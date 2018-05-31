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Номер извещения
31806517587
Уникальный номер закупки
18/4.1/0037373/ГПК
Наименование закупки
Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/18/4.1/0037373/ГПК/ЗП/ГОС/Э/23.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 12:00 GMT +331.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 12:0001.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806517587Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 19:0027.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806517587Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»
Начальная цена
139 334 271,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
27.33.11.120
32.99.59.000
26.30.50.110
27.12.22.000
27.12.10.120
27.12.10.190
27.33.11.160
31.09.11.120
27.11.43.000
27.11.31.000
31.01.11
27.12.23.000
26.51.53.190
27.33.11
31.09.11
27.40.39
26.30.60.000
27.90.40.190
26.30.30.000
27.12.40.000
26.30
26.30.5
26.51
27.11
27.12
27.33
27.40
27.90
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31.09
32.99
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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