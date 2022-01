Поставка программного обеспечения для дизайнерских работ для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

"Позиция 3" "Программное обеспечение 3D Studio Max 2019 Commercial New Single-User ELD Annual Subscription"

"Позиция 4" "Программное обеспечение Inventor Professional 2019 Commercial New Single-User ELD Annual Subscription"

"Позиция 5" "Программное обеспечение Creative Cloud for teams - All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages Licensing Subscription Commercial"

Кол-во: 2