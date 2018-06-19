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Номер извещения
31806517547
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028713/ГОйл
Наименование закупки
Поставка автомобильного имущества (автошин) на 2018 год для нужд ООО «Газ-Ойл»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
Почтовый адрес
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
Контактный телефон
+7 81378 2-43-98
Факс
Адрес электронной почты
v.gaydov@gasoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдов Владислав Андреевич
Место рассмотрения предложений
офис ООО "Газ-Ойл"
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильного имущества (автошин) на 2018 год для нужд ООО «Газ-Ойл»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 17:00 GMT +319.06.2018 17:0019.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517547Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного имущества (автошин) на 2018 год для нужд ООО «Газ-Ойл»офис ООО "Газ-Ойл"
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 17:3019.06.2018 17:3019.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806517547Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного имущества (автошин) на 2018 год для нужд ООО «Газ-Ойл»офис ООО "Газ-Ойл"
Подведение итогов не позднее
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806517547Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного имущества (автошин) на 2018 год для нужд ООО «Газ-Ойл»офис ООО "Газ-Ойл"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного имущества (автошин) на 2018 год для нужд ООО «Газ-Ойл»
Начальная цена
1 699 999,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
Наименование заказчика
ООО "Газ-Ойл"
Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
99.00.10.000
84.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80
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