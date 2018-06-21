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Номер извещения
31806523974
Уникальный номер закупки
18/1.5/0034637/ТГУхта
Наименование закупки
Выполнение комплекса пуско-наладочных работ на объекте " II очередь строительства I пусковой комплекс 24 кв. жилой дом" в составе стройки "Комплекс общежитий квартирного типа в п. Урдома Архангельской области", для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (036/18/1.5/0034637/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 19:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
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Выполнение комплекса пуско-наладочных работ на объекте " II очередь строительства I пусковой комплекс 24 кв. жилой дом" в составе стройки "Комплекс общежитий квартирного типа в п. Урдома Архангельской области", для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523974Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса пуско-наладочных работ на объекте " II очередь строительства I пусковой комплекс 24 кв. жилой дом" в составе стройки "Комплекс общежитий квартирного типа в п. Урдома Архангельской области", для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523974Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса пуско-наладочных работ на объекте " II очередь строительства I пусковой комплекс 24 кв. жилой дом" в составе стройки "Комплекс общежитий квартирного типа в п. Урдома Архангельской области", для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 22:0019.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523974Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса пуско-наладочных работ на объекте " II очередь строительства I пусковой комплекс 24 кв. жилой дом" в составе стройки "Комплекс общежитий квартирного типа в п. Урдома Архангельской области", для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523974Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса пуско-наладочных работ на объекте " II очередь строительства I пусковой комплекс 24 кв. жилой дом" в составе стройки "Комплекс общежитий квартирного типа в п. Урдома Архангельской области", для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса пуско-наладочных работ на объекте " II очередь строительства I пусковой комплекс 24 кв. жилой дом" в составе стройки "Комплекс общежитий квартирного типа в п. Урдома Архангельской области", для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Начальная цена
751 412,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
41.20.40.900
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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