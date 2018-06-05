www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806520583
Уникальный номер закупки
18/2.1/0036101/ТГЮгорск
Наименование закупки
Выполнение работ по рекультивации (восстановлению) территории объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-26-06
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
DA.Borodin@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по рекультивации (восстановлению) территории объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 21:59 GMT +305.06.2018 21:5905.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806520583Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по рекультивации (восстановлению) территории объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 08:0006.06.2018 08:0006.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806520583Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по рекультивации (восстановлению) территории объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 08:3019.06.2018 08:3019.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806520583Подведение итогов не позднее Выполнение работ по рекультивации (восстановлению) территории объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201819.06.2018 08:3019.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806520583Подведение итогов не позднее Выполнение работ по рекультивации (восстановлению) территории объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по рекультивации (восстановлению) территории объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Начальная цена
588 544,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
43.12.11.190
43.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.