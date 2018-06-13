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    Главная / Торги / Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 06:0013.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806518693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806518693

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031624/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 08:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_31624_ТомскГП.docx

    Изменения в извещении

    Изменения_документации_31624_ТомскГП.doc

    ДЗП_31624_ТомскГП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-77

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    bogachukjua@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачук Юрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Закупки и тендеры Томская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 06:00 GMT +313.06.2018 06:0013.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806518693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 06:0013.06.2018 06:0013.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806518693Дата и время вскрытия заявок Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2018 14:0019.06.2018 14:0019.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806518693Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 14:0019.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806518693Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, к. 112

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроустановочных и электромонтажных изделий для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    451 546,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.110

    Разъемы и розетки штепсельные

    27.33.13.120

    Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

    27.33.13.190

    Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки

    27.33.12.000

    Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ

    27.33.14.000

    Арматура электроизоляционная из пластмасс

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    27.12.31.000

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъем силовой, розетка 125 3Р+N+PE 32A"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Розетка стационарная 115 3Р+N+PE 16A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Розетка стационарная 3P+PE+N 32А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Розетка телефонная RJ-11 6P4C о/п"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Розетка трехместная открытой установки с/з "Гермес", IEK РСб23-3-ГБ Белый с крышкой, IP44"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "РПп10-02-Ст Розетка разборная прямая с з/к 16А черная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Силовая вилка ССИ-015 16А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Силовая вилка ССИ-025 32А"

    Кол-во: 13

    "Позиция 9"

    "Стяжка кабельная 350*4,8 нейлон (100 шт/уп)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Стяжка нейлон 3х120 (100шт)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "Стяжка нейлон 3х80 (100шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Стяжка нейлоновая 180*8,6*2 (100 шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Стяжка нейлоновая 360*8,6*2 (100 шт)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 14"

    "Стяжка нейлоновая Fortisflex белая 120х3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Стяжка нейлоновая Fortisflex белая 180х5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Наконечники-гильзы НГИ 2*1,0-8 (100шт.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Наконечник кабельный ножевой PIDG 9-160313-2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Наконечник кабельный Кабельный наконечник кольцевой 2,5-6 кв.мм под винт М8. арт. 2C8/P. LappKabel"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Наконечник для обжима двух многожильн. кабелей TE7508-g (TIC2-0.75-8) 8 мм, 0,75мм2, 100шт уп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Клеммник DG8HS-1.2-12P-17-00A(H) 0,5-4 мм2 токовый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Клемма ЗНИ-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Клемма cтроительно-монтажная СМК 773-306 с пастой "IEK""

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Клемма cтроительно-монтажная СМК 222-413 "IEK""

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Кабельные хомуты одноразовые Panduit 250 мм по 100 шт./уп."

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Кабельные хомуты одноразовые Panduit 120 мм по 100 шт/уп."

    Кол-во: 23

    "Позиция 26"

    "Кабель-канал 40*25 (32 м. в упаковке)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Кабель-канал 25*25 (32 м. в упаковке)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Кабель-канал 16*16 (84 м. в упаковке)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Кабель-канал 10х15"

    Кол-во: 298

    "Позиция 30"

    "Кабель-канал 100/50 (2000 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Кабель-канал 100*60"

    Кол-во: 48

    "Позиция 32"

    "Кабель -канал 20х12,5"

    Кол-во: 270

    "Позиция 33"

    "Изолятор угловой для нулевой шины"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Патрон Е27 керамический, разборный"

    Кол-во: 130

    "Позиция 35"

    "Зажим ЗВИ-60 (полистирол) контактный винтовой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Разъем РПИ-П 2,5-5-0,8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 37"

    "Разъем РПИ-П(н) 6,0-7-0,8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "Стяжка нейлоновая Fortisflex черная 250х5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "хомут Colring - ширина 3.5 мм - длина 360 мм - пакет 100 шт - бесцветный LEGRAND"

    Кол-во: 23

    "Позиция 40"

    "Хомут кабельный 2,5*150 (уп.100 шт.)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Хомут кабельный 2,5*200 (100 шт.)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 42"

    "Хомут кабельный 2,5х135мм, из полиамида 6.6 (бесцветные) "DKC" Код 25205, 100шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Хомут кабельный 3,6х200мм, из полиамида 6.6 (бесцветные) "DKC" Код 25214, 100шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Хомут кабельный 3х100 мм 100 шт ПВХ (Арктик)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Хомут кабельный 3х150мм, 100шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Хомут кабельный 4х250мм, 100шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Хомут кабельный 5х500 мм 100 шт ПВХ (Арктик)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Хомут кабельный 6х290мм, с плоским замком из полиамида 12 (черные) "DKC" Код 26452, 100шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Хомут кабельный 7,6*400 мм(100 шт)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 50"

    "Хомут кабельный 9х290мм, с плоским замком из полиамида 6.6 (черные) "DKC" Код 26502, 100шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Хомут кабельный из полиамида 290*6 (100 шт. в упаковке)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 52"

    "Хомут нейлон 100*2,5 (уп.100 шт.)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Хомут нейлон 120*4,8 (уп.100 шт.)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 54"

    "Шина соединительная 3 р 63 А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Щит ЩМП-1-0 36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Щит ЩМП-4-0 74У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Щиток распределительный ЩРН-12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Наконечник кабельный кольцевой изолированный НКИ 6,0-6 (КВТ)"

    Кол-во: 700

    "Позиция 59"

    "Труба гофрированная 20 мм ПВХ с трос., 100 м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Труба гофрированная 20 мм ПВХ с трос., 100 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Удлинитель 60 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Удлинитель на катушке 50 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Удлинитель на катушке, 4 розетки, 50 метров"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Удлинитель УС 16/250 50м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Удлинитель электрический 50 м на барабане, 4 розетки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Фильтр-удлинитель 1,8 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Хомут 2,5*150 (100 шт)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Хомут 250*4,8 мм (100 шт)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "хомут Colring - ширина 2.4 мм - длина 180 мм - пакет 100 шт - бесцветный LEGRAND"

    Кол-во: 23

    "Позиция 70"

    "Наконечник кабельный НКИ 6.0-5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 71"

    "DIN-рельс 35 мм (длина 1 м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Хомут Colring - ширина 3.5 мм - длина 280 мм - пакет 100 шт - бесцветный LEGRAND"

    Кол-во: 13

    "Позиция 73"

    "Патрон керамический с держателем Е27 TDM керамический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Патрон керамический Е-40"

    Кол-во: 60

    "Позиция 75"

    "Оконцеватели проводов НШВИ 1,5-8 ET0,25-8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 76"

    "Оконцеватели проводов НШВИ 1,0-8 ET0,25-8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 77"

    "Оконцеватели проводов НШВИ 0,75-8 ET0,25-8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 78"

    "Оконцеватели проводов НШВИ 0,5-8 ET0,25-8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 79"

    "Нулевая шина 8/2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Нулевая шина 14/2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Клмная колодка ЗНИ-5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Вилка штепсельная с заземл. контактом"

    Кол-во: 130

    "Позиция 83"

    "Клемная колодка ЗНИ-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Клеммник DG8HS-1.2-12P-17-00A(H) 1-6 мм2 токовый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Вилка штепсельная "Евро""

    Кол-во: 83

    "Позиция 86"

    "Зажим ЗВИ-20 (полистирол) контактный винтовой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "Выключатель 1 кл. А16-038 о/у"

    Кол-во: 19

    "Позиция 88"

    "Вилка разборная угловая с з/к 16А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 89"

    "Вилка разборная прямая с з/к 16А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 90"

    "Зажим ЗВИ-10 (полистирол) контактный винтовой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 91"

    "Вилка переносная 3P+PE+N 63А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Наконечник кабельный RNB 2-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Наконечник кабельный RNB 2-6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 94"

    "Удлинитель 5 м"

    Кол-во: 13

    "Позиция 95"

    "Удлинитель UNIVERSAL У16-046 , 50м, термо КГ 3*2,5 4 гнезда, катушка, наличие крышек на розетки, IP-44"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Удлинитель UNIVERSAL УШ-16 , 50м, Марка кабеля КГ 3*2,5 1гнездо Цвет: черный, IP-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Удлинитель на катушке 30 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Удлинитель на катушке 40 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Бокс КМПн 2/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Вилка переносная 015 3Р+N+PE 16A"

    Кол-во: 29

    "Позиция 101"

    "Разъем силовой,вилка 025 3Р+N+PE 32A"

    Кол-во: 11

    "Позиция 102"

    "Розетка 225 3Р+N+PE 32A"

    Кол-во: 14

    "Позиция 103"

    "Розетка кабельная ТДМ SQ0603-0014 32A 3P+PE+N переносная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Розетка 1-м РА16-638 с/з о/у"

    Кол-во: 160

    "Позиция 105"

    "Розетка переносная 3Р+РЕ+N 16A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Розетка силовая ССИ-215 16A 3P+PE+N переносная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Розетка силовая ССИ-225 32A 3P+PE+N"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Зажим ЗВИ10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 109"

    "Выключатель 1кл. А 16-051"

    Кол-во: 70

    "Позиция 110"

    "Выключатель 2 кл. А56-029 о/у"

    Кол-во: 64

    "Позиция 111"

    "Зажим винтовой ЗВИ-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Вилка переносная 3Р+РЕ+N 32A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Наконечник кабельный НКИ 2.5-5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 114"

    "Наконечник кабельный кольцевой изолированный НКИ 6,0-4 (КВТ)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 115"

    "Наконечник кабельный RNB 5,5-8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "Наконечник кабельный RNB 5,5-6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 117"

    "Наконечник кабельный RNB 5,5-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 118"

    "Наконечник кабельный RNB 3,5-8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Наконечник кабельный RNB 3,5-6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "Наконечник кабельный RNB 3,5-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Розетка наружной установки"

    Кол-во: 40

    "Позиция 122"

    "Розетка двухместная открытой установки с/з "Форс", IEK РСб22-3-ФСр Серый с крышкой, IP54"

    Кол-во: 45

    "Позиция 123"

    "Розетка двухместная открытой установки с/з "Брикс" IEK РС22-3-ББ Белый IP20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Розетка двухместная открытой проводки с/з "Евро""

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Розетка влагозащищенная 2К+З, IP44"

    Кол-во: 6

    "Позиция 126"

    "Розетка 2-м РС16 с/з с/у"

    Кол-во: 90

    "Позиция 127"

    "Розетка 2-м РА16-826 с/з, о/у"

    Кол-во: 113

    "Позиция 128"

    "Розетка 235 переносная 63А 380В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Розетка 215 3Р+N+PE 16A"

    Кол-во: 12

    "Позиция 130"

    "Коробка распаячная КМ 41243 190*140*70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Коробка распаячная КМ 41234 100*100*50"

    Кол-во: 60

    "Позиция 132"

    "Наконечник 8 мм для обжима многожильного кабеля 0,5 мм изолированный (E0508) (кратно 100 шт.) 0,5 медь луженая"

    Кол-во: 500

    "Позиция 133"

    "Разъем РПИ-М(н) 6,0-7-0,8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 134"

    "Разъем РПИ-М 2,5-5-0,8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 135"

    "Переключатель одноклавишный открытой установки Plexo 69711 серый, IP55"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Патрон подвесной Е-27 кер."

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Патрон керамический, разборный Е-40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "Патрон карболитовый Е-14"

    Кол-во: 20

    "Позиция 139"

    "Наконечник кабельный RNB 2-8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 140"

    "Набор наконечников TIC-TB-5-400 (8 мм изолированные. 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5 мм 2, 400 шт)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 141"

    "Набор наконечников TIC-4.0-12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Набор наконечников TIC-2.5-12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Набор наконечников TIC-10.0-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Набор наконечников TIC-6.0-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Набор наконечников TIC-1.5-8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Металлорукав МРПИ 20 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 147"

    "Металлорукав МРПИ 15 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 148"

    "Корпус металлический ЩМП-3.2.1.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Коробка соединительная КС-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Коробка распаячная КМ 41244 190*140*70 (10 выводов)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Кабель-канал 20/10 (300 м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Наконечник для обжима двух многожильн. кабелей TE1010-r (TIC2-1.0-10) 10 мм, 1мм2, 100шт уп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Наконечник втулочный изолированный НШвИ-2.5-8(TIC-2.5-9), 100шт уп."

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Наконечник RV5.5-8 на гибкий провод тип О 4мм (под зажим) на кольцо 8 мм 6 медь луженая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 155"

    "Коробка монтажная КСП-20 380V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Вилка кабельная переносная ТДМ SQ0601-0006 3P+PE+N переносная 32А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Вилка кабельная переносная BEMIS Econom BEM 11-101 2P+E переносная 16А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Ввод кабельный герметичный PG-7 12,2мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 159"

    "Ввод кабельный герметичный PG-9 15,2мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 160"

    "Ввод кабельный герметичный PG-16 22,2мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 161"

    "Ввод кабельный герметичный PG-13,5 20,5мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 162"

    "Ввод кабельный герметичный PG-11 18,8мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 163"

    "Бокс КМПн 2/4 с прозрач.крышкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Блок бокс с прозрачной крышкой навесной, тип КМПн 2/6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 165"

    "Бирки кабельные мягкие У 136 для маркировки контрольных кабелей (треугольные)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Бирка У-153 (250шт/уп)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 167"

    "Бирка кабельная пластиковая, маркировочная - для контрольных кабелей (100 шт в упак) У-136"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 168"

    "Бирка кабельная пластиковая, маркировочная - для контрольных кабелей (100 шт в упак) У 136"

    Кол-во: 15

    "Позиция 169"

    "Барабан- удлинитель 50 м"

    Кол-во: 7

    "Позиция 170"

    "Труба ПВХ гофрированная, 32 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 171"

    "Удлинитель 4-мест. з/к, 16А КГХЛ 3х2,5мм.кв, 40м, на катушке (сталь)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Удлинитель 10 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "Удлинитель 3 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Фильтр сетевой 3м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Фильтр сетевой Defender "DFS 151" 99489 белый 1.8м 6 розеток"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Розетка двухместная на DIN-рейку с/з "Евро""

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Розетка двойная с заземлением"

    Кол-во: 9

    "Позиция 178"

    "Патрон Е27 керамич."

    Кол-во: 290

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