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Номер извещения
31806527165
Уникальный номер закупки
18/4.2/0033730/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка комплектующих к АВО газа для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году № 033/18/4.2/0033730/ТГУхта/28.05.18/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-26-36
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилюк Валерия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
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Поставка комплектующих к АВО газа для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 09:00 GMT +318.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806527165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих к АВО газа для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 09:0018.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806527165Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих к АВО газа для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 22:0010.07.2018 22:0010.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806527165Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к АВО газа для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201810.07.2018 22:0010.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806527165Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к АВО газа для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих к АВО газа для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Начальная цена
3 173 678,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
52.24.19.120
26.51.82.190
26.51
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 59
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Кол-во: 8
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