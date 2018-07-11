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Номер извещения
31806521372
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028484/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Поставка слесарного инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
m.shilova@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шилова Мария Сергеевна
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка слесарного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2018 14:00 GMT +311.07.2018 14:0011.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806521372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка слесарного инструментаОАО "Газпромтрубинвест"
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2018 14:0011.07.2018 14:0011.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806521372Дата и время вскрытия заявок Поставка слесарного инструментаОАО "Газпромтрубинвест"
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 00:0020.07.2018 00:0020.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521372Подведение итогов не позднее Поставка слесарного инструментаОАО "Газпромтрубинвест"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка слесарного инструмента
Начальная цена
1 635 400,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
25.73.30.299
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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