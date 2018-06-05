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    Главная / Торги / Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 02:0005.06.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806524341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806524341

    Уникальный номер закупки

    18/2.1/0007959/ДШельф

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 04:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    1. в АСЭЗ_07959.zip

    Форма 99-Извещение об отказе от.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-71-60 доб. 65151

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    o_svirid@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свирид Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4

    Закупки и тендеры Сахалинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 02:00 GMT +305.06.2018 02:0005.06.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806524341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 02:1005.06.2018 02:1005.06.2018 02:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806524341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 08:0015.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Начальная цена

    589 908,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Классификатор ОКПД2

    53.20.19

    Услуги почтовой связи и курьерские прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    53.10.4

    Деятельность почтовой связи дополнительная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск""

    Кол-во: 1

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