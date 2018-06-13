Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

Подведение итогов не позднее

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Поставка трубы для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба 15х3; гр.В, бесшов.х/д сталь 09Г2С, ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Труба 22х3 мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75" Кол-во: 0

"Позиция 3" "Труба 25х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0

"Позиция 4" "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0

"Позиция 5" "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0

"Позиция 6" "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины, сталь марки 10 ВГП 40х3,0 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0

"Позиция 7" "Труба стальная холодно деформированная 20х2,5, (УЗК100%+ГИ)" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Труба стальная холодно деформированная 25х4, (УЗК100%+ГИ)" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Труба стальная холодно деформированная 32*3,5, 09Г2С (УЗК100%+ГИ)" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Труба 20х3 мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0

"Позиция 11" "Труба 15х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0

"Позиция 12" "Труба оцинкованная Ц-15х2,8 Ст3пс" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Труба оцинкованная Ду 25 х 2,8 Ц-25х3,2 Ст2пс" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Труба оцинкованная Ду 32 х 3,2 Ст2кп" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Труба оцинкованная Ду 40 х 3,5 Н-Ц-40х4" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Труба оцинкованаяЦ 50х3,5" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Труба 76х4мм. ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 0

"Позиция 18" "Труба стальная водогазопроводная обычной точности изготовления немерной длины диаметр 32мм толщина 3,2мм, ГОСТ 3262-75" Кол-во: 0

"Позиция 19" "Труба стальная водогазопроводная обычной точности изготовления немерной длины диаметр 50мм стенка 3,5мм ГОСТ 3262-75" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Труба электросварная прямошовная для трубопроводов и конструкций разного назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 108х4 ГОСТ10704-91/ Б-20 ГОСТ10705-80" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Труба медная 1/2" 12,7 мм (бухта 15 м)" Кол-во: 15

"Позиция 22" "Труба 57х6мм, сталь 09Г2С, 100% УЗК (НМК), фаска, г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Труба 76х4мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Труба 89х4мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-159-1128-2008" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Труба квадратная 40х40х4, сталь 1-3 ПС(профиль) высота 40 мм, ширина 40мм, толщина стенки 4мм ГОСТ 30245-2003" Кол-во: 0

"Позиция 26" "Труба 159х8мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 0

"Позиция 27" "Труба 114х6мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 0

"Позиция 28" "Труба 168х16мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Труба 219х20мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Труба 273х15мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 5

"Позиция 31" "Труба 273х25мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Труба 426х28мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, фаска, г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Труба холоднодеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины толстостенная наружным диаметром 42мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 42х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0

"Позиция 34" "Труба квадратная 25х40х4 сталь Ст3СП(профиль) высота 25мм, ширина 40мм, толщина стенки 4мм ГОСТ 30245-2003" Кол-во: 0

"Позиция 35" "Труба 114х8мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 0

"Позиция 36" "Труба 89х6мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Труба 57х5мм, сталь 09Г2С, 100% УЗК (НМК), фаска, г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Труба 32х3мм, сталь 09Г2С, 100% УЗК (НМК), г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Труба оцинкованная Ду 20 х 2,8 Ц-20х2,8 Ст2пс" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Труба 32х3,2-Ст3 ГОСТ 3262-75" Кол-во: 0

"Позиция 41" "Труба 89х3,5мм, сталь 3сп ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Труба 15х3; гр.В, бесшов.х/д сталь 09Г2С, ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75" Кол-во: 1.5

"Позиция 43" "Труба 22х3 мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75" Кол-во: 0.3

"Позиция 44" "Труба 20х3 мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0.5

"Позиция 45" "Труба 25х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0.5

"Позиция 46" "Труба 15х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0.5

"Позиция 47" "Труба оцинкованная Ду 20 х 2,8 Ц-20х2,8 Ст2пс" Кол-во: 1.3

"Позиция 48" "Труба оцинкованная Ду 25 х 2,8 Ц-25х3,2 Ст2пс" Кол-во: 1.3

"Позиция 49" "Труба стальная водогазопроводная обычной точности изготовления немерной длины диаметр 32мм толщина 3,2мм, ГОСТ 3262-75" Кол-во: 0.2

"Позиция 50" "Труба стальная водогазопроводная обычной точности изготовления немерной длины диаметр 50мм стенка 3,5мм ГОСТ 3262-75" Кол-во: 2.4

"Позиция 51" "Труба холоднодеформированная бесшовная общего назначения обычной точности изготовления немерной длины толстостенная наружным диаметром 42мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 42х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0.9

"Позиция 52" "Труба электросварная прямошовная для трубопроводов и конструкций разного назначения обычной точности изготовления немерной длины наружным диаметром 108мм толщиной стенки 4мм из стали группы В марки 20 108х4 ГОСТ10704-91/ Б-20 ГОСТ10705-80" Кол-во: 1.2

"Позиция 53" "Труба квадратная 40х40х4, сталь 1-3 ПС(профиль) высота 40 мм, ширина 40мм, толщина стенки 4мм ГОСТ 30245-2003" Кол-во: 0.5

"Позиция 54" "Труба квадратная 25х40х4 сталь Ст3СП(профиль) высота 25мм, ширина 40мм, толщина стенки 4мм ГОСТ 30245-2003" Кол-во: 0.5

"Позиция 55" "Труба 159х8мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 0.5

"Позиция 56" "Труба 114х8мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 0.45

"Позиция 57" "Труба 114х6мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 0.8

"Позиция 58" "Труба 89х6мм, сталь 09Г2С, KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, г/г, ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 3.1

"Позиция 59" "Труба 57х5мм, сталь 09Г2С, 100% УЗК (НМК), фаска, г/г, ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78" Кол-во: 4.2

"Позиция 60" "Труба 25х3мм сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0.45

"Позиция 61" "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0.3

"Позиция 62" "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0.02

"Позиция 63" "Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, немерной длины, сталь марки 10 ВГП 40х3,0 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0.03

"Позиция 64" "Труба 76х4мм. ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 0.7