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Номер извещения
31806519814
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028476/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Поставка ремня плоского
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
m.shilova@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шилова Мария Сергеевна
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ремня плоского
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 14:00 GMT +327.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806519814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремня плоскогоОАО "Газпромтрубинвест"
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 14:0027.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806519814Дата и время вскрытия заявок Поставка ремня плоскогоОАО "Газпромтрубинвест"
Подведение итогов не позднее
21.09.2018 10:0021.09.2018 10:0021.09.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806519814Подведение итогов не позднее Поставка ремня плоскогоОАО "Газпромтрубинвест"
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ремня плоского
Начальная цена
2 085 856,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
13.96.16.140
13.96
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1365
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