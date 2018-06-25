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Номер извещения
31806521783
Уникальный номер закупки
18/2.1/0030720/ТГУхта
Наименование закупки
Выполнение работ по оформлению прав на земельные участки для размещения объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019 году (028/18/2.1/0030720/ТГУхта/25.05.18/ЗЭПГОС).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-22-30
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
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Выполнение работ по оформлению прав на земельные участки для размещения объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806521783Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оформлению прав на земельные участки для размещения объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 09:0025.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806521783Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оформлению прав на земельные участки для размещения объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 21:0009.07.2018 21:0009.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521783Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению прав на земельные участки для размещения объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.201809.07.2018 21:0009.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521783Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению прав на земельные участки для размещения объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по оформлению прав на земельные участки для размещения объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019 году
Начальная цена
3 027 897,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 40
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