ОЛ №9/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-100-VR-XX-X-4В-PN16-Х3-C2TP ОЛ №8/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-100-VR-XX-X-4В-PN16-Х3-C2TP ОЛ №6/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-100-VR-XX-X-4В-PN16-Х3-C2TP ОЛ №5/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-100-VR-XX-X-4В-PN16-Х3-C2TP ОЛ №4/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-100-VR-XX-X-4В-PN16-Х3-C2TP ОЛ №3/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-100-VR-XX-X-4В-PN16-Х3-C2TP ОЛ №14/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-100-VR-XX-X-4В-PN16-Х3-C2TP ОЛ №10/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "РАСХОДОМЕР ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UFG-F-100-VR-XX-X-4В-PN16-Х3-C2TP ОЛ №1/1004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ К РАДИСТАНЦИИ ЭРИКА -315, ОДНОМЕСТНОЕ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 205"

    "РАДИОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ АНАЛОГОВАЯ ЭРИКА-315"

    Кол-во: 18

    "Позиция 206"

    "РАДИОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ АНАЛОГОВАЯ ЭРИКА-315"

    Кол-во: 12

    "Позиция 207"

    "РАДИОСТАНЦИЯ МОБИЛЬНАЯ АНАЛОГОВАЯ ЭРИКА-211"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ К РАДИОСТАНЦИИ ЭРИКА-315, 2000МА/Ч"

    Кол-во: 12

    "Позиция 209"

    "АНТЕННА ВЕРТИКАЛЬНАЯ 144 - 174 МГЦ, Фирма Радиал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ Р/С ВОЛНА-302 AT 4851-16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 211"

    "ДИОД КД2997А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "ДИОД 1N4148"

    Кол-во: 20

    "Позиция 213"

    "ДИОД КД522Б"

    Кол-во: 50

    "Позиция 214"

    "ДИОД УД1201"

    Кол-во: 30

    "Позиция 215"

    "ДИОД КД226Б"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "МИКРОКОНТРОЛЛЕР AT89C51-20JC"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "ДИОД КД230Г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 218"

    "РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-3,3КОМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 219"

    "РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-150ОМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 220"

    "КОНДЕНСАТОР К-50-35 100МКФ-16В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 221"

    "КОНДЕНСАТОР К-50-35 1000МКФ-25В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 222"

    "ТРАНЗИСТОР IRF 740"

    Кол-во: 8

    "Позиция 223"

    "МИКРОСХЕМА 564 ЛА7"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "РЕЗИСТОР R=8,2 КОМ ОМЛТ-0,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 225"

    "ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВНЫЙ И КОММУТАЦИИ ТР0МБ0Н-БП-21 220В 1.5А АКБ 21 АЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "АДАПТЕР ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC-ТИПА SM DUPLEX"

    Кол-во: 31

    "Позиция 227"

    "УСИЛИТЕЛЬ СЕЛЕКТОРНЫЙ MCF DS 8180 USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "ПУЛЬТ МИКШЕРНЫЙ АКТИВНЫЙ MCF AM-GM12P(450W)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "РАДИОСИСТЕМА MCF 2GF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "МИКРОСХЕМА LM567CM"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "ТРАНЗИСТОР КТ315Г"

    Кол-во: 28

    "Позиция 232"

    "ТРАНЗИСТОР КТ 816"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "ТРАНЗИСТОРНАЯ СБОРКА 1НТ251"

    Кол-во: 21

    "Позиция 234"

    "ТРАНЗИСТОР КТ3107Б"

    Кол-во: 25

    "Позиция 235"

    "ТРАНЗИСТОР КТ816Г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 236"

    "ТРАНЗИСТОР КТ630"

    Кол-во: 5

    "Позиция 237"

    "ТРАНЗИСТОР КТ3102БМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 238"

    "ТРАНЗИСТОР КП 922А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "ТРАНЗИСТОР IRF 540"

    Кол-во: 20

    "Позиция 240"

    "ТРАНЗИСТОР КТ 3108"

    Кол-во: 8

    "Позиция 241"

    "ОПТРОН 6N139"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "ОПТРОН 6N137"

    Кол-во: 10

    "Позиция 243"

    "ДИОД 1N5819"

    Кол-во: 30

    "Позиция 244"

    "ДИОД BAT54S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "КОНДЕНСАТОР К50-35 470 МКФ 450В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 246"

    "ТРАНЗИСТОР IRF840PBF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "МИКРОСХЕМА LM741CM"

    Кол-во: 10

    "Позиция 248"

    "МИКРОСХЕМА ADM232AARNZ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 249"

    "МИКРОСХЕМА KU80C188EC20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "ТРАНЗИСТОР IRF9620"

    Кол-во: 8

    "Позиция 251"

    "ТРАНЗИСТОР IRFP250PBF"

    Кол-во: 8

    "Позиция 252"

    "ТРАНЗИСТОР 2SA1668"

    Кол-во: 10

    "Позиция 253"

    "ТРАНЗИСТОР 2SC4382"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "МИКРОСХЕМА ATF-10136"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "ПУЛЬТ МИКШЕРНЫЙ АКТИВНЫЙ MCF AM-GM8P (650 W)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЬ 8GB USB 2.0 С ЛОГОТИПОМ"

    Кол-во: 740

    "Позиция 257"

    "ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ШРН-1М-2/50 11-Ш293"

    Кол-во: 12

    "Позиция 258"

    "РОЗЕТКА RJ-45 CAT. 6, 2 PORT ВНУТРЕННЯЯ"

    Кол-во: 170

    "Позиция 259"

    "РОЗЕТКА RJ-45 CAT. 6, 2 PORT ВНУТРЕННЯЯ"

    Кол-во: 94

    "Позиция 260"

    "ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА LEGRAND 774139 VALENA 2XRJ45"

    Кол-во: 16

    "Позиция 261"

    "ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА LEGRAND 774339 VALENA 2XRJ11"

    Кол-во: 16

    "Позиция 262"

    "ДВУХПОЛОСНАЯ СЕЛЕКТОРНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА MCF CF-5J"

    Кол-во: 4

    "Позиция 263"

    "ПУЛЬТ УЧАСТНИКА ДЛЯ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА АК МИНИ СТУДИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "ПУЛЬТ УЧАСТНИКА ДЛЯ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА АК МИНИ СТУДИЯ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 265"

    "ШКАФ МОНТАЖНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 19" НАПОЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "ПОЛКА КОНСОЛЬНАЯ ПК-40-19-2U"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ (1СЛХ7АЛХ0СТА) SA17P ДЛЯ АТС "МАКСИКОМ" МР48"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "ПЛАТА РСШИРЕНИЯ (8АЛ) АА08P ДЛЯ АТС "МАКСИКОМ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "ТВ-ПРИСТАВКА NETUP ANDROID BOX"

    Кол-во: 69

    "Позиция 270"

    "РОУТЕР WI-FI ELTEX WB-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ HEAD FOUR SPH-104 DIGILAB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "КОНВЕРТОР DC-DC C 18-36 В НА 12 В/830MA DW10-22 ФИРМЫ FRANMAR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 273"

    "КОНВЕРТОР DC-DC C 18-36 В НА 12 В/470MA DW05-22A ФИРМЫ FRANMAR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 274"

    "АНТЕННА АВТОМОБИЛЬНАЯ НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ 136-174 МГЦ ААМЗ-160"

    Кол-во: 29

    "Позиция 275"

    "СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 75/120 ОМ ПЕ1-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 276"

    "КОМПЛЕКТ ПРИЕМНИК-ПЕРЕДАТЧИК HDMI ПО IP / DR/HD EX 100LIR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭРИКА ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАДИОСТАНЦИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ЦМО КМ-2-50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 279"

    "ОРГАНАЙЗЕР КАБЕЛЬНЫЙ ЦМО ГКО-О-4.62-9005"

    Кол-во: 7

    "Позиция 280"

    "ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЬ 8GB USB 2.0 С ЛОГОТИПОМ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 281"

    "УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ИМПУЛЬСНЫЙ MCF D - 2.5 ZHARA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "МИКРОФОН ОКТАВА МК-105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "РАДИОСИСТЕМА ВОКАЛЬНАЯ MCF U-99"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "НАУШНИКИ FA-003TI"

    Кол-во: 4

    "Позиция 285"

    "МИКРОФОН ОКТАВА МК-012 СТЕРЕОПАРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "МОНИТОР ЗВУКОВОЙ MCF BX8 CARBON"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "КОМПЛЕКТ РАДИОСИНХРОНИЗАЦИИ TTL YONGNUO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "ЭФИРНАЯ АНТЕННА LANS UX 16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "КАРТА ПАМЯТИ MICROSDHC SILICON POWER 16GB CLASS 10 (SP016GBCTH010V10)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 290"

    "КАРТА ПАМЯТИ MICROSDHC SILICON POWER 16GB CLASS 10 (SP016GBCTH010V10)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "ДЕЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТВ*4 ПОД F РАЗЪЕМ 5-1000МГЦ REXANT"

    Кол-во: 8

    "Позиция 292"

    "ДЕЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТВ*6 ПОД РАЗЪЕМ 5-1000 МГЦ REXANT"

    Кол-во: 6

    "Позиция 293"

    "МОДУЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ QSC-SFP+20G10E-1310"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "МОДУЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ QSC-SFP+0.2G10E-1310-MM"

    Кол-во: 5

    "Позиция 295"

    "РАЗЬЕМЫ РОЗЕТКА RJ-45 5Е КАТ. ТИП 110 (БЕЛЫЙ)"

    Кол-во: 85

    "Позиция 296"

    "ПАТЧ-КОРД FC-SC DUPLEX 9/125 3М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 297"

    "ПЛАНШЕТ OYSTERS 10" T104B 4G QOO LIFE MT0733G 512M 4GB EMMC"

    Кол-во: 13

    "Позиция 298"

    "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT-UPS 3000/1800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "БЛОК ПРОЯВКИ DV-170 ДЛЯ KYOCERA ECOSYS P2135"

    Кол-во: 3

    "Позиция 300"

    "НАБОР СТРУЙНЫХ КАРТРИДЖЕЙ H-950XL-951XL ДЛЯ HP OFFICEJET PRO 8100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 301"

    "HDMI КАБЕЛЬ PROLINK PB358B-0150 (HDMI-HDMI 2.0 (AM-AM), 1.5 М.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 302"

    "КАБЕЛЬ HDMI 5 М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 303"

    "ТРАНЗИСТОР 2SK2974"

    Кол-во: 10

    "Позиция 304"

    "MИКРОСХЕМА 74HC04D В КОРПУСЕ SOIC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "MИКРОСХЕМА CD4051BM В КОРПУСЕ SOIC 16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "MИКРОСХЕМА CD4051 В КОРПУСЕ SOIC 8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 307"

    "MИКРОСХЕМА AN6884"

    Кол-во: 20

    "Позиция 308"

    "MИКРОСХЕМА ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ FM25C160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "МИКРОСХЕМА MC33202D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "ОПТОПАРА АОД130А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 311"

    "МИКРОСХЕМА DC-DC CA48S5-25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 312"

    "МИКРОСХЕМА DC-DC HL02U05D15Y"

    Кол-во: 20

    "Позиция 313"

    "МИКРОСХЕМА DC-DC XSIW2448-B"

    Кол-во: 20

    "Позиция 314"

    "МИКРОСХЕМА XR-T7288IW"

    Кол-во: 50

    "Позиция 315"

    "МИКРОСХЕМА AM26C32MDREP"

    Кол-во: 30

    "Позиция 316"

    "МИКРОСХЕМА ALCATEL CTCA-NAA"

    Кол-во: 50

    "Позиция 317"

    "МИКРОСХЕМА IR2101"

    Кол-во: 10

    "Позиция 318"

    "МИКРОСХЕМА TA31136FN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 319"

    "МИКРОСХЕМА NJM12903R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 320"

    "МИКРОСХЕМА M62364FP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 321"

    "МИКРОСХЕМА NJM22902V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "МИКРОСБОРКА 04АП РХ3.425.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 323"

    "МИКРОСБОРКА 04УП РХ3.421.020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 324"

    "МИКРОСХЕМА NJM20707M"

    Кол-во: 10

    "Позиция 325"

    "ЗАЖИМ НАТЯЖ.БОЛТОВОЙ НБ-2-6А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 326"

    "Зажим ПА-2-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 327"

    "Зажим ПА-2-2"

    Кол-во: 39

    "Позиция 328"

    "ЗАЖИМ прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 329"

    "ЗАЖИМ ПС-2-1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 330"

    "ЗАЖИМ ПС-2-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 331"

    "ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10-375 У3 ОТВ/ОТВ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 332"

    "ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ ПС70Е ТУ34-27-91-93"

    Кол-во: 200

    "Позиция 333"

    "ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ ПС70Е ТУ34-27-91-93"

    Кол-во: 24

    "Позиция 334"

    "ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ ПС70Е ТУ34-27-91-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 335"

    "ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ ПС70Е ТУ34-27-91-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 336"

    "ИЗОЛЯТОР ШФ-20Г"

    Кол-во: 80

    "Позиция 337"

    "ИЗОЛЯТОР ШФ-20Г"

    Кол-во: 33

    "Позиция 338"

    "ИЗОЛЯТОР ШФ-20Г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 339"

    "ИЗОЛЯТОР ШФ-20Г1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 340"

    "ИЗОЛЯТОР ШФ-20Г1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 341"

    "КОЛПАЧОК К-6 ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА"

    Кол-во: 80

    "Позиция 342"

    "КОЛПАЧОК К-6 ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "КОЛПАЧОК К-6 ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА"

    Кол-во: 33

    "Позиция 344"

    "КОЛПАЧОК К-6 ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 345"

    "КОЛПАЧОК К-6 ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 346"

    "Комплект промежуточной подвески КПП-1500 (КВТ) исп.1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 347"

    "АВТОМАТ АЕ 1031 6А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 2П 25А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 349"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 2П 25А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29-1П-С10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 351"

    "АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ DELTA DTM1207 12В, 7А*Ч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 352"

    "АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ АЗ 25Х100"

    Кол-во: 38

    "Позиция 353"

    "АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН АК 1500"

    Кол-во: 19

    "Позиция 354"

    "БУГЕЛЬ С 20 для фиксации монтажнай ленты НХЛ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 355"

    "БУГЕЛЬ С 20 для фиксации монтажнай ленты НХЛ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 356"

    "ВЫВОД КОНЦЕВОЙ АККУМУЛЯТОРА СТАЦИОНАРНОГО ТБ400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "ВЫПРЯМИТЕЛЬ В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1 2,0КВТ СЕРИИ В1,4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 358"

    "ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-12-01 ТУ 3449-014-52819896-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 359"

    "ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-12-01 ТУ 3449-014-52819896-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 360"

    "ЗАЖИМ KZP-2 ГОСТ Р 51177-98"

    Кол-во: 15

    "Позиция 361"

    "ЗАЖИМ анкерный абонентский ЗАБ 16-25 M"

    Кол-во: 6

    "Позиция 362"

    "ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАН 16-35/1000 16-35 ММ2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 363"

    "ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАН 16-35/1000 16-35 ММ2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 364"

    "ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАН 16-35/1000 16-35 ММ2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 365"

    "ЗАЖИМ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЗПО 16-95/4-35 ГОСТ 11516-94"

    Кол-во: 22

    "Позиция 366"

    "ЗАЖИМ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЗПО 16-95/4-35 ГОСТ 11516-94"

    Кол-во: 15

    "Позиция 367"

    "ЗАЖИМ НАТЯЖ.БОЛТОВОЙ НБ-2-6А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 368"

    "РАЗРЯДНИК РВО-10У1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 369"

    "РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ "СЕЛЕНА" С/У С З/К БЕЛАЯ 250В, 16А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "РОЗЕТКА РАР10-З-ОП 16А MRD10-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "РОЛИК МОНТАЖНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РМ1.1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 372"

    "СЕРЬГА СР-7-16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 373"

    "СКОБА СК-7-1А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 374"

    "СТЯЖКА Г1 3.407.1-143.8.44"

    Кол-во: 7

    "Позиция 375"

    "СТЯЖКА Г1 3.407.1-143.8.44"

    Кол-во: 3

    "Позиция 376"

    "ТРАВЕРСА ТМ 6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 377"

    "ТРАВЕРСА ТМ10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 378"

    "УШКО ОДНОЛАПЧАТОЕ У1-7-16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 379"

    "ФАРА ФР-ВС ЭКОТОН-3 ОСОБОВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ С ЗАРЯД.УСТРОЙСТВОМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "ХОМУТ Х -7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 381"

    "ХОМУТ Х -7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "ХОМУТ Х-1 ДЛЯ ОПОР ВЛ 10КВ Х-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 383"

    "ХОМУТ Х11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 384"

    "ХОМУТ Х42 3.407.1-143.8.49"

    Кол-во: 9

    "Позиция 385"

    "ЯЩИК ЯРП11-312-12УХЛЗ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "КОРОБКА ЗАЖИМОВ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КЗПМ 2,2-25/16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "КОРОБКА КР-В-100 УХЛ11EXDIICT6 ГОСТ 14254-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "МИКРОСХЕМА NJM2902V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 389"

    "МИКРОСХЕМА MC14093BCP"

    Кол-во: 20

    "Позиция 390"

    "МИКРОСХЕМА TL431ILP"

    Кол-во: 20

    "Позиция 391"

    "МИКРОСХЕМА TDA7052AT"

    Кол-во: 30

    "Позиция 392"

    "МИКРОСХЕМА LM741CN"

    Кол-во: 20

    "Позиция 393"

    "МИКРОСХЕМА LM2597N-ADJ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 394"

    "МИКРОСХЕМА LM2902N"

    Кол-во: 10

    "Позиция 395"

    "MИКРОСХЕМА 74HC4520D В КОРПУСЕ SOIC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 396"

    "ПОДСТАВКА МИКРОФОННАЯ НАСТОЛЬНАЯ ПМН-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "ДОСКА ИНТЕРАКТИВНАЯ PROPTIMAX OP 86" MULTI-TOUCH В КОМПЛЕКТЕ СО СТОЙКОЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "МИКРОФОН НАСТОЛЬНЫЙ DM-7PT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 399"

    "КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 10 МКФ 25 В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 400"

    "КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2200,0МКФХ6,3В"

    Кол-во: 80

    "Позиция 401"

    "КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 100000МКФ 50В, 105№С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 2200 МКФ Х 25 В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 403"

    "КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 4700 МКФ Х 63 В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 404"

    "КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 470 МКФ Х 63 В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 405"

    "КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 47 МКФ Х 63 В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 406"

    "КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 220 МКФ Х 63 В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 407"

    "КОНДЕНСАТОР К50-29-63В 47МКФ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 408"

    "КОНДЕНСАТОР К50-29-63В 220МКФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 409"

    "КОНДЕНСАТОР К50-63-50В 470МКФ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 410"

    "КОНДЕНСАТОР К50-35-25В 47МКФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 411"

    "Конденсатор электролитический К50-35 1x63В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 412"

    "КОНДЕНСАТОР 470/63V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 413"

    "КОНДЕНСАТОР К-50-29-10МФ100В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 414"

    "РЕЗИСТОР ОМЛТ-0.25 1,2 КОМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 415"

    "РЕЗИСТОР МЛТ 0,25-470 ОМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 416"

    "РЕЗИСТОР SMD 1206 1 КОМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 417"

    "РЕЗИСТОР MF-0.5 20-ОМ 5%"

    Кол-во: 2

    "Позиция 418"

    "РЕЗИСТОР МЛТ-0,25 360 ОМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 419"

    "РЕЗИСТОР МЛТ-0,5 1,0 КОМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 420"

    "РЕЗИСТОР МЛТ-0,5 4,3 КОМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 421"

    "РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-2,2 КОМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 422"

    "РЕЗИСТОР МЛТ 0,25-6,2 КОм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 423"

    "РЕЗОНАТОР КВАРЦЕВЫЙ 4.096 МГЦ В КОРПУСЕ НС-49U"

    Кол-во: 5

    "Позиция 424"

    "МИКРОСХЕМА КР1401УД4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 425"

    "ТРАНЗИСТОР КТ3102 АМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 426"

    "МИКРОСХЕМА ЕРМ7064LC44-15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 427"

    "МИКРОСХЕМА LM567СМХ/NOPB"

    Кол-во: 30

    "Позиция 428"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC/DC P6LU-0505SELF"

    Кол-во: 5

    "Позиция 429"

    "ИНДИКАТОР К490ИП1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 430"

    "МИКРОСХЕМА К561ЛН2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 431"

    "МИКРОСХЕМА К561ЛА7"

    Кол-во: 52

    "Позиция 432"

    "МИКРОСХЕМА К140УД6Б"

    Кол-во: 4

    "Позиция 433"

    "МИКРОСХЕМА 1114ЕУ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 434"

    "МИКРОСХЕМА К553УД2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 435"

    "МИКРОСХЕМА КР1114ЕУ4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 436"

    "МИКРОСХЕМА LM2576T-ADJ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 437"

    "Микросхема 564 ЛЕ10"

    Кол-во: 24

    "Позиция 438"

    "МИКРОСХЕМА КР561ЛЕ5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 439"

    "МИКРОСХЕМА МС 145421Р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 440"

    "МИКРОСХЕМА К564ЛА7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 441"

    "МИКРОСХЕМА К564ТМ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 442"

    "МИКРОСХЕМА КР1006ВИ1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 443"

    "МИКРОСХЕМА 564 ЛЕ5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 444"

    "МИКРОСХЕМА 564 ЛН2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 445"

    "МИКРОСХЕМА 564 КП1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 446"

    "МИКРОСХЕМА 564 КП2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 447"

    "МИКРОСХЕМА 564 ИП2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 448"

    "МИКРОСХЕМА 564 ИЕ9"

    Кол-во: 20

    "Позиция 449"

    "ТРАНЗИСТОР КП701А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 450"

    "ТРАНЗИСТОР КП746А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 451"

    "ТРАНЗИСТОР КТ815Г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 452"

    "ТРАНЗИСТОР BFR93A"

    Кол-во: 30

    "Позиция 453"

    "МИКРОСХЕМА 74HC165N"

    Кол-во: 5

    "Позиция 454"

    "МИКРОСХЕМА LM2902D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 455"

    "МИКРОСХЕМА 533ЛА7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 456"

    "МИКРОСХЕМА AD8402N"

    Кол-во: 20

    "Позиция 457"

    "МИКРОСХЕМА MC34119 SO-8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 458"

    "МИКРОСХЕМА AD8402 SO-14"

    Кол-во: 30

    "Позиция 459"

    "МИКРОСХЕМА PIC16F77-I/L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 460"

    "МИКРОСХЕМА SP490EEN - L"

    Кол-во: 10

    "Позиция 461"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ AM80A-048L-120F18"

    Кол-во: 25

    "Позиция 462"

    "МИКРОСХЕМА NBB-300 (ООО"РАДИОКОМП")"

    Кол-во: 30

    "Позиция 463"

    "МИКРОСХЕМА AM794671JC"

    Кол-во: 20

    "Позиция 464"

    "МИКРОСХЕМА LM339N"

    Кол-во: 20

    "Позиция 465"

    "МИКРОСХЕМА TP 3057N"

    Кол-во: 20

    "Позиция 466"

    "МИКРОСХЕМА NJM2070M"

    Кол-во: 10

    "Позиция 467"

    "МИКРОСХЕМА MC34119D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 468"

    "МИКРОСХЕМА ADM660ANZ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 469"

    "МИКРОСХЕМА C8051F015"

    Кол-во: 26

    "Позиция 470"

    "МИКРОСХЕМА C8051F120"

    Кол-во: 27

    "Позиция 471"

    "МИКРОСХЕМА КР142ЕН8Б"

    Кол-во: 8

    "Позиция 472"

    "МИКРОСХЕМА К561ТЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 473"

    "МИКРОСХЕМА ADM660"

    Кол-во: 20

    "Позиция 474"

    "МИКРОСХЕМА TL 494CN"

    Кол-во: 20

    "Позиция 475"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВП2Б-1В 0.25А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 476"

    "МИКРОСХЕМА 564ЛЕ6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 477"

    "МИКРОСХЕМА 564ЛН1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 478"

    "МИКРОСХЕМА 561ЛА9"

    Кол-во: 50

    "Позиция 479"

    "МИКРОСХЕМА 561КТ3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 480"

    "МИКРОСХЕМА 554СА3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 481"

    "МИКРОСХЕМА 561ТМ2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 482"

    "СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ "КОБРА" ЛИНЕЙНАЯ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 483"

    "СТОЙКА ДЛЯ СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ "КОБРА""

    Кол-во: 24

    "Позиция 484"

    "СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ КОБРА К-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 485"

    "СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ "КОБРА"."

    Кол-во: 206

    "Позиция 486"

    "КАЛИТКА ОГРАЖДЕНИЯ КОБРА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 487"

    "МЕДИАКОНВЕРТОР NSGATE NFG-X08"

    Кол-во: 4

    "Позиция 488"

    "ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ 1,8М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 489"

    "ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРП-300-2М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 490"

    "ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ 42U (800X800) ДВЕРЬ СТЕКЛО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 491"

    "АККУМУЛЯТОР АТ 9008-16 NI-MH 7,5В 1600 МАЧ ДЛЯ Р/СТ MOTOROLA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 492"

    "АККУМУЛЯТОР AT 4018-16 NI-MH 7,5В 1600 МАЧ ДЛЯ Р/СТ MOTOROLA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 493"

    "АВТОМАТ АЕ 1031 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 494"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИМА-М100LB4 5.5КВТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 495"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВА180М4-У2,5 РН=30КВТ ГОСТ Р 51330.0-99"

    Кол-во: 1

    "Позиция 496"

    "ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ АИМ 160 М8 (11/1500)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 497"

    "ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ АИМ 180 М4 (18,5/1500)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 498"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР 56 В4 IM1081 0.18/1500"

    Кол-во: 8

    "Позиция 499"

    "АККУМУЛЯТОР 6F22(КРОНА) КОСМОС 200 mAh ГОСТ Р МЭК 62133-2004"

    Кол-во: 64

    "Позиция 500"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ROBITON ER-34615 3.6B 19АЧ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 501"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КОСМОС ТИП КРОНА 6F22 9В (6LR61.CR-9V)"

    Кол-во: 295

    "Позиция 502"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КОСМОС ТИП КРОНА 6F22 9В (6LR61.CR-9V)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 503"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КОСМОС ТИП D 1.5В (LR20.R20.273)"

    Кол-во: 381

    "Позиция 504"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КОСМОС ТИП C 1.5В (LR14.R14.343)"

    Кол-во: 313

    "Позиция 505"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КОСМОС AA 1.5В (LR6.R6.316)"

    Кол-во: 1236

    "Позиция 506"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КОСМОС AAA 1.5В (LR03.R03.286)"

    Кол-во: 654

    "Позиция 507"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КОСМОС AAA 1.5В (LR03.R03.286)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 508"

    "АККУМУЛЯТОР МАЛООБСЛУЖ. ШТАРК 4OPZS 200LA(208Х405Х115) ТУ 3481-115-73200020-2008"

    Кол-во: 24

    "Позиция 509"

    "АККУМУЛЯТОР STARK 6 OPZS 300 LA (147х208х520)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 510"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ.ШТАРК АГН 12-1,2 (97Х43Х52) ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 511"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ.ШТАРК АГН 12-1,2 (97Х43Х52) ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 120

    "Позиция 512"

    "АККУМУЛЯТОР ШТАРК АГН 12-155Ф 12V, 155Ah (548х105х316) ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 513"

    "АККУМУЛЯТОР ШТАРК АГН 12-125Ф 12V,125 Ah (438х108х317) ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 514"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 25А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 13

    "Позиция 515"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 20А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 516"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 20А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 17

    "Позиция 517"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 2П 16А"

    Кол-во: 64

    "Позиция 518"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1П 16А"

    Кол-во: 257

    "Позиция 519"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1П 25А"

    Кол-во: 192

    "Позиция 520"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1П 25А"

    Кол-во: 68

    "Позиция 521"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 2П 25А"

    Кол-во: 83

    "Позиция 522"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 2П 32А"

    Кол-во: 37

    "Позиция 523"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 B16/2 16А УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 6

    "Позиция 524"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 B16/2 16А УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 525"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПОЛЮСНЫЙ ИЭК-1 (ВА4729) 6А"

    Кол-во: 11

    "Позиция 526"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-37 3Р 160 А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 527"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА-47-29 1P 63A 4,5KA C"

    Кол-во: 15

    "Позиция 528"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29-1П-С10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 529"

    "АВТОМАТ АП50 3МТ 50А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 530"

    "АВТОМАТ АП50-3МТ 40А"

    Кол-во: 9

    "Позиция 531"

    "АВТОМАТ ВА5731-331110,100А,380В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 532"

    "АВТОМАТ ВА-5135 340010 100А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 533"

    "АВТОМАТ АП-50Б-3МТ-25А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 534"

    "АВТОМАТ АП-50-3МТ 16А"

    Кол-во: 11

    "Позиция 535"

    "АВТОМАТ АЕ 2046-10БУЗ-25А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 536"

    "АККУМУЛЯТОР ШТАРК АГН 12-125Ф 12V,125 Ah (438х108х317) ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 537"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 316 (АA, R6) 1.5V"

    Кол-во: 40

    "Позиция 538"

    "АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ DT 1240 12B, 40 А/Ч (198*166*170)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 539"

    "АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ DT 1218 12B, 18 А/Ч (182*76*167)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 540"

    "АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ DELTA DTM 1217 12В, 17А/Ч"

    Кол-во: 7

    "Позиция 541"

    "АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ DELTA DTM1207 12В, 7А*Ч"

    Кол-во: 77

    "Позиция 542"

    "ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕНЗИНОВАЯ ЗУБР ЗИГ-1200 220В, 1200Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 543"

    "ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕНЗИНОВАЯ ЗУБР ЗИГ-1200 220В, 1200Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 544"

    "ИСТОЧНИК БЕСП.ПИТАНИЯ СИПБ1КА.9-11 1КВА, NETAGENT CY504, RAIL KIT 19"

    Кол-во: 22

    "Позиция 545"

    "БЛОК ПИТАНИЯ NLCO LED DRIVER ДЛЯ СВЕТОДИОД. СВЕТИЛЬНИКА GRP 36-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 546"

    "РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ. ТОКА РИП-12 ИСП.02 ,12В,2А, 7А/Ч"

    Кол-во: 5

    "Позиция 547"

    "РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ. ТОКА РИП-12 ИСП.02 ,12В,2А, 7А/Ч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 548"

    "КОНДЕНСАТОР КЭПС-0,4-67-2 У3 67КВАР 0,4КВ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 549"

    "КОНДЕНСАТОР КЭПС-0,4-33,3-2 У3 33,3КВАР 0,4КВ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 550"

    "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БУ/TEL-100/220-12-03А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 551"

    "Рубильник ЯБПВУ-1 100А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 552"

    "ВСТАВКА ВДГ-1 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 553"

    "ВСТАВКА ВДГ-3 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ"

    Кол-во: 33

    "Позиция 554"

    "ТРАНСФОРМАТОР ТОКА УТТ-5М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 555"

    "ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЗНОЛП-10 У2; U1=10000/SQR(3), U2О=100/SQR(3), U2Д=100/3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 556"

    "ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ОСМ1-0,25У3 ТУ16-717.137-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 557"

    "АВТОТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ АОСН-4-220-82УХЛ4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 558"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 316 (АA, R6) 1.5V"

    Кол-во: 379

    "Позиция 559"

    "АККУМУЛЯТОР AT 4851-16 NI-MH 7,5В 1600 МАЧ ДЛЯ Р/СТ ВОЛНА 302"

    Кол-во: 30

    "Позиция 560"

    "АККУМУЛЯТОР АТ 50-07 NI-MH 9,6В 700 МАЧ ДЛЯ Р/СТ ALINCO"

    Кол-во: 85

    "Позиция 561"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ.ШТАРК АГН 12-12М(151Х98Х98) ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 562"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ.ШТАРК АГН 12-12М(151Х98Х98) ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 11

    "Позиция 563"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ.ШТАРК АГН 12-5М(90Х70Х106) ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 564"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ.ШТАРК АГН 12-5М(90Х70Х106) ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 111

    "Позиция 565"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ.ШТАРК АГНГ 12-60-А(278Х175Х190ММ)ТУ 3481-120-73200020"

    Кол-во: 6

    "Позиция 566"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ.ШТАРК АГНГ 12-60-А(278Х175Х190ММ)ТУ 3481-120-73200020"

    Кол-во: 8

    "Позиция 567"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ. ШТАРК АГН 12-17М(181Х76Х166) ТУ3481-120-73000020-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 568"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ. ШТАРК АГН 12-17М(181Х76Х166) ТУ3481-120-73000020-2015"

    Кол-во: 11

    "Позиция 569"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ. ШТАРК АГН 12-120М (407Х173Х239) ТУ3481-117-7300020-2015"

    Кол-во: 17

    "Позиция 570"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ. ШТАРК АГН 12-120М (407Х173Х239) ТУ3481-117-7300020-2015"

    Кол-во: 9

    "Позиция 571"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ.ШТАРК АГНГ 12-40-Н (210Х175Х175ММ)ТУ 3481-120-73200020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 572"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛ. ШТАРК АГН 12-26М(175Х166Х125) ТУ 3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 573"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛУЖ. ШТАРК АГН 12-90М (329Х172Х215)ТУ3481-117-7300020-2015"

    Кол-во: 12

    "Позиция 574"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛУЖ. ШТАРК АГН 12-90М (329Х172Х215)ТУ3481-117-7300020-2015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 575"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛУЖ. ШТАРК АГН 12-65 (350Х167Х179) ТУ3481-117-7300020-2015"

    Кол-во: 36

    "Позиция 576"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ.НЕОБСЛУЖ. ШТАРК АГН 12-65 (350Х167Х179) ТУ3481-117-7300020-2015"

    Кол-во: 27

    "Позиция 577"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ. НЕОБСЛУЖ. ШТАРК АГН 12-7М(151Х65Х93)ТУ 3481-117-7300020-2015"

    Кол-во: 89

    "Позиция 578"

    "АККУМУЛЯТОР ГЕРМ. НЕОБСЛУЖ. ШТАРК АГН 12-7М(151Х65Х93)ТУ 3481-117-7300020-2015"

    Кол-во: 603

    "Позиция 579"

    "АККУМУЛЯТОР DELTA DT 1207 ЕМКОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ: 7 А.Ч"

    Кол-во: 124

    "Позиция 580"

    "ПЕЧИ ПЭТ-4 ,1,0КВТ, 220В"

    Кол-во: 12

    "Позиция 581"

    "ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ НЭКТР-2,0/220"

    Кол-во: 5

    "Позиция 582"

    "БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА OPTISAVE N-232 КЭАЗ Артикул 250697"

    Кол-во: 1

    "Позиция 583"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОКТАВА ДВУХКЛАВИШНЫЙ НАРУЖНЫЙ (EVO20-K01-10-DC)"

    Кол-во: 226

    "Позиция 584"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОКТАВА ДВУХКЛАВИШНЫЙ НАРУЖНЫЙ (EVO20-K01-10-DC)"

    Кол-во: 37

    "Позиция 585"

    "РОЗЕТКА ЭТЮД ТРОЙНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ БЕЗ ШТОРОК(РА16-011В)"

    Кол-во: 154

    "Позиция 586"

    "РОЗЕТКА ЭТЮД ТРОЙНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ БЕЗ ШТОРОК(РА16-011В)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 587"

    "РОЗЕТКА ХИТ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НАРУЖНАЯ 250В 16А белая (RA16-133-В)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 588"

    "РОЗЕТКА ЭТЮД ДВОЙНАЯ НАРУЖНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ БЕЗ ШТОРОК БЕЛАЯ(РА16-007В)"

    Кол-во: 322

    "Позиция 589"

    "РОЗЕТКА ЭТЮД ДВОЙНАЯ НАРУЖНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ БЕЗ ШТОРОК БЕЛАЯ(РА16-007В)"

    Кол-во: 86

    "Позиция 590"

    "ПОДРОЗЕТНИК ПОЛИПРОПИЛЕН D=65MM"

    Кол-во: 114

    "Позиция 591"

    "КЛЕММА ЗАЖИМНАЯ 2-4ММ2 JXB-35 ЗНИ -4ММ2 СЕРЫЙ КОР. YZN10-004-K03 ИЭК."

    Кол-во: 50

    "Позиция 592"

    "КОРОБКА РАСПАЕЧНАЯ ИСПОЛНЕНИЕ IP55 100X100X50ММ КАТ. 00 816"

    Кол-во: 6

    "Позиция 593"

    "РОЗЕТКА "ПРИМА" О/П 2М РА 10-403-Б ( 250В, 10А)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 594"

    "РАЗЪЕМ РШ/ВШ-40 32-40А 380В"

    Кол-во: 16

    "Позиция 595"

    "ПАТРОН КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ Е-40"

    Кол-во: 180

    "Позиция 596"

    "ПАТРОН КЕРАМИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ Е-27"

    Кол-во: 14

    "Позиция 597"

    "ПАТРОН КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ Е-27"

    Кол-во: 370

    "Позиция 598"

    "ПАТРОН КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ Е-27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 599"

    "АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ АЗ 25Х100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 600"

    "УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ DTNVR 1/30/1,5/1500 (LT)"

    Кол-во: 51

    "Позиция 601"

    "УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ DTNVR 1/30/1,5/1500 (LT)"

    Кол-во: 61

    "Позиция 602"

    "РЕЛЕ РТЛ 1014 7-10А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 603"

    "РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ-11-11-5-УЗ (ПО ТОКУ) 220V=; 1з+1р; 0,025А, 0,25Вт"

    Кол-во: 42

    "Позиция 604"

    "РЕЛЕ УК. РЭУ-11-11-5-40-У3. DC(220В):0,1А.1З/1Р. УТОПЛ. С ЗАД. ПРИСОЕД. ВИНТ."

    Кол-во: 11

    "Позиция 605"

    "РЕЛЕ УК. РЭУ-11-11-5-40-У3. DC(220В):0,5А.1З/1Р. УТОПЛ. С ЗАД. ПРИСОЕД. ВИНТ."

    Кол-во: 30

    "Позиция 606"

    "РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ 2-Х КАНАЛЬНОЕ УТ-24-Щ1-Р (ОВЕН)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 607"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭК 78/3, UПИТ. 24(В) DC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 608"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭК 78/3, UПИТ. 24(В) DC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 609"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭК 78 , UПИТ. 230(В) 50ГЦ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 610"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭК 78 , UПИТ. 230(В) 50ГЦ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 611"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭК 77/4 , UПИТ. 230(В) 50ГЦ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 612"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭК 77/4 , UПИТ. 230(В) 50ГЦ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 613"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭП 15-440-151354-00У3, UПИТ. 230(В) 50ГЦ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 614"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭП 15-440-151354-00У3, UПИТ. 230(В) 50ГЦ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 615"

    "ФОТОРЕЛЕ РФС11М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 616"

    "РЕЛЕ РТ-40/0.2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 617"

    "ЗАЖИМ прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 618"

    "ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАН 16-35/1000 16-35 ММ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 619"

    "Комплект промежуточной подвески КПП-1500 (КВТ) исп.1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 620"

    "ПАТРОН КАРБОЛИТОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ Е-27"

    Кол-во: 80

    "Позиция 621"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 16А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 622"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 10А"

    Кол-во: 34

    "Позиция 623"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 10А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 624"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-3C50-УХЛ3"

    Кол-во: 17

    "Позиция 625"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-3C50-УХЛ3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 626"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-3C32-УХЛ3"

    Кол-во: 32

    "Позиция 627"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-3C32-УХЛ3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 628"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-3C25-УХЛ3"

    Кол-во: 33

    "Позиция 629"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-1C16-УХЛ3"

    Кол-во: 68

    "Позиция 630"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-1C10-УХЛ3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 631"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-1C10-УХЛ3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 632"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 63А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 38

    "Позиция 633"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 63А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 16

    "Позиция 634"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 50А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 19

    "Позиция 635"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 50А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 636"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 40А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 27

    "Позиция 637"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 40А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 638"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 32А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 45

    "Позиция 639"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 25А D ВА47-29 4,5КА"

    Кол-во: 74

    "Позиция 640"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 16А"

    Кол-во: 70

    "Позиция 641"

    "ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУРН-24(2)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 642"

    "ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМП-2-0 74 У2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 643"

    "ЩИТ ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ, IР54 ЩУ-1/1-1 74 У1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 644"

    "КРУПНОГАБАРИТНЫЙ СБОРНО-РАЗБОРН.МЕТАЛЛИЧ. КОРПУС КСРН 20.8.8-2 УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 645"

    "Ящик ЯРП-100 100А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 646"

    "ЩИТ ОЩВ-12"

    Кол-во: 13

    "Позиция 647"

    "ЩИТ ОЩВ-12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 648"

    "СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ АСН-3000/1-ЭМ РЕСАНТА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 649"

    "КНОПКА КЕ-011-2-У3 красная ТУ 16-642.015-84"

    Кол-во: 3

    "Позиция 650"

    "КНОПКА КЕ-011-1-У3 зеленая ТУ 16-526.407-79"

    Кол-во: 3

    "Позиция 651"

    "ПОСТ КНОП. ПКЕ 222/3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 652"

    "ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-211 220В"

    Кол-во: 16

    "Позиция 653"

    "ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМ12-010100 1З+4Р 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 654"

    "МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМ-12-160200 160А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 655"

    "МАГН.ПУСКАТ.ПМЛ-2100*220В"

    Кол-во: 19

    "Позиция 656"

    "МАГН.ПУСКАТ.ПМЛ-2210*220 В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 657"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП-15К21В291-54У2.3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 658"

    "УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОДКЛЮЧЕНИЯ ТДМ ВД 1-63 2Р, 25А, 30 МА"

    Кол-во: 13

    "Позиция 659"

    "УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОДКЛЮЧЕНИЯ ТДМ ВД 1-63 2Р, 25А, 30 МА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 660"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 2Р 40А"

    Кол-во: 38

    "Позиция 661"

    "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 2Р 40А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 662"

    "МИКРОСХЕМА LM258DR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 663"

    "МИКРОСХЕМА LM2902DR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 664"

    "МИКРОСХЕМА UC2843D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 665"

    "ДИОД ЗАЩИТНЫЙ 1.5KE7.5CА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 666"

    "РЕЗИСТОР 121OM 1%, 1206"

    Кол-во: 40

    "Позиция 667"

    "ПЛАТА ПРИЕМА NETUP UNIVERSAL DUAL DVB-CL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 668"

    "РЕДУКТОР ВОЗДУШНЫЙ ВР-1М2"

    Кол-во: 44

    "Позиция 669"

    "АВТОМАТ АЕ 2046-10БУЗ-16А"

    Кол-во: 7

    "Позиция 670"

    "РУБИЛЬНИК ЯРВ -100а"

    Кол-во: 5

    "Позиция 671"

    "МИКРОСХЕМА LM239DR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 672"

    "ДИОД 1N4244"

    Кол-во: 20

    "Позиция 673"

    "ДИОД КД510А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 674"

    "ОКС FALCON EYES С ПЕРЕХОДНИКОМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 675"

    "ТРАНЗИСТОР КТ 3117А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 676"

    "ТРАНЗИСТОР КТ 505А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 677"

    "Транзистор КТ961А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 678"

    "ДИОД КД230А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 679"

    "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ДЛЯ DR.HD EX 100 LIR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 680"

    "МОДУЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ QSC-SFPGEA V.FR"

    Кол-во: 5

    "Позиция 681"

    "ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 19" 1U 24 ПОРТА RJ-45 UTP КАТ 5Е"

    Кол-во: 12

    "Позиция 682"

    "ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 19" 1U 24 ПОРТА RJ-45 UTP КАТ 5Е"

    Кол-во: 4

    "Позиция 683"

    "РАЗЬЕМЫ РОЗЕТКА RJ-45 5Е КАТ. ТИП 110 (БЕЛЫЙ)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 684"

    "ТРАНСФОРМАТОР ОСО-0.25 220/24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 685"

    "РОЗЕТКА ХИТ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НАРУЖНАЯ 250В 16А белая (RA16-133-В)"

    Кол-во: 541

    "Позиция 686"

    "РОЗЕТКА "ПРИМА" О/П 2М РА 10-403-Б ( 250В, 10А)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 687"

    "РАЗЪЕМ РШ/ВШ-40 32-40А 380В"

    Кол-во: 23

    "Позиция 688"

    "РАЗЪЕМ РОЗЕТОЧНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ РРМ 77/4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 689"

    "РАЗЪЕМ РОЗЕТОЧНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ РРМ 77/4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 690"

    "СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКА НА ДОРОГАХ ВС-1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 691"

    "СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ "КОБРА" ЛИНЕЙНАЯ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 692"

    "СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ КОБРА К-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 693"

    "КОНВЕРТЕР MOXA TCF-142-S-ST"

    Кол-во: 1

    "Позиция 694"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 286 (ААА, R03) 1.5V"

    Кол-во: 80

    "Позиция 695"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-3C25-УХЛ3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 696"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-3C16-УХЛ3"

    Кол-во: 18

    "Позиция 697"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ OPTIDIN BM63-1C16-УХЛ3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 698"

    "ПРИЕМНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ HDMI GEFEN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 699"

    "УДЛИНИТЕЛЬ БЕСПРОВОДНЫЙ HDMI GEFEN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 700"

    "РАЦИЯ VOSTOK ST-54"

    Кол-во: 10

    "Позиция 701"

    "ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КОСМОС AA 1.5В (LR6.R6.316)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 702"

    "САБВУФЕР АКТИВНЫЙ MCF T10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 703"

    "АМОРТИЗАТОР МИКРОФОННЫЙ АМ-20 М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 704"

    "СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ "КОБРА"."

    Кол-во: 206.8

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить