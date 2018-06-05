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Номер извещения
31806524341
Уникальный номер закупки
18/2.1/0007959/ДШельф
Наименование закупки
Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 04:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60 доб. 65151
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
o_svirid@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свирид Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 02:00 GMT +305.06.2018 02:0005.06.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806524341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 02:1005.06.2018 02:1005.06.2018 02:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806524341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 08:0015.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806524341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по экспресс-доставке документов для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
589 908,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
53.20.19
53.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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