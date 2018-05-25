Поставка запасных частей и комплектующих КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка запасных частей и комплектующих КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Очиститель дефектоскопической системы для капиллярного контроля, для выявления различных дефектов поверхностей материалов (чугун, керамика, покрытия из металлов), легковоспламеняющийся, экологически чистый, на основе спирта, легко испаряется, не оста" Кол-во: 210

"Позиция 2" "Манометр МП4-У-1,5-6кгс/см2-РШ" Кол-во: 20

"Позиция 3" "Манометр технический МП4У 1,6МПа-1,5" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Манометр МП4-У 0....16кгс/см2" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Манометр технический МП4У 0,6МПа-1,5" Кол-во: 25

"Позиция 6" "Манометр технический МП3-Уф-У2-160 кПа-1.5-IP54- М20х1.5 ТУ421200-389-0411113635-04" Кол-во: 23

"Позиция 7" "Манометр технический МП3-Уф-У2-10kgf/cm2-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 421200-389-0411113635-04" Кол-во: 6

"Позиция 8" "Манометр технический МП3-У-У2-1МПа-1,5-IP53-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Манометр МП3-УУ2-1,0МПа-1,5" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Манометр МП3-УУ2-0,1МПа-1,5-РШ" Кол-во: 25

"Позиция 11" "Манометр избыточного давления МП2-УУ2, 0...160 кгс/см², ТУ25.02.180335-84, кл.т.2,5; М12х1,5; IP40; У2; радиальным расположениемштуцера без фланца; диаметр корпуса – 60 мм." Кол-во: 10

"Позиция 12" "Манометр дифференциальный сильфонный ДСП-160-М1. Предельно допустимоерабочее избыточное давление-160 кгс/см2, предельный номинальныйперепад-0,063 кгс/см2, верхние пределы измерений разности давлений-0,063кгс/см2, класс точности – 1,5" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2005Сг-У3-1МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-Пл ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 7

"Позиция 14" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-Т3-10МПа-1,5-IV-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 8

"Позиция 15" "Манометр показывающий сигнализирующий ДМ 2010CrУ2 (0-16) кгс/см2 ТУ311-0225591.006-90" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищённый ДА2005Сг1Ех-У3-0,6 МПа -1,5- хомут -III" Кол-во: 6

"Позиция 17" "Манометр JUMO MANIC 0.....600 бар тип 409-07/63/76" Кол-во: 1

"Позиция 18" "МАНОМЕТР ТЕХНИЧ. МП2-УУ2-25МПа-1,5 (250кг/см2)" Кол-во: 5

"Позиция 19" "Мановакууметр МВП3-УУ2 (-0,1....0,5МПа)" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Лазерный дальномер RGK D100 (с поверкой/калибровкой)" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Преобразователь термоэлектрический КТХА 02.01-050-К1-И-Т310-3-320/500ХА(К)(1) -40…1000С" Кол-во: 4

"Позиция 22" "Крышка к извещателю пожарному ручному ИПР - 3СУ" Кол-во: 17

"Позиция 23" "Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ АЦДР.426469.012" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Конвертор DC/DC TEN30-2423WI" Кол-во: 5

"Позиция 25" "КОНВЕРТОР DC/DC TEN25-2411 (ТАМ25-2411)" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Конвертор DC/DC DGP12U5D15" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Конвертор AC-DC КАМ1524" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Конвертер постоянного тока DC/DC 24В/24В 6 Вт ATGS.6.12UW.24" Кол-во: 8

"Позиция 29" "Комплект запасных частей для ЭПУУ-15 БКРА4.071.000 в составе: клапан.манжеты.кольца.диод" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Комплект монтажных частей 214.44.075.074 к хроматографу "Кристалл 5000.2"" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Комплект колец к регулятору давления РД 40-64 Состав ремкомплекта006-010-25-2;022-028-36-2; 042-050-46-2; 060-070-58-2; 175-185-58-2" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-6 АСА4.070.105 в составе клапан-2шт, кольцо- 36шт, манжета-6шт, геркон МКС 27 103Б-2шт, ключ-3шт, диод КД 105Б-3шт" Кол-во: 21

"Позиция 33" "Комплект ЗИП регулятора давления газа АК-23 модель 23, АК-2312X50ДXX100 номинальные параметры: Ду50 Ру100: мембрана, резиновые уплотнительные кольца." Кол-во: 2

"Позиция 34" "Комплект ЗИП к РДУ (Ду 50) АЯД4.070.070 (в т.ч. мембраны)" Кол-во: 4

"Позиция 35" "Манометр МП4-УУ2 400кгс/см2-1,5 резьба 20х1,5, диаметр 160мм" Кол-во: 9

"Позиция 36" "Мембрана для датчика OZE 3-mA-2ppm «ProMinent»" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Манометрический комплект МК-1.1М1 (ТУ 4212-001-83279301-2011)" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Манометр электроконтактный ДМ2010Ф, 0...160 кгс/см² ,кл.т.1,5, М20х1,5,IP65,У2, радиальным расположением штуцера, диаметр корпуса – 100 мм" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Манометр общетехнический серии 10 стандартное исполнение ТМ-610Р.00(0-2,5МПа) М20х1,5. 150С 1,5" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Манометр технический ТМ-210-Р-0-0-25МПа-М12х1,5-2,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 94

"Позиция 41" "Манометр технический ТМ-210-Р-0-0-2,5МПа-М12х1,5-2,5-IP40-кислород ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 91

"Позиция 42" "Манометр технический ТМ-210-Р-0-0-0,6МПа-М12х1,5-2,5-IP40-пропан ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 93

"Позиция 43" "Манометр технический МП4У 4,0МПа-1,5" Кол-во: 31

"Позиция 44" "Манометр технический МП4У 16,0МПа-1,5" Кол-во: 15

"Позиция 45" "Манометр показывающий МП4-УУ2, Р=6 Мпа" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Манометр показывающий МП4-УУ2, Р=2,5 Мпа" Кол-во: 15

"Позиция 47" "Манометр образцовый МО-05, Р=2,5…16 МПа, γо=0,15 %" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Манометр образцовый МО-05, Р=2,5…16 МПа, γо=0,1 %" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Манометр образцовый МО-05, Р=10…60 МПа, γо=0,15 %" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Манометр образцовый МО-05, Р=10…60 МПа, γо=0,4 %" Кол-во: 5

"Позиция 51" "Манометр образцовый МО-05, Р=10…60 МПа, γо=0,1 %" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Манометр образцовый МО-05, Р=-0,1…2,5 МПа, γо=0,4 %" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Манометр образцовый МО-05, Р=-0,1…2,5 МПа, γо=0,1 %" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Манометр образцовый МО-05, Р=-0,1…0,25 МПа, γо=0,1 %" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Манометр точных измерений МТИ-1246-160-100кгс/см2-0,6-У2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Манометр точных измерений МТИ-1232-160-60МПа-0,6-У2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Манометр точных измерений МТИ-1216-160-10кгс/см2-1-У2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 5

"Позиция 58" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-6МПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-4МПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-10МПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 13

"Позиция 61" "Манометр МПЗ-УУ2-160кПах-1,5 (0...0,16МПа)" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Манометр МП50юМ-40,0 МПа кл. точности 2,5 ГОСТ 4205-88" Кол-во: 30

"Позиция 63" "Манометр технический МП4-Уф-У2-40kgf/cm2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5 ТУ 421200-389-0411113635-04" Кол-во: 5

"Позиция 64" "Манометр МП4-УУ2-6МПа-1-IP53-РШ" Кол-во: 14

"Позиция 65" "Манометр технический МП4-У-У2-6МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ном-ЦСМ-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Манометр МП4-УУ2, 0....1МПа" Кол-во: 24

"Позиция 67" "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-6,0МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2B1 K01 PA" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Датчик Метран-150CD3(0...250 кПа)2 2 1 1 L3 ВМ5 EM D6 4 K12 PA" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Датчик контроля изоляции А-рамка для комплекса трассопоискового Сталкер 75-14 РАПМ.418114.001" Кол-во: 13

"Позиция 70" "Датчик кислорода ДКПТ с термоэлектрическим преобразователем для анализатора Эксперт-001-2" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Датчик интенсивности для УФО ДИ-2, тип 4" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Датчик загазованности ДТХ-127" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Датчик избыточного давления Метран-150TG2 (0-1.0)МПа 2G 2 1 A M5 EM 2E 2B1 K02 PA" Кол-во: 11

"Позиция 74" "Датчик виброперемещения ДП-ИИЦФР.402248.001-ПН3/2ПВ4/2L4/-/250/Ф3/2В/34ХМ" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Датчик виброперемещения ДВП ИКЛЖ,402248,003-ПН6/2ПВ12/2L6 для измерения относительного виброперемещения в двух взаимно перпендикулярныхнаправлениях, токовый выход 4–20мА," Кол-во: 1

"Позиция 76" "Датчик Redox RHE-Pt-SE, T=0-60о С код 1002534 ProMinent" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Датчик Redox Redox-EinstabmeBkette,+200C/10bar,-100C.+800C;F-Nr.01310113 01 0 0907 Bestell-Nr. 211505 Grunbeck" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Датчик pH PHE-112 SE pH 1-12 код 305054 "ProMinent"" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Датчик Ozon OZE 3-3mA-2 ppm код 792957 «ProMinent»" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Датчик загазованности 5.132.040 (состоит из элемента измерительного и компенсирующего) для газоанализатора СТМ-10 ТУ 5.132.040" Кол-во: 10

"Позиция 81" "ДАТЧИК МЕТРАН 55 ВН-ДИ-517-t5-05-25МПа-42-М20" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-Ц-120-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-25МПа РГАЖ 4.819.000 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 83" "Гильза защитная РГАЖ 4,819,002-Ц-100-16-М27х2/М20х1,5-Н-25МПа" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-80-25МПа ТУ 3742-002-07503230-2007" Кол-во: 12

"Позиция 85" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-500-25МПа ТУ 3742-002-07503230-2007" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-200-25МПа ТУ 3742-002-07503230-2007" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160-25МПа ТУ 3742-002-07503230-2007" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100-25МПа ТУ 3742-002-07503230-2007" Кол-во: 24

"Позиция 89" "Гильза защитная 2001-02-M20х1,5-M20х1,5-Н10-320 ТУ 3742-002-07503230-2007" Кол-во: 7

"Позиция 90" "Газоанализатор Хоббит-Т-2CН4-2СО-И21-00-Д1Т5Ц2-С111" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Газоанализатор кислорода портативный ПГК-06-5Р2Т-RS-Ex" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Вставка диэлектрическая ВД-30 ТУ 3414-002-76661032-2007" Кол-во: 6

"Позиция 93" "Влагомер строительных материалов ВИМС-2.2. Исполнение 3." Кол-во: 1

"Позиция 94" "Вакууметр ВП100 (-100…0)кПа. 1.0" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ АЦДР.425412.003" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Блок редуцирования мониторный БРМ-100/50,ЗИ2.501.019, ТУ4318-095-00123702-06, РN 100, DN 50, диапазон настройки 0,7÷ 4,2 Мпа" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Адресный расширитель С2000-АР2, АЦДР.425621.001ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 98" "Адаптер настройки блоков датчиков с ПО для газоанализаторов-течеискателей серии ФП" Кол-во: 2

"Позиция 99" "Адаптер инфракрасной связи IrTecAd с ПО предназначен для диагностики и калибровки приборов ФП11.2к, ФП33, ФП12, ФП21. ПР 09-06.000" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Датчик Метран-55-Ех-ДИ-517-t10-050 25МПа 4-20мА С" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Комплект ЗИП к РДУ (Ду 150)" Кол-во: 3

"Позиция 102" "Комплект запасных частей АСА4.070.156 согласно ведомости ЗИП АСА2.556.088 ЗИ для ЭПУУ-7-5." Кол-во: 4

"Позиция 103" "Комплект запасных частей согласно ведомости ЗИП БКУ-1 9У5.139.003.00.000ЗИ." Кол-во: 3

"Позиция 104" "ЗИ4.070.258 К регулятору РДО-1-100/50 (пилотный регулятор РДС-ПС-02ЗИ2.573.028, клапан КэО-01-100/50 ЗИ2.505.095)" Кол-во: 8

"Позиция 105" "ЗИ2.070.258 К регулятору РДО-1-100/50 (пилотный регулятор РДС-ПС-02ЗИ2.573.028, клапан КэО-01-100/50 ЗИ2.505.095)" Кол-во: 3

"Позиция 106" "Коммутатор для анализатора Эксперт-001-2" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Клещи токовые КЭИ-ПЭ 750А, диапазон измеряемых токов 0...750 А, 35мм.ТУ 46.ПИГН.411521.024-02.03" Кол-во: 2

"Позиция 108" "Клещи токоизмерит М-266 ГОСТ 15150-69-45" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Клапан электромагнитный ВН1 1/2 Н-3К фл; 24V DC;35W;У2; DN40; ТУ3700-001-76619133-06 с регулятором потока; материал корпуса -алюминий;исполнение -общепромышлен ный; номинальный диаметр-DN=40мм ;номиналрабочего давления -0...0,3 МПа;степень защиты IP6" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Клапан электромагнитный ВН1 1/2 Н-1 фл; 24V DC;25W;У2; DN40; ТУ3700-001-76619133-06 ; материал корпуса алюминий;исполнение- общепромышленный;номинальный диаметр-DN=40мм ;номинал рабочего давления -0...0,1МПа; степень защиты IP65" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Клапан электромагнитный ВН 1/2 Н-4 фл; 24V DC;25W;У2; DN40;ТУ3700-001-76619133-06 ; материал корпуса -алюминий;исполнение- общепромышленный;номинальный диаметр-DN=40мм ;номинал рабочего давления -0...0,4 МПа;степень защиты IP65" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Клапан электромагнитный ВН 1/2 Н-1; 24V DC;25W;У2; DN15;ТУ3700-001-76619133-06 ; материал корпуса -алюминий; исполне ние-общепромышленный; тип присоединения-муфтовый; номинальныйдиаметр-DN=15мм ;номинал рабочего давления -0...0,1 МПа;степень защитыIP" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Клапан электромагнитный нормально-открытый муфтовый КЭГ-9720 Ду20 (40В) (исполнение ИБЯЛ.685181.001-01) ИБЯЛ.685181.001 ТУ-2003" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Клапан АСА2.505-016" Кол-во: 71

"Позиция 115" "Клапан запорно-регулирующий двухпозиционный алюминиевый с электромагнитным приводом муфтовый ВН1/2Н-4 Ду15 Ру4 нормально закрытый напряжением питания 220В переменного тока частотой 50Гц класса герметичности A для газовых и жидких неагрессивных сред с" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Катушка АСА4.768.008 110В для ЭПУУ-4-1 ЭПУУ-5-1 ЭПУУ-6-1 ЭПУУ-6-3" Кол-во: 14

"Позиция 117" "Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5323Н /красная /4-20 / 0-10 /МПа /-/ 12/ -/t3050/ ГП /ТУ 4210-002-13282997-01" Кол-во: 3

"Позиция 118" "Измеритель-регулятор 2-х канальный 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Измеритель сопротивления заземления ЖГ-4300" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Измеритель преобразователь модульный ИПМ-0399 Ех М0 t1070 В МИГР-01 360ПГП ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5" Кол-во: 10

"Позиция 122" "ЗИП ЛОРД-150 усилитель АГС69.00.00.000-6" Кол-во: 3

"Позиция 123" "ЗИП для редуктора-регулятора газового РР16/0,01…0,03-20/20 ПС" Кол-во: 3

"Позиция 124" "Термопреобразователь сопротивления ДТС 024Э3-РТ 100.В3.30/1,5.EX-T2" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Датчик-газоанализатор стационарный ДГС ЭРИС-210ЭЛ" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Датчик температуры ДТКБ 53" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Датчик температурный ТД для анализатора Эксперт-001-2" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Датчик рН рН-EinstabmeBkette, +200С/10bar, -50С..+800С; F-Nr.:0130767901 0 0905; Bestell – Nr. 211500 Grunbeck" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Датчик полупроводниковый ПГС-1Ех к ФП -12" Кол-во: 10

"Позиция 130" "Датчик перемещения ДП-И ИЦФР.402248.001ПН3/2ПВ2/2L3/-/250/-/Ф3/2В/34ХH3MA" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Датчик перемещения ДП-И ИЦФР.402248.001- ПН4/ПВ2/L2/0.35-2.35/-/-/1;-/34ХH3MA, режим измерения- зазор(осевой сдвиг)" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Датчик на метан для Gas Alert MicroClip XT" Кол-во: 18

"Позиция 133" "Термопреобразователь сопротивления платиновый с индикатором ТСПУ 014.51ИНД-Exd-4/20-(-50/100)-0,25/0,3-2-100-10-Н-М20×1,5-1-К-К ;1ExdIIBT4" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП9506.158-02/2х50П/В/2/-200…+500" Кол-во: 3

"Позиция 135" "Термопреобразователь сопротивления ТСП50П ТСП8040" Кол-во: 3

"Позиция 136" "Термопреобразователь ТСП-1088" Кол-во: 3

"Позиция 137" "Термопреобразователь ТСП 012.52 -Exd -100П-В-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-К-П,(-60…200)°С" Кол-во: 6

"Позиция 138" "Термопреобразователь ТСП 012.02-Оп-100П-В-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-П-К" Кол-во: 26

"Позиция 139" "Термопреобразователь ТСМ 319М.00-50М-В-3-5/20-1600-О-О-К" Кол-во: 20

"Позиция 140" "Термопреобразователь ТСМ 012-58-Оп-100М-В-3-1-120-8-1-П-П" Кол-во: 10

"Позиция 141" "Термопреобразователь сопротивления ТСМ 012.50-Exd(F3)-100М-А-4-1-100-6-Н-М20х1.5-1-К(5-7)-П" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-100М-В-3-1-400-10-Н-М20х1,5-1-П-К" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-100М-В-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-ПА-К" Кол-во: 2

"Позиция 144" "Термопреобразователь ТСПУ 014.15-Оп-4/20-(0/200)-0,5-2-80-10/8-Н-М20х1,5-1-О-П Выходной сигнал 4-20 мА Погрешность измеряемых температур 0,5%Диапазон рабочих температур 0...+200 С Длина погружной части 80 РезьбаМ20х1,5" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Термопреобразователь сопротивления ТСП 9204-06 У2 Т2 УХЛ2 100П В 4 -50+150" Кол-во: 2

"Позиция 146" "Термопреобразователь сопротивления ТСМ012.00ОВ-Оп-100М-В-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-п-п -60…+170" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Термопара ТХА 001.10-ХА(К)-2-И-126-К1/2"-К" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Термопреобразователь термоэлектрический типа ТХА001.05-ХА(К)-2-И-1500/38-3-К" Кол-во: 3

"Позиция 149" "Термопреобразователь термоэлектрический типа ТХА001.05-ХА(К)-2-И-1270/80-3-К" Кол-во: 3

"Позиция 150" "Термопреобразователь термоэлектрический типа ТХА001.05-ХА(К)-2-И-1070/18-3-К" Кол-во: 3

"Позиция 151" "Термопара ТХА 001.05-ХА(К)-2-И-1580/38-3-К Тип К, д.и.-40…+450°C.Монтажная длина - 1580 мм, длина до упора – 38 мм, диаметр защитнойарматуры -3 мм" Кол-во: 3

"Позиция 152" "Термопара АОГВ" Кол-во: 15

"Позиция 153" "Термометр эталонный ПТСВ-2к-1 ТУ4211-020-02567567-2007" Кол-во: 2

"Позиция 154" "Термометр манометрический показывающий электроконтактный ТКП-160Сг-М2-УХЛ2(0-120)-1,5-2,5-160-Б-ТУ 25-02.091870-81" Кол-во: 5

"Позиция 155" "Термометр цифровой ЛТ–300 Номер в Госреестре 45379–10" Кол-во: 2

"Позиция 156" "Термометр сопротивления платиновый ТСП-8040 439-05 2х2/50П/В/2/120 мм -50+150 12х18Н10Т ТУ 311-4850458.070-91" Кол-во: 4

"Позиция 157" "Термометр сопротивления ТСП 012.08-Оп(А3)-100П-В-3 -1-100-10-Н-М20х1,5-1-М-К платиновый виброустойчивый с подвижным штуцером М" Кол-во: 4

"Позиция 158" "Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М2-УХЛ2 Предел измерений 0…+120град.С; класс точности 1,5; длинапогружения термобаллона 160мм, длина соединительного капиляра 6м" Кол-во: 3

"Позиция 159" "Термометр контактный показывающий ТКП-100 - М1 - (-50+200) 0,5 -50+200ТС-1088/1 IV 24 У1 - 360П ГП ТУ с выносным датчиком температурыТС-1088/1 - /1 - Pt100 -50+200 80 8 6,0 КММФЭ В - - №2 ГП ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Термометр контактный ТК-5.04 в комплекте с зондом поверхностным изогнутым ЗПИ.300 ТУ 4211-028-42290839-2004" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Термометр биметаллический ТБ-2 (0+120)-1-100-6-М20 З/Г-М27 Ру=6,3МПа ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 11

"Позиция 162" "Термометр общепромышленный ТБ-2-(-30+60)-1,5-100-10-М20х1,5 в корпуседиаметром 100 мм с осевым расположением термобаллона, с пределомизмерения от -30 до +60°С, класса точности 1,5 с длиной погружениятермобаллона 100 мм, диаметром термобаллона 10 мм, " Кол-во: 36

"Позиция 163" "Термометр биметаллический ТБ-2 (0+120)-1-100-6-М20 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 40

"Позиция 164" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-1Р-(0+100)-1,5-80-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 17

"Позиция 165" "Термометр сопротивления ТСП-0169-05Б-120. Pt 100. A. сх.4. Условноедавление измеряемой среды Ру 1.6 Мпа спец. заказ №206811" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Термосопротивление ТСП-100П 5081, ИСП.274-07 L-120, диапазон измерений-200....+500С, погрешность. +-5 градусов" Кол-во: 3

"Позиция 167" "Манометр виброустойчивый ТМ-520-Р-2-0-10МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Регулятор расхода газа РРГ, 50-600 мл/мин" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Электронный манометр ЭКМ-2005 Exd ДИ ИМ 1.6М ИК1.6М 1.0МПа – D IV А17И2t2570 – КБ-13 – М20 12х Т8 КР1 – ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 170" "Электрозапальник газовый ЭЗ-Н-07 Са2.769.004-07" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Искатель скрытой проводки ЛИС 100 ТУ 4221-017-40720371-08" Кол-во: 2

"Позиция 172" "Формирователь сигнализации 12В АТГС.0613.12" Кол-во: 2

"Позиция 173" "Формирователь сигнализации 110В АТГС.11.06" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Формирователь сигнализации 24В. Входной сигнал U DC24В, Выходной сигнал Сухой контакт. АТГС.0613.24" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 с индикатором зеленого цвета и дополнительными контактами. Габариты 55х55х21 мм, температурный режим от -30 до + 55С, ТУ 4371-005-44373676-03" Кол-во: 37

"Позиция 176" "Устройство проверки указателей напряжения УПУН-2001 амплитуда высоковольтных импульсов 50-200гц ТУ 4224-004-00102806-98" Кол-во: 5

"Позиция 177" "Устройство монтажное для крепления извещателя пожарного оптико-электронного ИП 212-3СМ в подвесной потолок НКСТ.425921.024" Кол-во: 51

"Позиция 178" "Устройство редуцирующее "Лорд - 150" АГС 385.00.00.000-1" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Плата SM-02" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Плата PS-48 40 Вт" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Плата PS-220-BRS" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Плата PD-04" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Патч-панель EWIG 19", 1U, 24 порта," Кол-во: 9

"Позиция 184" "Маршрутизатор сервисный ESR-100" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Комплект абонента КА-1401-01" Кол-во: 2

"Позиция 186" "Коммутатор ЭЛТЕКС MES2308P" Кол-во: 5

"Позиция 187" "Коммутатор доступа MES2124M" Кол-во: 8

"Позиция 188" "Коммутатор агрегации Eltex MES3124 AC" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Коммутатор Huawei S2700-9TP-PWR-EI" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Коммутатор Eltex MES1124M" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Коммутатор Eltex MES2124P" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Блок управления БУ-5060" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Блок управления БУ-2006" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Блок РМС-42, МЛТ-30/60" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Плата КП-01" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Блок питания Волна-ББП 5/30" Кол-во: 5

"Позиция 197" "Блок питания Волна ББП-3/20" Кол-во: 15

"Позиция 198" "Анализатор источников тока Мега-003" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Усилитель Roxton AA-120" Кол-во: 2

"Позиция 200" "Модем NSGate qBRIDGE-106R 36BRN106" Кол-во: 2

"Позиция 201" "Плата потока PRI30 KX-NCP1290CJ" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Карта расширения KX-TDA0193 для АТС" Кол-во: 1

"Позиция 203" "Медиаконвертер DMC-1530SC" Кол-во: 8

"Позиция 204" "Медиаконвертер DMC-1910T" Кол-во: 2

"Позиция 205" "Медиаконвертер DMC-1910R" Кол-во: 6

"Позиция 206" "Навигатор Garmin Oregon 550" Кол-во: 4

"Позиция 207" "Радиостанция Эрика-315" Кол-во: 5

"Позиция 208" "Антенна Радиал A5 VHF" Кол-во: 5

"Позиция 209" "Блок сетевого окончания NT1+" Кол-во: 2

"Позиция 210" "Бокс кабельный БМВМ 1-2" Кол-во: 8

"Позиция 211" "Источник MPS-3005L-1" Кол-во: 5

"Позиция 212" "Кассета М30АЕ" Кол-во: 2

"Позиция 213" "Шкаф ШРП-1600 К" Кол-во: 2

"Позиция 214" "Шкаф ШРН-2/300 ПИК.469414.024" Кол-во: 6

"Позиция 215" "Шкаф ТШ-2" Кол-во: 1

"Позиция 216" "Шкаф двухсекционный TWC-125350-G-GY 19"" Кол-во: 1

"Позиция 217" "Тестер аккумуляторных батарей AA1000RP" Кол-во: 2

"Позиция 218" "Станция базовая БС7-Upn-1" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Система записи переговоров Спрут-7" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Синтезатор частот ЖНКЮ.467871.096" Кол-во: 27

"Позиция 221" "Регенератор МС04-2В.bis" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Пульт ПО-03" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Прибор ТЧ-ПРО" Кол-во: 2

"Позиция 224" "Плата центральная SW-01" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Плата СВ-01" Кол-во: 3

"Позиция 226" "Монитор 24 Samsung S24D300H" Кол-во: 235

"Позиция 227" "Диск внешний жесткий Seagate STDA4000200" Кол-во: 39

"Позиция 228" "Компьютер IRU City 519" Кол-во: 235

"Позиция 229" "Пост контроля, выпуска, аккумулирования газа и дегазации баллонов для КПГ ПД10.1" Кол-во: 15

"Позиция 230" "Комплекс освидетельствования автомобильных газовых баллонов для КПГ" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Стенд для проверки ТНВД 05Э" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Подъемник телескопический LEMA” LM WPAM-1-100 (одноместный) AC/DC, г/п 125 кг, высота подъема 10м" Кол-во: 1

"Позиция 233" "Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР ОША-Р-4-F 400Вт, 220В, 2ExmllT4X ТУ 3443-001-14061525-2007" Кол-во: 2

"Позиция 234" "Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР ОША-Р-10-F 2EXMIIT4X ТУ 3443-003-12189681-2014" Кол-во: 7

"Позиция 235" "Лампа ДРЛ-250 Е40 ТУ 3467-001-99981859-2008" Кол-во: 622

"Позиция 236" "Лампа натриевая высокого давления с повышенной световой отдачей ДНаТ Супер 400Вт/220В, Е40 ТУ 3467-005-99981859-2010" Кол-во: 200

"Позиция 237" "Лампа натриевая высокого давления ДНаТ Супер, мощность 250Вт/220В, Е40 ТУ 3467-011-99981859-2015" Кол-во: 150

"Позиция 238" "Лампа люминесцентная FL80W-32/635 мощность 80Вт, цветовая температура 3500К, световой поток 5200лм ТУ 3467-004-99981859-2009" Кол-во: 1105

"Позиция 239" "Лампа светодиодная УНИПРО-90-3, Т8 напряжение 90-260V, мощность 7W, яркость 500Lm, тип цоколя g13, длина 600 мм ТУ 3461-001-94410419-2008" Кол-во: 1000

"Позиция 240" "Лампа FL18W/640 G13 ртутная низкого давления люминисцентная 1200lm 4000К ЛИСМА ТУ 3467-004-99981859-2009" Кол-во: 5000

"Позиция 241" "Лампа FL36W/640 G13 ртутная низкого давления люминисцентная 2400lm 4000К ЛИСМА ТУ 3467-004-99981859-2009" Кол-во: 2400

"Позиция 242" "Изолятор ШФ-20Г с колпачком К-6 ТУ34-27-91-93" Кол-во: 365

"Позиция 243" "Выпрямитель катодной защиты с адаптером сигналов В-ОПЕ-М3-63-48-У1 с АС-1-У2 ГОСТ 12.2.007.0-75, ТУ 3415-001-46164008-98, ТУ 3415-004-22136119-2002" Кол-во: 6

"Позиция 244" "Выключатель путевой взрывозащищенный модернизированный с рычагом с роликом ВПВ-1А21У1 1ExdIIСТ6" Кол-во: 18

"Позиция 245" "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29-3C40-УХЛЗ номинальный ток 40 А, артикул 141618 ТУ 3422-075-05758109-2013" Кол-во: 50

"Позиция 246" "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М C16/3 номиналный ток 16А х-ка C, артикул MVA21-3-016-C, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 150

"Позиция 247" "Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3C25-УХЛ3, артикул 141615 ТУ 3421-072-05758109-2013" Кол-во: 110

"Позиция 248" "Выключатель автоматический ВА 47-100 3P 63А" Кол-во: 30

"Позиция 249" "Выключатель автоматический ВА47-100Про, артикул 7000343, 3-х полюсный, номинальный ток 25А." Кол-во: 50

"Позиция 250" "Выключатель автоматический ВА 5735 100А 340010 РЭ1000А ток отсечки = 10Iн ГОСТ 30011.2-95" Кол-во: 3

"Позиция 251" "Блок управления БУ/TEL-12А 205х250мм 020101005 ГОСТ 15150-69 ГОСТ15543.1-89" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Блок питания Метран-604-024-120-DIN ТУ 4276-001-2160758-2004" Кол-во: 4

"Позиция 253" "Блок питания Phoenix Contact QUINT PS-100-240AC/24DC/10, каталожный №2938604" Кол-во: 4

"Позиция 254" "Блок диодно-резисторный БДР-М2-15/25-1АИ-У1" Кол-во: 14

"Позиция 255" "Аппарат пускорегулирующий индуктивный под одну ртутную лампу высокого давления ДРЛ мощностью 400Вт независимого исполнения серии 42 модификации 001 напряжением питания 220В на дросселе 146В пусковым током 7,15А климатического исполнения УХЛ1 на макс" Кол-во: 90

"Позиция 256" "Устройство пускорегулирующее 1И250ДРЛ49Н-001 УХЛ2 ИЖЯН.675832.330ТУ" Кол-во: 138

"Позиция 257" "Аккумулятор СГАН12-5,5 12V 5,5Ah габариты ДхШхВ 90х70х101, вес 1,65 кг. Тип клемм Т1 ТУ 3481-010-96746626-2012" Кол-во: 40

"Позиция 258" "Аккумулятор СГАН12-24 12V 24Ah габариты ДхШхВ 175х165х125, вес 10 кг. Тип клемм -под болт М6. ГОСТ 12.2.007.12-88 ТУ 3481-010-96746626-2012" Кол-во: 5

"Позиция 259" "Аккумулятор СГАН12-18 12V 18Ah габариты ДхШхВ 181х77х167, вес 4,8 кг. Тип клемм Т3/Т10. ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99, ТУ 3481-010-96746626-2012" Кол-во: 49

"Позиция 260" "Аккумулятор СГАН 12-7 ТУ 3481-011-96746626-2015" Кол-во: 170

"Позиция 261" "Выключатель автоматический ВА47-29-1C16-УХЛЗ, артикул 141493 ТУ 3422-072-05758109-2013" Кол-во: 220

"Позиция 262" "Устройство птицезащитное антиприсадочного типа ПЗУ-ds, для установки на разъединители трехполюсные горизонтально-поворотные серии РЛНД-10 и их модификации. Состав: защитный кожух подвижного контакта разъединителя- 3шт, защитный кожух неподвижного кон" Кол-во: 111

"Позиция 263" "Пункт КИП ХС.2.1.6-4 ТУ 3435-027-24707490-2010" Кол-во: 17

"Позиция 264" "Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся ЭНЕС-3М с длиной проводника L=7м в комплекте с блоком пластин-индикаторов скорости коррозии типа БПИ-2 ТУ 42-1549-001-51996521-01, ТУ 3435-006-51996521- 2007" Кол-во: 20

"Позиция 265" "Электрод медно-сульфатный переносной СО вспом. электродом С проводами длиной 5М. эффективная площадь вспомогательного электрода 625 ММ2." Кол-во: 5

"Позиция 266" "Электрод сравнения двухкорпусной стационарный медно-сульфатный длительного действия со встроенным вспомогательным электродом Менделеевец СМЭС-2ВЭ-7 (с кабелем длиной 7 м) ТУ 3435-016-24707490-2007" Кол-во: 24

"Позиция 267" "Электрод сравнения однокорпусной стационарный медно-сульфатный длительного действия СМЭС-1 Менделеевец с кабелем длиной 7м ТУ 3435-016-24707490-2007" Кол-во: 10

"Позиция 268" "Фара ручная взрывозащищенная светодиодная модернизированная ФР-ВС М Экотон-5 ТУ 3468-004-53118635-2008" Кол-во: 80

"Позиция 269" "Фара ручная взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС Экотон-3 (модернизированная), 0ExdmIICT6X,УХЛ1,IP67.Комплект поставки:фара ФР- ВС,адаптер зарядный сетевой,ключ для подключения зарядного адаптера. ГОСТ Р 51330.13-99, ТУ 3468-002-53118635-2008" Кол-во: 46

"Позиция 270" "Устройство птицезащитное ПЗУ-6-10кВ-corner ТУ 3494-002-21106622-2014 ТУ 2291-001-21106622-2013 ТУ 3494-003-21106622-2015" Кол-во: 150

"Позиция 271" "Устройство птицезащитное ПЗУ 6-10кВ-line ТУ 3494-002-21106622-2014 ТУ 2291-001-21106622-2013 ТУ 3494-003-21106622-2015" Кол-во: 1130

"Позиция 272" "Устройство зажигающее импульсное ИЗУ-1М 100/400 ГОСТ Р МЭК 926" Кол-во: 110

"Позиция 273" "Устройство импульсное зажигающее ИЗУ 50-400/001" Кол-во: 86

"Позиция 274" "Удлинитель на металлической катушке ВЕМ 259 50м КГхл 2х2,5, артикул 013351" Кол-во: 27

"Позиция 275" "Трансформатор силовой, ТМГ-25/10/0,4 УХЛ1 ТУ 3411-008-00379152-2005" Кол-во: 4

"Позиция 276" "Трансформатор однофазный ОМП-10/10/0,23 УХЛ1 ТУ 16-96 ИВЕМ.672113.002ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 277" "Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10У2 ТУ16 - 2010 ОГГ.671 240.001" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Стойка КИП.ХС.2.1.6-4 (Опр. л. №2366469) ТУ 3435-027-24707490-2010" Кол-во: 8

"Позиция 279" "Стойка КИП.ХС.2.1.6-0 (Опр. л. №2366468) ТУ 3435-027-24707490-2010" Кол-во: 4

"Позиция 280" "Светильник светодиодный L-SCHOOL 24/2900/34, 220В, 50Гц, 30Вт, накладной, IP20 ТУ 3461-005-60320484-2009" Кол-во: 50

"Позиция 281" "Светильник светодиодный УСС 24 2Ex взрывозащищенный 2ExnRIICT6GcX и ExtbIIICT80CDbX, 170-264В, 28Вт, 3100лм, УХЛ1, IP67, от-60 до +45С, крепление скоба, 268х214х98мм, диаметр кабельного ввода от 9 до 14мм ТУ 3461-005-73016210-2007" Кол-во: 10

"Позиция 282" "Светильник светодиодный Айсберг TD30-236, 30 Вт, 230 В, 3400 лм, 5000/4000 К, 1280х135х100 мм ТУ 3461-001-30652579-2011" Кол-во: 210

"Позиция 283" "Светильник общепромышленный со светодиодным модулем ДПП24-15-001 У1 IP65, для наружного освещения входов и выходов зданий, для общего освещения подсобных помещений, источник света СДМ, мощность 15Вт, цоколь Е27, климатическое исполнение У1, степень з" Кол-во: 115

"Позиция 284" "Светильник МЕДУЗА 9Вт; 950Lm; 160-270В; IP54" Кол-во: 70

"Позиция 285" "Светильник ДСП-69-40-005. Номинальное напряжение: 220В; Мощность: 40Вт; Тип лампы: LED; Ширина пучка: 120; Способ монтажа: подвесной; Степень защиты: IP65; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: 50000ч; Световой поток: 4400Лм; Климатическое исполн" Кол-во: 50

"Позиция 286" "Светильник Sveteco-8 с датчиком звука (10Вт) ТУ 3461-006-60320484-2009" Кол-во: 67

"Позиция 287" "Светильник светодиодный L-office 32, 60диодов, 32Вт, 3000лм, IP30 ТУ 3461-034-60320484-2013" Кол-во: 331

"Позиция 288" "Реле микропроцессорное МР-500 защиты и автоматики ввода, отходящей линии, секционного выключателя, трансформатора 6-35кВ со свободно программируемой логикой Локальный интерфейс RS-232 ТУ BY 100101011.020-2005" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Разъединитель линейный наружной установки двухколонковый трехполюсной с усиленной изоляцией с приводом ПРНЗ-10 РЛНД-1-10Б-400 УХЛ1 10кВт 400А ТУ 3414-016-07508658-98" Кол-во: 6

"Позиция 290" "Пускатель магнитный ПМ 12-160200УЗВ с тепловым реле, 220В Завод "Урал электроконтактор" ГОСТ 2491-82" Кол-во: 24

"Позиция 291" "Пускатель ПМ12-063-151 Номинальный ток 63А,без теплового реле, нереверсивный,IP20,2з+2р,номинальное напряжение катушки 220В климатическое исполнение У3,исполнение по износостойкости В- 0,03млн.циклов ТУ 16-89 ИГФР.644236.033" Кол-во: 38

"Позиция 292" "Пункт контропьно-нзмерительный КИП ХС.2.2.6-4 ТУ 3435-027-24707490-2010" Кол-во: 15

"Позиция 293" "Пункт КИП ПВЕК 4.2.6-4 ТУ 4318-002-87598003-2010" Кол-во: 28

"Позиция 294" "Прожектор светодиодный LuxON Turtle 35W-LUX, 5000К, 4170Лм, 35Вт, 220VAC, IP65, 120 C ТУ 3461-004-89586613-2009" Кол-во: 33

"Позиция 295" "Предохранитель ПКТ 101-10-2-12,5 У3 ГОСТ 14255-69" Кол-во: 71

"Позиция 296" "Пост управления кнопочный взрывозащищенный КУ-92-1ExdIIBT5-У5 ТУ 16-526.201-75" Кол-во: 62

"Позиция 297" "Датчик давления Метран-150TG4(0...10 МПа) 2G 2 1 A M5 EM2F 2 B1 K03 PA" Кол-во: 5

"Позиция 298" "Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-40 (ИБЯЛ.418425.035-40) на СО для СОУ1" Кол-во: 18

"Позиция 299" "Датчик перемещения ДП-И. ИЦФР. 402248.001-ПН3/2ПВ2/2L3/-/250/Ф3/2:2/40ХН" Кол-во: 3

"Позиция 300" "Датчик тахометрический ТД-112" Кол-во: 1

"Позиция 301" "Датчик-реле уровня жидкости электрический ДУЖЭ-200М-В-1112" Кол-во: 2

"Позиция 302" "Дифманометр-перепадомер ДСП-160-М1-1-0,063кгс/см2-0,063кгс/см2-160кгс/см2-У2-IP55" Кол-во: 1

"Позиция 303" "Дифманометр МДП4-СМ-Т-ОМ2-(-0,1+0,9)МПа-1,5-ФРШ-2хМ20х1,5-IP53" Кол-во: 4

"Позиция 304" "Извещатель пожарный пламени в составе: - выносной оптический элемент 0ExiaIIСТ6, IP66 - 1 шт.; - электронный блок [Exia]IIС, IP55 - 1 шт.; - Кабель ОВ1/25 (25 м) ТУ 4371-011-26289848-01 "Пульсар2-012С"" Кол-во: 2

"Позиция 305" "Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный Пульсар 2-012Н L=5 м ТУ 4371-023-26289848-2010" Кол-во: 10

"Позиция 306" "Измеритель влажности газов в составе: измерительный блок ИВГ-1 К-П - 1шт, с преобразователем ИПВТ-08-02-В - 1 шт кабель подключения преобразователя к измерительному блоку L-1,5м-1 шт, кабель подключения к компьютеру - 1 шт, диск с программным обеспе" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Измеритель расстояния до проводов линий электропередач ультразвуковой Даль диапазон измерения 3-15м точность 2% размер 200х90х70мм вес 0,4кг" Кол-во: 1

"Позиция 308" "Измеритель-сигнализатор температуры ИСТ-200-50М-20" Кол-во: 5

"Позиция 309" "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-4 АСА4.070.076" Кол-во: 105

"Позиция 310" "Комплект ремонтный (ЗИП) к РДУ-80-02 СТГ-004.20.ГПТГС" Кол-во: 7

"Позиция 311" "Комплект ремонтный (ЗИП) к РДУ-80-01 СТГ-003.20.ГПТГС" Кол-во: 3

"Позиция 312" "Корректор расхода газа СПГ-761.2" Кол-во: 5

"Позиция 313" "Корректор СПГ-761 природного газа 220в 50гц температура окружающей среды-10+50 градусов С потребляемая мощность 7ва РАЖГ.421412.014 РЭ" Кол-во: 1

"Позиция 314" "Манометр точных измерений МТИ-1232-160-16МПа-0,6-У2-IP40-РШ-М20х1,5" Кол-во: 16

"Позиция 315" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ном" Кол-во: 68

"Позиция 316" "Датчик давления Метран-150CD4 (0...630 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 EM D5 4 K12 PA" Кол-во: 4

"Позиция 317" "Датчик давления Метран-150TG3(0...6 МПа) 2G 2 1 A M5 EM2F 2 B1 K03 PA LT" Кол-во: 1

"Позиция 318" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...10 МПа) 2G 2 1 A M5 EM2F 2 B1 K12" Кол-во: 5

"Позиция 319" "Преобразователь измерительный температуры и влажности ИПТВ-206 -/ М3-03/ -/ рис1/ 160/ PLT-164/ Lк=3м/ ГП/ -/ ГС" Кол-во: 1

"Позиция 320" "Блок управления краном БУК-1-110-100-Г (БУК-1-В) 9У5.139.003.00.000, взрывозащита 2ExdmsIIАТЗ, климатическое исполнение УХЛ1, опросный лист №6225001." Кол-во: 1

"Позиция 321" "Газоанализатор ФП33. Диапазон измерения в %: метан от 0- 2,50, пропан от 0-1,00, кислород от 0-25, в мг/м3 оксид углерода от 10- 125 артикул 23013, в комплекте со штангой телескопическая артикул 23111" Кол-во: 11

"Позиция 322" "Газоанализатор переносной взрывозащищенный АНКАТ-7631Микро-О2-Вд на кислород, с выносным датчиком, диапазон показаний 0-45%." Кол-во: 3

"Позиция 323" "Газоанализатор кислорода портативный ОКА-92" Кол-во: 1

"Позиция 324" "Газоанализатор горючих газов ТГА PIRECL21M в комплекте с вводом кабельным E3WF/20S/M25 -1шт; заглушкой SPMH/M25 -1шт. Метан 20% нкпр" Кол-во: 1

"Позиция 325" "Газоанализатор-течеискатель взрывозащищенный переносной ФП-22" Кол-во: 19

"Позиция 326" "Вибропреобразователь пъезоэлектрический МВ-43-5Б/0,35 для виброаппаратуры" Кол-во: 12

"Позиция 327" "Газоанализатор СГОЭС (метанол) с двумя кабельными вводами М20х1,5 для не бронированного кабеля диаметром от 8 до 20 мм" Кол-во: 1

"Позиция 328" "Датчик давления Метран-150TG4(0...10 МПа) 2G 2 1 A M5 EM2F 2 B1 K03 PA" Кол-во: 4

"Позиция 329" "Датчик перепада давления Метран-150CD-2(0--63кПа)-2-2-1-1-L4-A-M5-EM-D5-4-B1-K12-PA" Кол-во: 5

"Позиция 330" "Датчик давления Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 B M5 EM D6 4 K12 PA" Кол-во: 2

"Позиция 331" "Датчик перепада давления Метран-150CD4(0-0,4 МПа)-2-2-1-1-L4-A-M5-EM-D5-4-B1-K03-PA" Кол-во: 1

"Позиция 332" "Датчик избыточного давления Метран-150CG1 (0…6,3кПа) 2 2 1 1 L3 A М5 ЕМ D5 4 B4 K12 PA" Кол-во: 2

"Позиция 333" "Датчик давления Метран-150TG2 (-100...300 кПа)-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-C1-K03-PA" Кол-во: 1

"Позиция 334" "Датчик избыточного давления Метран-150TG-2(0-0,6МПа)-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-K12-PA" Кол-во: 1

"Позиция 335" "Датчик избыточного давления Метран-150TG-2(0-1МПа)-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-K12-PA" Кол-во: 1

"Позиция 336" "Датчик давления Метран-150TG3 (0...1,6 МПа)-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-K03-PA" Кол-во: 1

"Позиция 337" "Датчик давления Метран-150TG3 (0...4 МПа)-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-K03-PA" Кол-во: 1

"Позиция 338" "Счетчик газа СГ-75МТ-1000-2 (ДУ150) (фланцевый)" Кол-во: 1

"Позиция 339" "Течеискатель-сигнализатор ФП 12 высокочувствительный прибор для обнаружения утечек метана и пропана, или водорода и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли указанных газов. Конструктивной" Кол-во: 1

"Позиция 340" "Толщиномер ультразвуковой А1207 143х26х18мм ГОСТ 28702-90" Кол-во: 2

"Позиция 341" "Толщиномер МТ2007 (магнитный). Диапазон измерения 5-2000 мкмМ, 0,05-20 мм, с поверкой, с двумя преобразователями." Кол-во: 3

"Позиция 342" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-4-1" Кол-во: 25

"Позиция 343" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-6-3 напряжение постоянного тока управляющего сигнала 110 В, питание узла-сжатый воздух от 1 до 10 МПа, вид взрывозащиты-взрывонепроницаемая оболочка-1ExdIIAT3, степень защиты-IP54, присоединительные размеры-" Кол-во: 1

"Позиция 344" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-15-7-110В без фильтра, монтаж на кронштейне крана" Кол-во: 2

"Позиция 345" "Указатель конечного положения кранов УКП-03-01 БКРА3.603.007, с комплектом монтажных частей БКРА4.075.028, коммутируемый ток 1А, ресурс указателя 10000 циклов, климатическое исполнение УХЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 346" "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4604 передатчик ЮМЕК.468230.002 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 347" "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615" Кол-во: 2

"Позиция 348" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-7-8 ТУ 51-03-79-92" Кол-во: 1

"Позиция 349" "Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ-20/1 (40мм), к-т штырей зазем. РЛПА.305177.004-1м 4шт.с сумкой" Кол-во: 1

"Позиция 350" "Преобразователь термоэлектрический платиновый эталонный ППО-1-1000-00" Кол-во: 2

"Позиция 351" "Регулятор давления газа РДНК-У" Кол-во: 3

"Позиция 352" "Датчик перепада давления Метран-150CD2(0-63кПа)-2-2-1-1-L4-A-M5-EM-D5-4-B1-K12-PA" Кол-во: 1

"Позиция 353" "Преобразователь сопротивления СНАГ687281.017" Кол-во: 1

"Позиция 354" "Преобразователь фотоэлектрический ФЭП-р Са3.358.010" Кол-во: 2

"Позиция 355" "Преобразователь напряжения пн-524 б-15.109.30" Кол-во: 1

"Позиция 356" "Преобразователь напряжения ПН-51224 Б-15.109.30-01" Кол-во: 1

"Позиция 357" "Преобразователь аналоговых сигналов ПСТ-3МВ-1,2-У2-А ТУ 4237-027-22136119-2008" Кол-во: 2

"Позиция 358" "Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (24)" Кол-во: 1

"Позиция 359" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М" Кол-во: 12

"Позиция 360" "Регулятор давления газа РДБК1П-25 Входное давление 6кг/см2, выходное давление 30 - 600 кПа" Кол-во: 1

"Позиция 361" "Регулятор давления газа РДСК-50М-2 фланцевый диаметр вход/выход 32/50мм входное давление 0,05-1,2МПа выходное давление 16-40кПа с ответными фланцами прокладками и крепежом" Кол-во: 6

"Позиция 362" "Регулятор давления газа РДСК-50М-3" Кол-во: 9

"Позиция 363" "Регулятор давления газа прямого действия РД-(М)-100/25 (Дс 16 мм) с КОФ" Кол-во: 4

"Позиция 364" "Регулятор давления РДУ-80-01 с комплектом монтажных частей" Кол-во: 2

"Позиция 365" "Регулятор давления ЛОРД-3 АГС 707.00.00.000-8 опросный лист № 50142120" Кол-во: 1

"Позиция 366" "Регулятор давления ЛОРД-8У АГС 69.00.00.000-14-10 опросный лист № 50154401" Кол-во: 2

"Позиция 367" "Регулятор пилотный РДС-ПС-01" Кол-во: 1

"Позиция 368" "Регулятор давления РДУ 80-01" Кол-во: 5

"Позиция 369" "Сигнализатор перепада давления САДКО-44 ТЖИУ.406422.004.01" Кол-во: 1

"Позиция 370" "Сигнализатор перепада давления САДКО-44 ТЖИУ.406422.006" Кол-во: 2

"Позиция 371" "Сигнализатор стационарный СТГ1-2 на СО (0-125 мг/м3,пороги 20 мг/м3;100 мг/м3) и с 2-мя датчиками на СН4 (порог сигнализации -10%(20%) НКПР) ИБЯЛ.413411.056-01" Кол-во: 2

"Позиция 372" "Станция часовая ЧС-1-02-2 19"2U со встроенным ГЛОНАСС/GPS приемником, 4 порта для подключения вторичных часов, разъем N female для подключения ГЛОНАСС/GPS антенны" Кол-во: 1

"Позиция 373" "Устройство редуцирующее "Лорд - 100" АГС 385.00.00.000-1" Кол-во: 1

"Позиция 374" "Усилитель-регулятор (ЛОРД-8У+ЛОРД-3), АГС 69.00.000.000-23-01, Рраб=0,25…2,0 МПА" Кол-во: 2

"Позиция 375" "Тягонапоромер ТНМП-52-М2-У3 -125-0-125 Ра" Кол-во: 6

"Позиция 376" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.11-ХА(К)-2-2-И-320/160-М33х2-600-К)" Кол-во: 40

"Позиция 377" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-ХА(К)-2-И-1,5-430-10-К1/2"-К-К" Кол-во: 6

"Позиция 378" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.09-ХА(K)-2-И-160/3000-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 379" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.02-ХА(K)-2-И-1,5-280-10-К1/2-КГ-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 380" "Термопреобразователь ТСПУ 014.50-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 381" "Термопреобразователь взрывозащищенный ТСП 9418-223-100П-(-50+150)-B-500-сх2-рис3-М20х1,5-У3-16МПа ТУ 50-95 ДДШ2.822.022 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 382" "Термопреобразователь ТСП 012.52-Exd(F3)-100П-B-3-1-400-10-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 383" "Термопреобразователь сопротивления ТСП 012.02-Оп(F3)-100П-В-3-1-80-10-Н-М20х1,5-1-П-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 384" "Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 014.12К-Оп-4/20-(-50/+150) -0,5-2-80-10/8-Н-М20х1,5-1-500-К" Кол-во: 2

"Позиция 385" "Термопреобразователь сопротивления ТСМ-319М.02-50М-В-3-5/20-1600-0-0-К температура от минус 60 до 180 C" Кол-во: 10

"Позиция 386" "Термометр сопротивления ТСМ-0879 50м" Кол-во: 4

"Позиция 387" "Термопреобразователь сопротивления медныйТСМ-012.02-ОП-100М-А-4-1-100-10-Н-М20х1,5-1-Па(SF)-П, модель ТСМ-012.02 для суперфлоу" Кол-во: 2

"Позиция 388" "Термопреобразователь взрывозащищенный ТСМ 9418-178-100М-(-50+150)-B-160-сх2-рис3-М20х1,5-У3-16МПа ТУ 50-95 ДДШ 2.822.022 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 389" "Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9201.027-22 ТУ 4211-093-02566540-2011" Кол-во: 25

"Позиция 390" "Термостат NO охлаждение 2A 230В TDM SQ0832-0019" Кол-во: 1

"Позиция 391" "Термостат NC обогрев 10А 230В TDM SQ0832-0020" Кол-во: 1

"Позиция 392" "Термостат KSD 301 250 16 130" Кол-во: 10

"Позиция 393" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Сигнал-10 АЦДР.425513.010" Кол-во: 2

"Позиция 394" "Прибор контроля цифровой 2-х позиционный ПКЦ-1101 Выходной сигнал 4-20мА, входной сигнал 0-5000Ом" Кол-во: 1

"Позиция 395" "Прибор комбинир Ц-4342 М1 ЗСПл (3785)" Кол-во: 1

"Позиция 396" "Преоброзователь напряжения ПН-1224-1,0 А-15.109.10" Кол-во: 1

"Позиция 397" "Преобразователь/повторитель интерфейса RS-485 С2000-ПИ" Кол-во: 5

"Позиция 398" "Преобразователь измерительный для термопар и термометров сопротивлений ТМТ180L 3ТСП/-50 +200/4/0/1/1. Выходной сигнал 4-20мА. Схема подключениядатчика 4-проводная" Кол-во: 1

"Позиция 399" "Преобразователь термоэлектрический ТХА-1172" Кол-во: 2

"Позиция 400" "Преобразователь температуры AGM DIN-4003-2 100ohm Cu -50/150 DEG C" Кол-во: 2

"Позиция 401" "Преобразователь постоянного напряжения ПН24/12-20. Uвх=24В. Uвых=12В.20А" Кол-во: 2

"Позиция 402" "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 ,С2000-ПИ АЦДР.426469.019 ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 403" "Преобразователь интерфейсов MOXA UPort 1130i" Кол-во: 1

"Позиция 404" "Преобразователь интерфейса ADAM-4520" Кол-во: 1

"Позиция 405" "Преобразователь интерфейса Овен ЕКОН134-24.4.2 Ethernet-RS-232/RS-485 для подключения устройств c последовательным интерфейсом RS-232/RS-485 к сети Ethernet, 4 полномодемных порта, температура окружающего воздуха-25+ 70 C, степень защиты корпуса IP20" Кол-во: 3

"Позиция 406" "Преобразователь давления КРТ 5, 0-1,6МПа, 4-20 мА, питание 9,6 - 42В" Кол-во: 3

"Позиция 407" "Преобразователь вихретоковый ПВ2 ИЦФР.408113.005" Кол-во: 5

"Позиция 408" "Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 ТУ 4218-003-46526536-2006" Кол-во: 2

"Позиция 409" "Преобразователь TRACO POWERTEN15-2423 18-36VDC500mA" Кол-во: 5

"Позиция 410" "Преобразователь AGM DIN4003-12 Преобразователь сопротивление - ток inputCu 50 om - output 4-20 ma AGM DIN4003 -12 2 - wire" Кол-во: 3

"Позиция 411" "Преобразователь напряжения SDC 245-24-12 DC/DC" Кол-во: 18

"Позиция 412" "Преобразователь напряжения TRACO POWER TEN 10-2411" Кол-во: 10

"Позиция 413" "Плата выходных усилителей ПВУ-12 Б-15.108. 87" Кол-во: 1

"Позиция 414" "Пирометр инфракрасный низкотемпературный С-20.1 ТУ 250394" Кол-во: 4

"Позиция 415" "Напоромер НП100М-4.0 КПА диаметр 100мм" Кол-во: 1

"Позиция 416" "Напоромер НМП-52-М2-4kPa-2,5-У3-IP40 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 14

"Позиция 417" "Напоромер НМП-52-М2-4kPa-1,5-Т3-IP40 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 9

"Позиция 418" "Напоромер НМП-52-М2-10kPa-1,5-У3-IP40 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 8

"Позиция 419" "Набор для оценки запыленности поверхности ОЗ-201, ООО "Стандарт" КИД." Кол-во: 3

"Позиция 420" "Монтажное устройство для ИП 212-3СМ ЦФСК425921000" Кол-во: 5

"Позиция 421" "Модуль связи-конвертер МОХА Transio A53 Smart Converter RS 422/485 RS232 с гальванической изоляцией" Кол-во: 1

"Позиция 422" "Модуль связи-конвертер ADAM-4520" Кол-во: 1

"Позиция 423" "Модуль выходной дискретный оптической развязки 70G-OAC5A" Кол-во: 2

"Позиция 424" "Модуль аналогового ввода ADAM-4017+ Кол-во дифференциальных входов -8.Диапазон входного сигнала напряжения (±150мВ,±500мВ, ±1В, ±5В, ±10В).Диапазон входного сигнала тока (4..20мА,±20мА). Независимая конфигурациявходв. Протокол Modbus RTU. Интерфейс R" Кол-во: 1

"Позиция 425" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104065-4-1 С2000-4 АЦДР.425513.008" Кол-во: 6

"Позиция 426" "Термометр сопротивления ТС-1088 ВF3 /1 - Pt100 -50…+350 100 8 -КММФЭ_КММСЭ_КМНЭ В АГ-10 С №2 ГП ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 427" "Термометр биметаллический коррозионностойкий, осевое присоединение БТ-52.220(-30...+70С)G½.L200.1,5. Корпус и шток: нержавеющая сталь. IP54 Стекло: минеральное. Допустимое рабочее давление: на штоке — 10 МПа(100 кгс/см2), Резьба на штоке: G½. Диаммет" Кол-во: 6

"Позиция 428" "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛИЧЕСКИЙ БТ-5 1.211(0-160°С) G1/2.100.1,5" Кол-во: 10

"Позиция 429" "Термометр биметаллический серии 211 БТ-5 1.211(0…+160С)G½.100.1,5" Кол-во: 16

"Позиция 430" "Биметаллический термометр общетехнический серии 211 БТ-51.211(0…+100С)G½.100.1,5" Кол-во: 14

"Позиция 431" "Термометр биметаллический коррозионностойкий, осевое присоединение БТ-51.220(0-100°С)G½.L200.1,5 Корпус и шток: нержавеющая сталь. IP 54Стекло: минеральное Допустимое рабочее давление: на штоке — 10 МПа (100кгс/см2), Резьба на штоке: G½." Кол-во: 1

"Позиция 432" "Термометр манометрический A73/100/0-700C/3 G1/2"/276мм/12мм: корпус100мм.шток сзади по центру.с пределом измерения 0-700C.Тип присоединения(3-Накидная гайка G1/2").длина погружения 276мм.диаметр штока 12мм" Кол-во: 1

"Позиция 433" "Термоманометр ТМТБ4 корпус Ф100 мм, класс точности 2,5, присоединительная резьба G1/2, предел измерения: 0-0,6 Мпа, 0-120град.С." Кол-во: 7

"Позиция 434" "Тензометрический датчик стальной консольного типа BSH-500L номинальнаянагрузка 500 кг корпус "молоток"" Кол-во: 10

"Позиция 435" "Сигнализатор уровня жидкости ОВЕН БКК1-24 ТУ 4217-011-46526536-2008" Кол-во: 1

"Позиция 436" "Сигнализатор напряжения СНИУ.Д. код ЭЗС-СНИУ.Д. Свето-звуковая индикация, о наличии 6-35кВ на расстояниине менее 2м, самотестирование, на каску" Кол-во: 10

"Позиция 437" "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИВА-Н" Кол-во: 11

"Позиция 438" "Сенсор O2 для GasAlertMicroClip 0...30%" Кол-во: 18

"Позиция 439" "Ремонтный комплект для исполнительных устройств РДУ-100/80 и РДУ-Т-100/80. Номер для заказа по каталогу Са4.075.050-01" Кол-во: 1

"Позиция 440" "Ремкомплект к регулятору давления РДУ-80-01 Ду 50 Ру 8,0 МПа" Кол-во: 21

"Позиция 441" "Ремкомплект РДНК-У в составе: мембрана рабочая; мембрана отсечногоустройства; мембрана разгрузочная; клапан рабочий; седло рабочегоклапана; клапан отсечного устройства; набор уплотнительных колец;импульсная трубка; фильтрующий элемент; пружина рабоча" Кол-во: 7

"Позиция 442" "Ремкомплект № 2 для линейно-осевого регулятора давления «ЛОРД-100» АГС387.00.00.000-1 (с устройством редуцирующим АГС 380.00.00.000-1)." Кол-во: 2

"Позиция 443" "Прибор приемно-контрольный управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, в том числе батарея аккумуляторная DTM 12045, 4,5 А/ч – 2 шт С2000-АСПТ (вер.3.02) АЦДР. 425533.002 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 444" "Прибор приемно-контрольный С2000-4" Кол-во: 6

"Позиция 445" "Прибор приемно-контрольный СИГНАЛ 20ПSMD" Кол-во: 5

"Позиция 446" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 01121-20-1" Кол-во: 5

"Позиция 447" "Прибор С2000-КДЛ Контроль по 2х пров. Линии до 127 зон" Кол-во: 1

"Позиция 448" "Прибор приёмно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD АЦДР.425533.001-01" Кол-во: 13

"Позиция 449" "Прибор узкопрофильный Ф1730ЭА 0-5мА" Кол-во: 2

"Позиция 450" "Регистратор безбумажный Экограф-Т B1B3BDA" Кол-во: 1

"Позиция 451" "Ремкомплект № 2 для линейно-осевого регулятора давления «ЛОРД-150» АГС389.00.00.000-1 (с устройством редуцирующим АГС 385.00.00.000-1)." Кол-во: 2

"Позиция 452" "Реле уровня воды РОС -301 ППР-03 УХЛ4, 220В,50 Гц, IP54. Нагрузка на контакты выходного реле:ток от 0,5 до 2,5А частотой 50, 60 Гц.Верхнее значение сопротивления срабатывания 5000 Ом" Кол-во: 1

"Позиция 453" "Редуктор-регулятор РР 80/0,6…1,6-12/20" Кол-во: 7

"Позиция 454" "Регулятор давления редуктор РДСГ-1-1,2" Кол-во: 1

"Позиция 455" "Регулятор давления газа Itron 133-5-72 Dn25" Кол-во: 3

"Позиция 456" "Регулятор давления газа РДНК–50/400-00-00 ПС" Кол-во: 1

"Позиция 457" "Регулятор давления газа РДСК-50/400Бс14 (Рвх-1,2 Мпа., Рвых-от 0,27 до 0,4 Мпа., Ду-50)" Кол-во: 2

"Позиция 458" "Блок резервного питания МЕТА-9709 ФКЕС 425731.005 ТУ" Кол-во: 17

"Позиция 459" "Блок резервного питания МЕТА-9716 ФКЕС 425731.005 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 460" "Селектор зон оповещения МЕТА-19580-8 ФКЕС 425731.005 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 461" "Усилитель мощности трансляционный МЕТА-9154 ФКЕС 425731.074 ТУ" Кол-во: 17

"Позиция 462" "Блок управления оповещением МЕТА-19830 ФКЕС 426491.397 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 463" "Шкаф телекоммуникационный в составе: Шкаф под аппаратуру МЕТА 4901-48 ФКЕС 425731.005 ТУ-2шт; Блок сетевой автоматики МЕТА 9701 ФКЕС 425731.005 ТУ-2шт; Блок управления вентиляторами МЕТА-9910 ФКЕС 425731.005 ТУ-2шт; Комплект крепежа МЕТА-9919- 5шт; К" Кол-во: 2

"Позиция 464" "Шкаф телекоммуникационный МЕТА 4901-48 в составе: блок сетевой автоматики МЕТА 9701 ФКЕС 425731.005 ТУ-1шт; блок управления вентиляторами МЕТА-9910 ФКЕС 425731.005 ТУ-1шт; комплект крепежа МЕТА-9919- 2шт; комплект горизонтальных направляющих МЕТА-992" Кол-во: 2

"Позиция 465" "Медиаконвертер МЕТА-9314С ФКЕС 426491.327 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 466" "Усилитель предварительный МЕТА-9209 ФКЕС 425731.005 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 467" "Коммутатор пультов МЕТА-19426 ФКЕС 425731.005 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 468" "Пульт микрофонный Мета 18580-8 ФКЕС.422413.142" Кол-во: 4

"Позиция 469" "Система оповещения многоканальная по телефонным линиям Рупор на 8 каналов" Кол-во: 15

"Позиция 470" "Ультразвуковой толщиномер А1210" Кол-во: 3

"Позиция 471" "Вихретоковый дефектоскоп ВИД 345" Кол-во: 3

"Позиция 472" "Твердомер динамический ТКМ-359С" Кол-во: 3

"Позиция 473" "Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С" Кол-во: 1

"Позиция 474" "Пенетрометр грунтовый ПСГ-МГ4" Кол-во: 5

"Позиция 475" "Анализатор точки росы «Hygrovision – mini» в комплекте" Кол-во: 1

"Позиция 476" "Калибратор температуры сухоблочный КС 100-1" Кол-во: 2

"Позиция 477" "Измеритель температуры прецизионный МИТ 8.15" Кол-во: 1

"Позиция 478" "Помпа многофункциональная пневмогидравлическая PV-411-HP в кейсе с переходниками" Кол-во: 2

"Позиция 479" "Калибратор МП3001" Кол-во: 1

"Позиция 480" "Калибратор Н4-17" Кол-во: 1

"Позиция 481" "Манометр грузопоршневой МП-6 1-го разряда" Кол-во: 1

"Позиция 482" "Омметр цифровой Щ306-1" Кол-во: 2

"Позиция 483" "Калибратор для поверки токоизмерительных клещей 10302/1" Кол-во: 1

"Позиция 484" "Установка измерительная У358" Кол-во: 2

"Позиция 485" "Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ 6804М" Кол-во: 1

"Позиция 486" "Пресс универсальный малогабаритный ПУМ60М в комплекте с коллектором КСТ-4, манометрами образцовыми МО-0,5, с пределами измерений ( -0,1 ?0,25) МПа, (-0,1 ?2,5) МПа, (10 ?60) Мпа" Кол-во: 1

"Позиция 487" "Киловольтметр электростатический С 100" Кол-во: 1

"Позиция 488" "Прибор газового контроля универсальный типа УПГК с комплектом индикаторных трубок" Кол-во: 2

"Позиция 489" "Газосигнализатор оксида углерода типа «Сигнал-03К-СО»" Кол-во: 1

"Позиция 490" "Газоанализатор Гиацинт 5К1.552.036ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 491" "Плата КМ-10" Кол-во: 1

"Позиция 492" "Плата ИП-11" Кол-во: 1

"Позиция 493" "Плата ДП-07 СМ5.236.056" Кол-во: 2

"Позиция 494" "Плата для приема/передачи ЛТ-02М" Кол-во: 2

"Позиция 495" "Плата ГС-01" Кол-во: 1

"Позиция 496" "Плата АС-02" Кол-во: 2

"Позиция 497" "Плата АК-03" Кол-во: 8

"Позиция 498" "Плата АК-02" Кол-во: 2

"Позиция 499" "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-26-100-0,5-Н10-(-50...50)C-4-20мА-У1.1(-50...+85)С-Гп" Кол-во: 12

"Позиция 500" "Сигнализатор оксида углерода СОУ-1" Кол-во: 9

"Позиция 501" "Проявитель дефектоскопической системы для капиллярного контроля, для выявления различных дефектов поверхностей материалов (чугун, керамика, покрытия из металлов); применим для контроля по I, II, III классам чувствительности ; рабочая температура -10+" Кол-во: 160

"Позиция 502" "Экран усиливающий промышленный вольфраматный для уменьшения времени экспозиции при проведении рентгенографического контроля" Кол-во: 90

"Позиция 503" "Киловольтметр статический С511 (до 3 кВ) Номер в Госреестре 10194–85" Кол-во: 1

"Позиция 504" "Счетчик газа ротационный RVG-G25" Кол-во: 1

"Позиция 505" "Манометр технический МП4-У-У2-400кПа-1,5-IP53-ФОШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 2

"Позиция 506" "Манометр МП4-УУ2-10.0 kgf/cm2" Кол-во: 10

"Позиция 507" "Выключатель автоматический ВА47-29-1C25-УХЛ3-КЭАЗ, артикул 141555 ТУ 3421-072-05758109-2013" Кол-во: 220

"Позиция 508" "Анализатор газовый оптический СГОЭС (СН4)" Кол-во: 5

"Позиция 509" "Датчик Метран-150TA2(0-160кПа) 2G 2 1 А М5 EM 2F 2 В1 К03 PA" Кол-во: 1

"Позиция 510" "Устройство контроля массы УКМ-1М1" Кол-во: 9

"Позиция 511" "Указатель конечного положения УКП-04" Кол-во: 6