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Номер извещения
ГП805044
Уникальный номер закупки
18/2.1/0039267/Сибметахим
Наименование закупки
Право заключения договора на внедрение САР давления масла в общем коллекторе КПГ (компрессора природного газа) производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-72
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
rudkovskiyav@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудковский Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
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Право заключения договора на внедрение САР давления масла в общем коллекторе КПГ (компрессора природного газа) производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805044Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на внедрение САР давления масла в общем коллекторе КПГ (компрессора природного газа) производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805044Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на внедрение САР давления масла в общем коллекторе КПГ (компрессора природного газа) производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 18:0025.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805044Подведение итогов не позднее Право заключения договора на внедрение САР давления масла в общем коллекторе КПГ (компрессора природного газа) производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.201825.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805044Подведение итогов не позднее Право заключения договора на внедрение САР давления масла в общем коллекторе КПГ (компрессора природного газа) производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на внедрение САР давления масла в общем коллекторе КПГ (компрессора природного газа) производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»
Начальная цена
589 621,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
33.20.60.000
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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