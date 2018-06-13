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    Главная / Торги / Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0028337/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/24.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0028337/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/24.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806523734

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028337/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0028337/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/24.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 18:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДЗП 28337 изм. от 29.05.2018.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806523734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806523734Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523734Подведение итогов не позднее Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806523734Подведение итогов не позднее Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Начальная цена

    10 185 556,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    24.51.30.000

    Фитинги для труб из чугуна

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 15х3; гр.В, бесшов.х/д сталь 09Г2С, ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Труба 22х3 мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Труба 25х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины, сталь марки 10 ВГП 40х3,0 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Труба стальная холодно деформированная 20х2,5, (УЗК100%+ГИ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Труба стальная холодно деформированная 25х4, (УЗК100%+ГИ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Труба стальная холодно деформированная 32*3,5, 09Г2С (УЗК100%+ГИ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Труба 20х3 мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Труба 15х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Труба оцинкованная Ц-15х2,8 Ст3пс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Труба оцинкованная Ду 25 х 2,8 Ц-25х3,2 Ст2пс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Труба оцинкованная Ду 32 х 3,2 Ст2кп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Труба оцинкованная Ду 40 х 3,5 Н-Ц-40х4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Труба оцинкованаяЦ 50х3,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Труба 76х4мм. ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Труба стальная водогазопроводная обычной точности изготовления немерной длины диаметр 32мм толщина 3,2мм, ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Труба стальная водогазопроводная обычной точности изготовления немерной длины диаметр 50мм стенка 3,5мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Труба электросварная прямошовная для трубопроводов и конструкций разного назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 108х4 ГОСТ10704-91/ Б-20 ГОСТ10705-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Труба медная 1/2" 12,7 мм (бухта 15 м)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Труба 57х6мм, сталь 09Г2С, 100% УЗК (НМК), фаска, г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Труба 76х4мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Труба 89х4мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-159-1128-2008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Труба квадратная 40х40х4, сталь 1-3 ПС(профиль) высота 40 мм, ширина 40мм, толщина стенки 4мм ГОСТ 30245-2003"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Труба 159х8мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Труба 114х6мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Труба 168х16мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Труба 219х20мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Труба 273х15мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Труба 273х25мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Труба 426х28мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, фаска, г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Труба холоднодеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины толстостенная наружным диаметром 42мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 42х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Труба квадратная 25х40х4 сталь Ст3СП(профиль) высота 25мм, ширина 40мм, толщина стенки 4мм ГОСТ 30245-2003"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Труба 114х8мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Труба 89х6мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Труба 57х5мм, сталь 09Г2С, 100% УЗК (НМК), фаска, г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Труба 32х3мм, сталь 09Г2С, 100% УЗК (НМК), г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Труба оцинкованная Ду 20 х 2,8 Ц-20х2,8 Ст2пс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Труба 32х3,2-Ст3 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Труба 89х3,5мм, сталь 3сп ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Труба 15х3; гр.В, бесшов.х/д сталь 09Г2С, ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 43"

    "Труба 22х3 мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 44"

    "Труба 20х3 мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 45"

    "Труба 25х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 46"

    "Труба 15х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 47"

    "Труба оцинкованная Ду 20 х 2,8 Ц-20х2,8 Ст2пс"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 48"

    "Труба оцинкованная Ду 25 х 2,8 Ц-25х3,2 Ст2пс"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 49"

    "Труба стальная водогазопроводная обычной точности изготовления немерной длины диаметр 32мм толщина 3,2мм, ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 50"

    "Труба стальная водогазопроводная обычной точности изготовления немерной длины диаметр 50мм стенка 3,5мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 51"

    "Труба холоднодеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины толстостенная наружным диаметром 42мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 42х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 52"

    "Труба электросварная прямошовная для трубопроводов и конструкций разного назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 108х4 ГОСТ10704-91/ Б-20 ГОСТ10705-80"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 53"

    "Труба квадратная 40х40х4, сталь 1-3 ПС(профиль) высота 40 мм, ширина 40мм, толщина стенки 4мм ГОСТ 30245-2003"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 54"

    "Труба квадратная 25х40х4 сталь Ст3СП(профиль) высота 25мм, ширина 40мм, толщина стенки 4мм ГОСТ 30245-2003"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 55"

    "Труба 159х8мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 56"

    "Труба 114х8мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 57"

    "Труба 114х6мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 58"

    "Труба 89х6мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 3.1

    "Позиция 59"

    "Труба 57х5мм, сталь 09Г2С, 100% УЗК (НМК), фаска, г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 60"

    "Труба 25х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 61"

    "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 62"

    "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 63"

    "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины, сталь марки 10 ВГП 40х3,0 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 64"

    "Труба 76х4мм. ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 65"

    "Труба 32х3,2-Ст3 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.3

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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