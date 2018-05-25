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Номер извещения
31806529986
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023736/ТГМосква
Наименование закупки
0001/18/4.3/0023736/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/25.05.2018 Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Рустам Ринатович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806529986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806529986Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 19:0027.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529986Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529986Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контрольно-измерительного оборудования, электрооборудования, радиодеталей, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Начальная цена
136 845 107,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
25.11.23
27.90.60.000
27.12.40.000
26.30.11.190
26.51.52.190
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25.93.13.112
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Документация лота
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