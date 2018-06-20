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Номер извещения
31806526646
Уникальный номер закупки
18/4.3/0035085/ГЭнергоХ
Наименование закупки
Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром энергохолдинг» в 2018-2019 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Контактный телефон
+7 812 646-13-00
Факс
+7 812 646-13-00
Адрес электронной почты
d.erofeeva@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерофеева Дарья Борисовна
Место рассмотрения предложений
197198 г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп.2 лит. А, пом.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром энергохолдинг» в 2018-2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 13:00 GMT +320.06.2018 13:0020.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806526646Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром энергохолдинг» в 2018-2019 гг.197198 г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп.2 лит. А, пом.11
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 13:0020.06.2018 13:0020.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806526646Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром энергохолдинг» в 2018-2019 гг.197198 г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп.2 лит. А, пом.11
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 16:0027.06.2018 16:0027.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806526646Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром энергохолдинг» в 2018-2019 гг.197198 г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп.2 лит. А, пом.11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром энергохолдинг» в 2018-2019 гг.
Начальная цена
524 547,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
32.99.5
11.07.11.120
11.07
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1696
Кол-во: 100
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