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Номер извещения
31806529562
Уникальный номер закупки
18/5.3/0037665/ТГЧайковск
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту АГНКС для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2018 году (0056/18/5.3/0037665/ТГЧайковск/ЗП/ГОС/Э/25.05.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение работ по капитальному ремонту АГНКС для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 09:00 GMT +305.06.2018 09:0005.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806529562Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту АГНКС для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2018 годуг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 09:1005.06.2018 09:1005.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806529562Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту АГНКС для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2018 годуг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 15:0014.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529562Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту АГНКС для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2018 годуг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту АГНКС для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2018 году
Начальная цена
25 900 030,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
33.12.19.000
42.11.20.000
43.22.12.190
33.12
42.11
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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