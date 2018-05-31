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Номер извещения
ГП805043
Уникальный номер закупки
18/5.4/0028360/ГПШкола
Наименование закупки
Проведение работ по ремонту 1 этажа блока «В» Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 66 для нужд ОЧУ «Газпром школа» (0001/18/5.4/0028360/ГПШкола/ЗП/Э/23.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Проведение работ по ремонту 1 этажа блока «В» Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 66 для нужд ОЧУ «Газпром школа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 12:00 GMT +331.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805043Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ремонту 1 этажа блока «В» Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 66 для нужд ОЧУ «Газпром школа»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 12:0501.06.2018 12:0501.06.2018 12:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805043Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по ремонту 1 этажа блока «В» Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 66 для нужд ОЧУ «Газпром школа»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 18:0006.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805043Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту 1 этажа блока «В» Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 66 для нужд ОЧУ «Газпром школа»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201806.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805043Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту 1 этажа блока «В» Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 66 для нужд ОЧУ «Газпром школа»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по ремонту 1 этажа блока «В» Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 66 для нужд ОЧУ «Газпром школа»
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Образовательный центр ОАО «Газпром»
Все закупки и тендеры «Образовательный центр ОАО «Газпром»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 66
43.33.29
43.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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