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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (0056/18/4.3/0036747/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/23.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (0056/18/4.3/0036747/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/23.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806517291

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036747/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (0056/18/4.3/0036747/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/23.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДЗП 36747 с изм.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 28.06. и.doc

    Уведомление УФАС

    Решение УФАС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 09:1019.06.2018 09:1019.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806517291Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806517291Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806517291Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Начальная цена

    7 292 930,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.130

    Аппараты дыхательные автономные

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Уведомление УФАС

    13.08.2018

    Решение УФАС

    28.08.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль ND 300 AZA для металло-композитных баллонов 4,7л/300 Бар MSA AUER, артикул: D4073-934."

    Кол-во: 93

    "Позиция 2"

    "Вентиль для наполнения баллона артикул 188-856 к компрессору SV-250/300 MSA AUER, импорт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Диск вдыхательного клапана Elite упаковка 20 штук код D2056722 MSA AUER Германия"

    Кол-во: 13

    "Позиция 4"

    "Индикаторная трубка HP на масло (10 шт/упак.) MSA AUER, артикул: 10040887"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Индикаторная трубка на диоксид углерода 5-70 ppm (10 шт. в упаковке) MSA Europe с поверкой артикул: D5085848"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Индикаторная трубка НР на водяной пар Н2О-НР 20-1000 ppm (10 шт/упак.) MSA AUER, артикул: D5085849"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Индикаторная трубка НР на окись углерода 5-70 ppm (10 шт/упак.) MSA AUER, артикул: D5085847"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Картридж всасывающего фильтра СТРМ-0014 Зап.части на компрессор SV 250/300 MSA AUER импорт Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Клапан выдоха (предохранительный) для костюма химической защиты Vautex MSA AUER, артикул D5135924"

    Кол-во: 19

    "Позиция 10"

    "Клапан комбинированный поддержания давления № заказа 158883 MSA AUER. Зап.части на компрессор SV 250/300 импорт Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Кольцо 14х2 для блока фильтров тонкой очистки компрессора SV 250/300 MSA AUER, № заказа 108758"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Кольцо 51х2,5 для блока фильтров тонкой очистки компрессора SV 250/300 MSA AUER, № заказа 173592"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Кольцо клапана уплотнительное диаметр 14,2х19х0,5 артикул: 028223. Зап.части на компрессор SV 250/300 MSA AUER импорт Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Кольцо опорное для блока фильтров тонкой очистки компрессора SV 250/300 MSA AUER, № заказа 174204"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Кольцо уплотнительное O-Ring 18x2,65 EPDM, артикул 10091616, упаковка 10 штук"

    Кол-во: 55

    "Позиция 16"

    "Комплект для технического обслуживания маски Ultra Elite PF MSA AUER (мембрана клапана выдоха, мембрана клапана вдоха, 2 мембраны управляющего клапана, вставка клапана вдоха), артикул 2056-706"

    Кол-во: 232

    "Позиция 17"

    "Комплект фильтров тонкой очистки воздуха (4 шт./упак.), артикул: D4068-721 Зап.части на компрессор SV 250/300 MSA AUER импорт Германия 2009"

    Кол-во: 37

    "Позиция 18"

    "Манометр для аппарата сжатого воздуха BD 296-S-Z MSA AUER, артикул: D4075-858"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Манометр для контрольно-испытательного прибора MULTITEST PLUS MSA AUER, низкого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Мембрана на легочный автомат избыточного давления AutoMaXX-AE (5 шт./упак.) артикул: 10032083 MSA AUER Импорт Германия"

    Кол-во: 33

    "Позиция 21"

    "Патрон фильтрующий № заказа 163140 MSA AUER. Зап.части на компрессор SV 250/300"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Поршень 2-ой ступени с уплотнениями № заказа 062251 MSA AUER. Зап.части на компрессор SV 250/300 импорт Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Поршень 3-ей ступени с уплотнениями № заказа 062219 MSA AUER. Зап.части на компрессор SV 250/300 импорт Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Прокладка уплотнительная головки цилиндра № заказа 093351 MSA AUER. Зап.части на компрессор SV 250"

    Кол-во: 9

    "Позиция 25"

    "Пряжка металлическая ремня крепления баллонов для аппарата дыхательного AirGo MSA AUER, артикул 10040385"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Пряжка поясного ремня для аппарата дыхательного AirGo MSA AUER (комплект из двух частей), артикул 10026850, 10026851"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Ремень для переноски маски AUER Ultra Elite PF код D2055707-SP. MSA AUER Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Ремень нагрудный с мягкой прокладкой (тип pro) для аппарата дыхательного AirGo MSA AUER, артикул 10089292"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Ремень плечевой на аппарат BD 296-S-Z код D4075810 MSA AUER Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Ремень поясной с мягкой прокладкой (тип pro) для аппарата дыхательного AirGo MSA AUER, артикул 10089293"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Сальник 11х2,5 (комплект 10 шт.), артикул: D4080-948 MSA AUER"

    Кол-во: 57

    "Позиция 32"

    "Стекло смотровое № заказа D2056802 MSA AUERGmbH маски Ultralite Импорт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный артикул: 518735. Зап.части на компрессор SV 250/300 MSA AUER"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Чехол защитный для композитного баллона 4,7л/300 бар MSA AUER код 4085-827 импорт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Шланг (1 метр) для устройства разгрузки компрессора, артикул: 032735. Зап.части на компрессор SV 250/300 MSA AUER"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Шланг для компрессора, № заказа 163417. Запасные части для компрессора SV 250/300 MSA AUER Германия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Шланг к раздаточной панели, № заказа 170126. Зап.части на компрессор SV 250/300 MSA AUER"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Шланг от компрессора к фильтрующему блоку, № заказа 170129. Зап.части на компрессор SV 250/300 MSA AUER. Импорт (Германия)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Шланг среднего давления для легочного автомата AutoMaXX-AE № заказа 10020783 MSA AUER GmbH импорт Германия"

    Кол-во: 19

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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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