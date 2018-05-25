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Номер извещения
31806529697
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028806/ТГЧайковск
Наименование закупки
0001/18/4.3/0028806/ТГЧайковск/ЗП/ГОС/Э/25.05.2018 Поставка запасных частей и комплектующих КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Рустам Ринатович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Поставка запасных частей и комплектующих КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806529697Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806529697Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529697Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529697Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и комплектующих КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
148 139 630,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
26.51.66.121
26.30.12.000
26.40.43.110
26.30.30.000
26.30.50.113
26.30.50.120
27.90.12.120
26.51.66.190
26.51.12.190
26.51.62.110
26.51.52.190
26.51.43.110
26.51.43.113
26.51.53.140
26.51.45.190
26.30.11.110
26.20.17.110
26.20.21.120
26.20.14.000
29.32.30.120
28.99.39.190
29.31.22.190
28.22.11.190
27.40.15.111
27.40.15.113
27.40.15.150
27.40.15.114
23.43.10.110
27.20.23.190
27.12.22.000
26.51.85.120
28.14.13.143
27.40.39.110
27.90.33.110
26.30.50.111
26.51.66.120
26.60.12.119
26.51.85.130
26.51.43.117
26.51.70.190
26.51.52.130
26.51.53.110
26.52.14.000
26.51.52.110
26.30.11
26.30.12
26.30.16
26.40.4
26.40.5
26.51
46.51
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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Кол-во: 6
Кол-во: 37
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