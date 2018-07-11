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    Главная / Торги / Поставка слесарного инструмента

    Поставка слесарного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2018 14:0011.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806521372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка слесарного инструментаОАО "Газпромтрубинвест"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806521372

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028484/ГТрубИнвест

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка слесарного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_Поставка слесарн.инструмента.zip

    Изменения в извещении

    ТЗ инструмент слесарный.doc

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром трубинвест
    Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест

    Юридический адрес

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Почтовый адрес

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Контактный телефон

    +7 49453 7-85-29

    Факс

    +7 49453 7-85-23

    Адрес электронной почты

    m.shilova@vrtz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилова Мария Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    ОАО "Газпромтрубинвест"

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка слесарного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2018 14:00 GMT +311.07.2018 14:0011.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806521372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка слесарного инструментаОАО "Газпромтрубинвест"

    Дата и время вскрытия заявок

    11.07.2018 14:0011.07.2018 14:0011.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806521372Дата и время вскрытия заявок Поставка слесарного инструментаОАО "Газпромтрубинвест"

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 00:0020.07.2018 00:0020.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521372Подведение итогов не позднее Поставка слесарного инструментаОАО "Газпромтрубинвест"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 00:0020.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521372Подведение итогов не позднее Поставка слесарного инструментаОАО "Газпромтрубинвест"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка слесарного инструмента

    Начальная цена

    1 635 400,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром трубинвест
    Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест

    Адрес местонахождения

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор борфрез тв. сплав. из 10шт. D(6-12)х(6-25)х6мм Х-образная насечка (CSS10-1010D)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Набор шарошек GS-10 SUMAKE 30366"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Напильник круглый 250 мм №2 (средняя, У12)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Напильник плоский 250 мм №2 (средняя, У12)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Напильник квадратный 250 мм №2 (средняя, У12)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Напильник трехгранный 250 мм №2 (средняя, У12)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Набор надфилей 160 мм из 7 шт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Линейка измерительная металлическая 500х30 ЧИЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Линейка измерительная металлическая 1000х35 ЧИЗ*"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Линейка измерительная металлическая 300х25.4 ЧИЗ*"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Зубило 160"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Зубило 200"

    Кол-во: 36

    "Позиция 13"

    "Слесарный молоток с фиберглассовой ручкой 1000 г ДТ/24/6"

    Кол-во: 25

    "Позиция 14"

    "Кувалда с фиберглассовой ручкой 2000 гр ДТ/12/6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Кувалда Зубр 5 кг 20032-5_z01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Кувалда MATRIX 10922, 3000 г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Адаптер (переходник) уменьшающий 3/4"х1/2", Hans"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Ключ шестигранный удлинённый"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Ключ шестигранный удлинённый"

    Кол-во: 36

    "Позиция 20"

    "Ключ шестигранный удлинённый"

    Кол-во: 36

    "Позиция 21"

    "Ключ шестигранный удлинённый"

    Кол-во: 48

    "Позиция 22"

    "Ключ шестигранный удлинённый"

    Кол-во: 48

    "Позиция 23"

    "Ключ шестигранный удлинённый"

    Кол-во: 36

    "Позиция 24"

    "Ключ шестигранный удлинённый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Ключ шестигранный удлинённый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Ключ шестигранный удлинённый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Набор ключей шестигранных в пластиковом подвесе"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Набор комбинированных гаечных ключей СТАНКОИМПОРТ,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Головка ударная 1/2" с шестигранником"

    Кол-во: 36

    "Позиция 30"

    "Головка ударная 1/2" с шестигранником"

    Кол-во: 18

    "Позиция 31"

    "Головка торцевая ударная, 1.1/2""

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Набор ударных торцевых головок 1/2" Hans, 10-22"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Набор ударных торцевых головок 3/4" Hans, 24-38"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Набор 6-гранных торцевых головок Hans, 10-32"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Вороток Т-образный 1/2", Hans"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Удлинитель 1/2", 75 мм, Hans"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Ножовка по металлу 300 мм MATRIX 77593"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Шлифшкурка Рулон № 80Н на тканевой основе,водостойкая (рулон 0,775х20метров)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Сверло ц/х ср. сер 6,7 (кл.В) (l=63, L=101, Р6М5)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 40"

    "Сверло ц/х ср. сер 8,4 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 41"

    "Сверло ц/х ср. сер 10,1 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 42"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,0 (кл.В) (l=33, L=61, Р6М5)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 43"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,0 (кл.В) (l=52, L=86, Р6М5)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 44"

    "Сверло ц/х ср. сер 6,0 (кл.В) (l=57, L=93, Р6М5)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 45"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,0 (кл.В) (l=43, L=75, Р6М5)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 46"

    "Сверло ц/х ср. сер 8,0 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 47"

    "Набор сверл по металлу 25 шт. (d 1-13 мм) HSS-R Metabo 627152000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Керн SPARTA 188305 250 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Кернер 5x150 мм KING TONY 76105-06"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "Вороток для метчиков М 3-М12 (сталь 45)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 51"

    "Вороток для метчиков М 5-М22 (сталь 45)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Круг отрезной по стали SWATYCOMET SKORPIO STANDART F41 125*2,0*22,23 A46P-BF"

    Кол-во: 250

    "Позиция 53"

    "Ключ для круглых шлицевых гаек КГШ 115-220 КЗСМИ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Шлифшкурка Рулон № 40Н (P40) 14А на тканевой основе, водостойкая (рулон 0,775х30метров)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Ножницы по металлу GROSS PIRANHA 78323"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Gedore 622 H Молоток медный ROTBAND-PLUS 2 кг."

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Рулетка с кольцом для ключей 1мх6мм ЗУБР МАСТЕР 34143-01"

    Кол-во: 36

    "Позиция 58"

    "Щетка ручная 4-х ряд.(чёрн. пров. 0.35) PRO"

    Кол-во: 120

    "Позиция 59"

    "Плоскогубцы комбинир."

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Отвертка Ph2х150мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка SPARTA"

    Кол-во: 16

    "Позиция 61"

    "Отвертка Ph1х100мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка SPARTA"

    Кол-во: 16

    "Позиция 62"

    "Ударная отвертка PH1 5х100мм FIT Профи 55622"

    Кол-во: 24

    "Позиция 63"

    "Ударная отвертка Профи 8х150 мм SL FIT IT 55638"

    Кол-во: 24

    "Позиция 64"

    "Плашка М18 х 1,5 (9ХС)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Плашка М36 х 4,0 (основной, 9ХС)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Плашка М42 х 4,5 (основной, 9ХС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Плашка М48 х 5,0 (основной, 9ХС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Метчик руч М6 х 1,0 2 шт.комп. (основной, 9ХС)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 69"

    "Метчик руч М8 х 1,25 2 шт комп. (основной, 9ХС)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 70"

    "Метчик руч М10 х 1,5 2 шт.комп. (основной, 9ХС)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 71"

    "Метчик руч М12 х 1,75 2 шт.комп. (основной, 9ХС)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 72"

    "Метчик руч М16 х 1,5 2 шт.комп. (9ХС)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 73"

    "Метчик руч М20 х 2,5 2 шт.комп. (основной, 9ХС)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Метчик руч М24 х 3,0 2 шт.комп. (основной, 9ХС)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Линейка измерительная металлическая 150х19 ЧИЗ*"

    Кол-во: 36

    "Позиция 77"

    "Плашкодержатель М12-М20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Метчик маш/руч М48 х 5,0 2 шт. комп. (основной, Р6М5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "24954 Рукоятка с храповиком для усиленных вставок 500Нм арт. 2070/4 Walter"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "27714 Вставка 4-гранная для ключа 2070х24 арт.167 Walter"

    Кол-во: 16

    "Позиция 81"

    "27774 Вставка 4-гранная для ключа 2070х30 арт.167 Walter"

    Кол-во: 16

    "Позиция 82"

    "K Набор съемников с 9 парами захватов, в пластмассовом чемодане"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Головка ударная 1/2" с шестигранником"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Головка ударная 1/2" с шестигранником"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "Головка торцевая ударная, 1.1/2""

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Круг лепестковый SWATYCOMET SKORPIO STANDART LBD F29 125*22,23 Z60"

    Кол-во: 150

    "Позиция 87"

    "Круг лепестковый КЛО 60х20х6 Р60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 88"

    "Круг лепестковый КЛО 80х30х6 Р60"

    Кол-во: 60

    "Позиция 89"

    "Круг шлифовальный по стали SWATYCOMET SKORPIO STANDART F27 125*6*22,23 A24S-BF"

    Кол-во: 40

    "Позиция 90"

    "Ключ накидной односторонний ударный 100 SIT*"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Ключ накидной односторонний ударный 85 SIT*"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Метчик маш/руч М42 х 4,5 2 шт. комп. (основной, Р6М5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Штангенциркуль ШЦ-1-125 0.1 ЧИЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Метчик руч М18 х 1,5 2 шт.комп. (9ХС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Удлинитель 1/2", 125 мм , Hans"

    Кол-во: 12

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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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