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    Главная / Торги / Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 06:0013.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806518696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806518696

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031626/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 08:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_31626_ТомскГП.docx

    ДЗП_31626_ТомскГП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-77

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    bogachukjua@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачук Юрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Закупки и тендеры Томская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 06:00 GMT +313.06.2018 06:0013.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806518696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 06:0013.06.2018 06:0013.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806518696Дата и время вскрытия заявок Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2018 14:0019.06.2018 14:0019.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806518696Подведение итогов не позднее Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 14:0019.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806518696Подведение итогов не позднее Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка высоковольтных аппаратов, изоляторов и сцепной арматуры для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    475 163,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    27.90.12.120

    Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования

    27.12.10.130

    Разрядники высоковольтные

    27.12.10.140

    Предохранители высоковольтные

    27.12.10.120

    Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения

    28.24.12.190

    Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не включенные в другие группировки

    23.19.25.000

    Изоляторы электрические стеклянные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим соединительный СОАС-95-3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Изолятор ИПТ 6-10/250 А01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Замок ленты монтажной 0,7х20 мм количество в упаковке - 100 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Изолятор опорный ОСК 10-110"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Изолятор проходной ВСТА-10/250-У1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Изолятор стекляный подвесной ПС-120Б"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Изолятор штыревой ШС-10Д"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Клещи натяжные MBT-003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Соединитель соединительный СОАС-70-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Узел крепления поддерживающий УК-П-02"

    Кол-во: 42

    "Позиция 11"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН\TEL-6\7,6 ХЛ1 ТУ 3414-004-52615343-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Разъединитель линейный 10кВ РЛНД1-10Б/400УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 ТУ16-520.151-83"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Зажим плашечный ПА 3-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Зажим плашечный ПА-2-2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Патрон ПН 01-35У1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Патрон ПТ 1.1-10-3,2-31,5 У3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Патрон ПТ 1.1-6-8-40 У3 6кВ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Патрон ПН 01-10У3 10кВ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7,6/10/300 УХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/420/12-10-III-УХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Зажим спиральный поддерживающий ПСО-4-9,0/11,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Ограничитель перенапряжений 10 кВ МОПН-П/ЗЭУ6/7,2/10/550УХЛ1 ТУ 3414-023-56227313-2007"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Разъединитель линейный 10кВ РЛК-10.IV/400УХЛ1 ТУ 3414-052-49040910 с приводом ПР-00-7УХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Зажим соединительный СОАС-120-3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "Зажим анкерный типа PA 1500"

    Кол-во: 42

    "Позиция 26"

    "Зажим плашечный ПА-3-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Зажим плашечный ПА-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Лента подддерживающая нержавеющая сталь 13 кН 20х0,7мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Кронштейн анкерный СА1500 Разрушающая нагрузка - 1500 кгс"

    Кол-во: 32

    "Позиция 30"

    "Скоба СК-70-1Б"

    Кол-во: 20

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