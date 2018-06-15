www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806529484
Уникальный номер закупки
18/2.1/0034740/ГПереработка
Наименование закупки
Оказание услуг по мониторингу и прогнозу сырьевой базы ООО «Газпром переработка» в Западной Сибири
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мониторингу и прогнозу сырьевой базы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 08:00 GMT +315.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806529484Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мониторингу и прогнозу сырьевой базы194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 09:0015.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806529484Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мониторингу и прогнозу сырьевой базы194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529484Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мониторингу и прогнозу сырьевой базы194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мониторингу и прогнозу сырьевой базы
Начальная цена
6 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
71.20.12.000
71.20
74.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.