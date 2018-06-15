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Номер извещения
31806520667
Уникальный номер закупки
18/3/0001748/ДОренбург
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ по подготовке электронного справочника геолого-геофизической информации по результатам бурения на нефть и газ на территории Оренбуржья (18/3/0001748)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-13-92
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
e.sukach@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сукач Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
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Подготовка электронного справочника геолого-геофизической информации по результатам бурения на нефть и газ на территории Оренебуржья
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 08:00 GMT +315.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806520667Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка электронного справочника геолого-геофизической информации по результатам бурения на нефть и газ на территории Оренебуржья460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 08:0015.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806520667Дата и время вскрытия заявок Подготовка электронного справочника геолого-геофизической информации по результатам бурения на нефть и газ на территории Оренебуржья460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 09:0025.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806520667Подведение итогов не позднее Подготовка электронного справочника геолого-геофизической информации по результатам бурения на нефть и газ на территории Оренебуржья460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.201825.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806520667Подведение итогов не позднее Подготовка электронного справочника геолого-геофизической информации по результатам бурения на нефть и газ на территории Оренебуржья460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка электронного справочника геолого-геофизической информации по результатам бурения на нефть и газ на территории Оренебуржья
Начальная цена
1 998 753,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
71.12.33.000
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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