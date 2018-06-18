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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806526104
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033770/Ггеотех
Наименование закупки
Поставка песчано-гравийной смеси для ПФ "Астраханьподземгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
tender@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Наталия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка песчано-гравийной смеси для ПФ "Астраханьподземгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 12:00 GMT +318.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806526104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчано-гравийной смеси для ПФ "Астраханьподземгазпром"г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 14:0018.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806526104Дата и время вскрытия заявок Поставка песчано-гравийной смеси для ПФ "Астраханьподземгазпром"г.Москва
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806526104Подведение итогов не позднее Поставка песчано-гравийной смеси для ПФ "Астраханьподземгазпром"г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песчано-гравийной смеси для ПФ "Астраханьподземгазпром"
Начальная цена
965 936,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
08.12.1
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 357
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