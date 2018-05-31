Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Блок питания БП 906/24-1 (1000мА) ТУ 4229-070-13282997-07" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Инвертор напряжения ИНУ750С1С - ТУ 6589-077-40039437-06 ТУ 6589-077-40039437-06" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11ДЕШК.430504.001ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S, ШРЭ У И-3-16-0036-11-УХЛ3. Ток импульсной защиты 20кА. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.Р.0001.113.0007.4512.001-ЭМ2 КИАН.656470.003 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Шкаф вводно-распределительный, с автоматическим переключением вводов" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Шкаф Ш. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4512.001-ЭМ2" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У-3-1А-0005-31-УХЛ4, навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S ТУ КИАН.656470.002-01" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32 А, 3-фазный, Iн=63А, Iр=32А, характеристика C с независимым расцепителем РН47- 1 шт; отходящие ав" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32 А, 3-фазный, Iн=63А, Iр=32А, характеристика C - 1 шт; отходящие автоматические выключатели: ВА 47" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32 А, 3-фазный, Iн=63А, Iр=32А, характеристика C с независимым расцепителем РН47 - 1 шт; отходящиеав" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32 А, 3-фазный, Iн=63А, Iр=32А, характеристикака C - 1 шт; отходящие автоматические выключатели: ВА4" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Шкаф учета электроэнергии ШУЭ 380 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа 80 А; вводной рубильник-переключатель на два направления с нулевым положением с дополнительными блок-контактами положения, вводное УЗО 63 А, 300 мА, с дополнительными блок-контактами п" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, трехфазная сеть 380 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа 63 А; вводной аппарат: автоматический выключатель 16 А; фидерные выключатели: трехполюсные автоматические выключатели на ток максимального расцепителя 10 А- " Кол-во: 1

"Позиция 14" "Шкаф силовой состоящий из двух панелей, габаритные размеры 1200х600х2200(Н) ~380/220 В, 50 Гц" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ: -трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц; - номинальный ток шкафа - 63 А; - вводной аппарат; АВР 25 А; - фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, характеристика С - 6 шт.; - система заземления питающей электрич" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S, ШРЭ У И-3-16-0036-11-УХЛ3. Ток импульсной защиты 20кА. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.0001.113.0005.4512.001-ЭМ2 КИАН.656470.003 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования с напольной установкойСИПБ1БА.9-11ДЕШК.435241.012" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ У, ~380/220 В, 50 Гц, вводной выключатель (Iн/Iр), 63/40, кривая С - 1 шт, выключатели отходящих линий: 63/10, кривая С - 6 штШРЭ-У-3-16-0036-21УХЛ4КИАН.656470.003 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ У, ~380/220 В, 50 Гц, вводной выключатель (Iн/Iр), 63/40, кривая С - 1 шт, выключатели отходящих линий: 63/10, кривая С - 6 шт, 63/20 с УЗО 30 мА, кривая В - 3 штШРЭ-У-3-16-0033-21УХЛ4КИАН.656470.003 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Ограничитель перенапряжений нелинейный 10 кВОПН-2-10/12 IIIУХЛ1ТУ 3414-039-49040910-2000" Кол-во: 12

"Позиция 24" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1РЛНДС.-I.1-10IV/400 УХЛ1ТУ 3414-004-00468683-93" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПРГ-01-2БУХЛ1 с электромагнитной блокировкой 3Б-1М УХЛ1РЛНД-I.1-10/400 УХЛ1ТУ16-91ИВЕЖ.674212.003.ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Блок питания БП 906/24-1 (1000мА) ТУ 4229-070-13282997-07" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Ограничитель перенапряжения нелинейный с полимерной внешней изоляцией ОПН-1-10/12 III УХЛ1 ТУ 3414-039-49040910-2000 (ИВЕЖ.674361.063ТУ)." Кол-во: 24

"Позиция 29" "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т" Кол-во: 9

"Позиция 30" "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ1 в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Ограничитель перенапряжения нелинейный с полимерной внешней изоляцией ОПН-1-10/12 III УХЛ1 ТУ 3414-039-49040910-2000 (ИВЕЖ.674361.063ТУ)." Кол-во: 6

"Позиция 32" "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ1 в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Ограничитель перенапряжений нелинейный 10 кВОПН-2-10/12 IIIУХЛ1ТУ 3414-039-49040910-2000" Кол-во: 6

"Позиция 34" "Ограничитель перенапряжений нелинейный 10 кВОПН-2-10/12 IIIУХЛ1ТУ 3414-039-49040910-2000" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 с возможностью установки навесного замка на приводеРЛНДС.-I.1-10IV/400 УХЛ1 ТУ 3414-004-00468683-93" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 с возможностью установки навесного замка на приводеРЛНДС.-I.1-10IV/400 УХЛ1 ТУ 3414-004-00468683-93" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Реклоузер вакуумный TER_REC15_AL1_R5ТУ 3414-005-84861888-2008" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Подстанция мачтовая трансформаторная однофазная мощностью 10 кВА в комплекте с установочными элементами МТПО-10/10/0,23 кВ" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-НГИ СКЗ№3УКМ-ЛКС-02-П-НГИТУ 3435-002-18213558-2014" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-НГИ СКЗ№2УКМ-ЛКС-06-П-НГИТУ 3435-002-18213558-2014" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-НГИ СКЗ№1УКМ-ЛКС-06-П-НГИТУ 3435-002-18213558-2014" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/46-10-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-10-(I+II)-IP41-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М84/63-1-IP30-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М84/63-1-IP30-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М84/63-2-IP30-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-Н1-3-TNS/3-380-AC-(I+II/25QF)-L-IP30-УХЛ3ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Шкаф распределения электроэнергии 380 В, 50 Гц, номинальный ток шкафа 100 А навесного исполнения в составе:- выключатель автоматический трехполюсный Орtidin ВМ63 Iр=25А тип защитной характеристики В - 11 шт;- выключатель автоматический однополюсный O" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М318/2-16-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 14

"Позиция 50" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-ПМ-М658/4-L-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 13

"Позиция 51" "Устройство заземляющее комплектноеУЗК(М16-1)-1290-Ц-11000-ТТУ 3437-009-79740390-2009" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-11-(I+II)-IP41-УХЛ4, ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Шкаф вводно-распределительный ШВРА, с автоматическим переключением вводов" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-14-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Щиток защиты ЩЗИП-ЯУО-9601-3574/2-IP41-У3 для рабочего освещения, номинальный ток ящика 25А, с устройством защиты от импульсных перенапряжений УЗИП класса I+II для защиты трехфазной электроустановки переменного тока, кабельная линия питания, система " Кол-во: 1

"Позиция 56" "Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А21-У1" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Щит защиты от импульсных перенапряжений 1+2 класс защитыЩЗИП-Н1-2-М260-L-IP20-УХЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Термошкаф специальный неразъемный утепленный, необогреваемый, невзрывозащищенный 1000х600х18000.390.005 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Подстанция мачтовая трансформаторная однофазная мощностью 10 кВА в комплекте с установочными элементамиМТПО-10/10/0,23 кВ" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Подстанция мачтовая трансформаторная однофазная, мощностью 10 кВА в комплекте с установочными элементамиМТПО-10/10/0,23 кВ" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземленияЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 4

"Позиция 62" "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземления ЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземленияЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 5

"Позиция 64" "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземленияЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Щит защиты от импульсных перенапряжений 1+2 класс защитыЩЗИП-Н1-2-M260-L-IP20-УХЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземленияЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-H1-2-M260-L-IP20-УХЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Электростанция дизельная 16 кВт в кожухе (на базе дизельного электроагрегата ММЗ-246.1), 380 В, 50 ГцБКАЭС АД16С-Т400ТУ 3375-005-82123821-2005" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Устройство сигнальное взрывозащищенное ВСУ-Ж3П-У1 с желтым цветом свечения, со звуковым оповещателем, с потолочным креплением, U пит. 220 В, 50 Гц, в комплекте с кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4"-Exd-В1,5 ПИНЮ.687153.002ТУ для присоединения брониро" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/43-(I+II)-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М318/2-16-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М84/64-IP30-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-H1-1-TNS/1-220-AC-(I+II/16QF)-L-IP30-УХЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Щит защиты от импульсных перенапряжений 1+2 класс защитыЩЗИП-Н1-М200/43-1-(I+II)-IP54-УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-06-П-НГИ. ТУ 3435-002-18213558-2014" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А21-У1ТУ 16-91ПИЖЦ.642236.003ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Термошкаф специальный неразъемный утепленный, обогреваемый, невзрывозащищенный 1000х600х18000.390.005 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Термошкаф специальный неразъемный утепленный, необогреваемый, невзрывозащищенный 1000х600х1800 0.390.005 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Устройство сигнальное взрывозащищенное ВСУ-К3П-У1 с красным цветом свечения, со звуковым оповещателем, с потолочным креплением, U пит. 220 В, 50 Гц, в комплекте с кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4"-Exd-В1,5 ПИНЮ.687153.002ТУ для присоединения бронир" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.9-11 1000ВА/900Вт ДЕШК.435241.018, в составе комплект рельс для монтажа ИБП (19", нагрузка до 43 кг, 2 U, регулируемые) ДЕШК.301363.001-01, карта NetAgent CP504 ДЕШК.CP504" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Щит аварийного освещения ЩАО ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-12-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S, ШРЭ У И-3-16-0025-21-УХЛ3. Ток импульсной защиты 20кА. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3405.001-ЭМ2 л.3 КИАН.656470.003 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-13-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Шкаф распределения электроэнергии Ш навесного исполнения, для трехфазной сети ~380В, 50Гц, IP41, I ном. шкафа 63А, ШРЭУ-3-17-5032-51-УХЛ4. Чертеж 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3112.001-ЭМ1 л.10 КИАН.656470.003 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП, IP41, ЩЗИП-Н1-М200/48-5-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Шкаф Ш1" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Блок питания БП 906/24-1 (1000мА) ТУ 4229-070-13282997-07" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Преобразователь измерительный БИ-НГИ. НФГА.426469.029 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ: - трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц; - номинальный ток шкафа - 63 А; - вводной аппарат; автоматический выключатель 63 А, УЗО 300 мА; - фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, кривая С - 6 шт.; 1п, Iнр=16" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ: -однофазная сеть переменного тока 220 В, 50 Гц; - номинальный ток шкафа - 63 А; - вводной аппарат; АВР 25 А; - фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, кривая С - 3 шт.; - система заземления питающей электрической се" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Ограничитель перенапряжения нелинейный с полимерной внешней изоляцией ОПН-1-10/12 III УХЛ1 ТУ 3414-039-49040910-2000 (ИВЕЖ.674361.063ТУ)." Кол-во: 12

"Позиция 93" "Подстанция мачтовая трансформаторная однофазная мощностью 10 кВА в комплекте с установочными элементамиМТПО-10/10/0,23 Кв" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, трехфазная сеть 380 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа 63 А; вводной аппарат: автоматический выключатель 25 А с независимым расцепителем с дополнительными блок-контактами положения; фидерные выключатели: - трехпо" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, однофазная сеть 220 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа 63 А; с АВР на вводе на ток 25 А, с вводными выключателями на ток максимального расцепителя 16 А - 2 шт.; фидерные выключатели: - однополюсные автоматические" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, однофазная сеть 220 В, 50 Гц, номинальный ток шкафа 63 А, вводной аппарат: автоматический выключатель С25 Афидерные автоматические выключатели: - однополюсные С6 - 6 шт - двухполюсные С16 с УЗО на 30 мА -4 шт," Кол-во: 1

"Позиция 97" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, однофазная сеть 220 В, 50 Гц, номинальный ток шкафа 63 А, вводной аппарат: автоматический выключатель С10 фидерные автоматические выключатели однополюсные С4 - 6 шт металлический, навесное исполнение, степень " Кол-во: 1

"Позиция 98" "Датчик емкостной бесконтактныйCSN i06P5-31P-10-LZ ТУ 3428-003-12582438-2003" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S, ШРЭ У И-3-16-0036-11-УХЛ3. Ток импульсной защиты 20кА. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.Р.0001.113Б0001.4512.001-ЭМ2 КИАН.656470.003 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Шкаф распределительный ~380/220 В, 50 Гц, навесного исполнения с АВР 40 А с вводными автоматическими выключателями и выключателями отходящих линий: -выключатель автоматический ~220 В, 50 Гц, 10 А, кривая C, OptiDin BM63 арт.103543ШРЭ-3-1А-0036-11-УХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ1 в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т" Кол-во: 3

"Позиция 102" "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11 онлайн двойного преобразования с напольной установкой ДЕШК.435241.012" Кол-во: 8