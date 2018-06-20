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Номер извещения
31806521093
Уникальный номер закупки
18/5.4/0034614/ДШельф
Наименование закупки
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/18/5.4/0034614/ДШельф/ЗП/ГОС/Э/24.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Проведение капитального ремонта зданий и сооружений для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806521093Дата и время окончания срока приема заявок Проведение капитального ремонта зданий и сооружений для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 12:0021.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806521093Дата и время вскрытия заявок Проведение капитального ремонта зданий и сооружений для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521093Подведение итогов не позднее Проведение капитального ремонта зданий и сооружений для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521093Подведение итогов не позднее Проведение капитального ремонта зданий и сооружений для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
29 976 015,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
41.20.4
41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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