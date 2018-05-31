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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/18/4.1/0037373/ГПК/ЗП/ГОС/Э/23.05.2018

    Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/18/4.1/0037373/ГПК/ЗП/ГОС/Э/23.05.2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806517587

    Уникальный номер закупки

    18/4.1/0037373/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/18/4.1/0037373/ГПК/ЗП/ГОС/Э/23.05.2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 17:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника.part2.rar

    Для_участника.part1.rar

    Изменения в извещении

    0037373 Уведомление о комиссии 01.doc

    Изменения в извещении

    0037373 Уведомление о комиссии 02.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-97

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    M.Fionov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фионов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 12:00 GMT +331.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 12:0001.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806517587Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 19:0027.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806517587Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806517587Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром комплектация»

    Начальная цена

    139 334 271,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    27.33.11.120

    Разъединители

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    26.30.50.110

    Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

    27.12.22.000

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    27.12.10.120

    Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения

    27.12.10.190

    Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    27.33.11.160

    Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    27.11.43.000

    Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

    27.11.31.000

    Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

    31.01.11

    Мебель металлическая для офисов

    27.12.23.000

    Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    27.33.11

    Выключатели на напряжение не более 1 кВ

    31.09.11

    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

    27.40.39

    Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки

    26.30.60.000

    Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.30.5

    Производство запасных частей и комплектующих радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    31.09

    Производство прочей мебели

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания БП 906/24-1 (1000мА) ТУ 4229-070-13282997-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Инвертор напряжения ИНУ750С1С - ТУ 6589-077-40039437-06 ТУ 6589-077-40039437-06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11ДЕШК.430504.001ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S, ШРЭ У И-3-16-0036-11-УХЛ3. Ток импульсной защиты 20кА. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.Р.0001.113.0007.4512.001-ЭМ2 КИАН.656470.003 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шкаф вводно-распределительный, с автоматическим переключением вводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шкаф Ш. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4512.001-ЭМ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У-3-1А-0005-31-УХЛ4, навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S ТУ КИАН.656470.002-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32 А, 3-фазный, Iн=63А, Iр=32А, характеристика C с независимым расцепителем РН47- 1 шт; отходящие ав"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32 А, 3-фазный, Iн=63А, Iр=32А, характеристика C - 1 шт; отходящие автоматические выключатели: ВА 47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32 А, 3-фазный, Iн=63А, Iр=32А, характеристика C с независимым расцепителем РН47 - 1 шт; отходящиеав"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32 А, 3-фазный, Iн=63А, Iр=32А, характеристикака C - 1 шт; отходящие автоматические выключатели: ВА4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шкаф учета электроэнергии ШУЭ 380 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа 80 А; вводной рубильник-переключатель на два направления с нулевым положением с дополнительными блок-контактами положения, вводное УЗО 63 А, 300 мА, с дополнительными блок-контактами п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, трехфазная сеть 380 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа 63 А; вводной аппарат: автоматический выключатель 16 А; фидерные выключатели: трехполюсные автоматические выключатели на ток максимального расцепителя 10 А- "

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шкаф силовой состоящий из двух панелей, габаритные размеры 1200х600х2200(Н) ~380/220 В, 50 Гц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ: -трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц; - номинальный ток шкафа - 63 А; - вводной аппарат; АВР 25 А; - фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, характеристика С - 6 шт.; - система заземления питающей электрич"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S, ШРЭ У И-3-16-0036-11-УХЛ3. Ток импульсной защиты 20кА. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.0001.113.0005.4512.001-ЭМ2 КИАН.656470.003 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования с напольной установкойСИПБ1БА.9-11ДЕШК.435241.012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ У, ~380/220 В, 50 Гц, вводной выключатель (Iн/Iр), 63/40, кривая С - 1 шт, выключатели отходящих линий: 63/10, кривая С - 6 штШРЭ-У-3-16-0036-21УХЛ4КИАН.656470.003 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ У, ~380/220 В, 50 Гц, вводной выключатель (Iн/Iр), 63/40, кривая С - 1 шт, выключатели отходящих линий: 63/10, кривая С - 6 шт, 63/20 с УЗО 30 мА, кривая В - 3 штШРЭ-У-3-16-0033-21УХЛ4КИАН.656470.003 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный 10 кВОПН-2-10/12 IIIУХЛ1ТУ 3414-039-49040910-2000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1РЛНДС.-I.1-10IV/400 УХЛ1ТУ 3414-004-00468683-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПРГ-01-2БУХЛ1 с электромагнитной блокировкой 3Б-1М УХЛ1РЛНД-I.1-10/400 УХЛ1ТУ16-91ИВЕЖ.674212.003.ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Блок питания БП 906/24-1 (1000мА) ТУ 4229-070-13282997-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Ограничитель перенапряжения нелинейный с полимерной внешней изоляцией ОПН-1-10/12 III УХЛ1 ТУ 3414-039-49040910-2000 (ИВЕЖ.674361.063ТУ)."

    Кол-во: 24

    "Позиция 29"

    "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т"

    Кол-во: 9

    "Позиция 30"

    "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ1 в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Ограничитель перенапряжения нелинейный с полимерной внешней изоляцией ОПН-1-10/12 III УХЛ1 ТУ 3414-039-49040910-2000 (ИВЕЖ.674361.063ТУ)."

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ1 в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный 10 кВОПН-2-10/12 IIIУХЛ1ТУ 3414-039-49040910-2000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный 10 кВОПН-2-10/12 IIIУХЛ1ТУ 3414-039-49040910-2000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 с возможностью установки навесного замка на приводеРЛНДС.-I.1-10IV/400 УХЛ1 ТУ 3414-004-00468683-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 с возможностью установки навесного замка на приводеРЛНДС.-I.1-10IV/400 УХЛ1 ТУ 3414-004-00468683-93"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Реклоузер вакуумный TER_REC15_AL1_R5ТУ 3414-005-84861888-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Подстанция мачтовая трансформаторная однофазная мощностью 10 кВА в комплекте с установочными элементами МТПО-10/10/0,23 кВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-НГИ СКЗ№3УКМ-ЛКС-02-П-НГИТУ 3435-002-18213558-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-НГИ СКЗ№2УКМ-ЛКС-06-П-НГИТУ 3435-002-18213558-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-НГИ СКЗ№1УКМ-ЛКС-06-П-НГИТУ 3435-002-18213558-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/46-10-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-10-(I+II)-IP41-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М84/63-1-IP30-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М84/63-1-IP30-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М84/63-2-IP30-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-Н1-3-TNS/3-380-AC-(I+II/25QF)-L-IP30-УХЛ3ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Шкаф распределения электроэнергии 380 В, 50 Гц, номинальный ток шкафа 100 А навесного исполнения в составе:- выключатель автоматический трехполюсный Орtidin ВМ63 Iр=25А тип защитной характеристики В - 11 шт;- выключатель автоматический однополюсный O"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М318/2-16-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 14

    "Позиция 50"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-ПМ-М658/4-L-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 13

    "Позиция 51"

    "Устройство заземляющее комплектноеУЗК(М16-1)-1290-Ц-11000-ТТУ 3437-009-79740390-2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-11-(I+II)-IP41-УХЛ4, ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Шкаф вводно-распределительный ШВРА, с автоматическим переключением вводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-14-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Щиток защиты ЩЗИП-ЯУО-9601-3574/2-IP41-У3 для рабочего освещения, номинальный ток ящика 25А, с устройством защиты от импульсных перенапряжений УЗИП класса I+II для защиты трехфазной электроустановки переменного тока, кабельная линия питания, система "

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А21-У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений 1+2 класс защитыЩЗИП-Н1-2-М260-L-IP20-УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Термошкаф специальный неразъемный утепленный, необогреваемый, невзрывозащищенный 1000х600х18000.390.005 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Подстанция мачтовая трансформаторная однофазная мощностью 10 кВА в комплекте с установочными элементамиМТПО-10/10/0,23 кВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Подстанция мачтовая трансформаторная однофазная, мощностью 10 кВА в комплекте с установочными элементамиМТПО-10/10/0,23 кВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземленияЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземления ЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземленияЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземленияЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений 1+2 класс защитыЩЗИП-Н1-2-M260-L-IP20-УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземленияЩЗИП-М318/2-10-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-H1-2-M260-L-IP20-УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Электростанция дизельная 16 кВт в кожухе (на базе дизельного электроагрегата ММЗ-246.1), 380 В, 50 ГцБКАЭС АД16С-Т400ТУ 3375-005-82123821-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Устройство сигнальное взрывозащищенное ВСУ-Ж3П-У1 с желтым цветом свечения, со звуковым оповещателем, с потолочным креплением, U пит. 220 В, 50 Гц, в комплекте с кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4"-Exd-В1,5 ПИНЮ.687153.002ТУ для присоединения брониро"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/43-(I+II)-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М318/2-16-IP54-УХЛ1ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-М84/64-IP30-УХЛ4ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Щит защиты от импульсных перенапряженийЩЗИП-H1-1-TNS/1-220-AC-(I+II/16QF)-L-IP30-УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений 1+2 класс защитыЩЗИП-Н1-М200/43-1-(I+II)-IP54-УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-06-П-НГИ. ТУ 3435-002-18213558-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А21-У1ТУ 16-91ПИЖЦ.642236.003ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Термошкаф специальный неразъемный утепленный, обогреваемый, невзрывозащищенный 1000х600х18000.390.005 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Термошкаф специальный неразъемный утепленный, необогреваемый, невзрывозащищенный 1000х600х1800 0.390.005 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Устройство сигнальное взрывозащищенное ВСУ-К3П-У1 с красным цветом свечения, со звуковым оповещателем, с потолочным креплением, U пит. 220 В, 50 Гц, в комплекте с кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4"-Exd-В1,5 ПИНЮ.687153.002ТУ для присоединения бронир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.9-11 1000ВА/900Вт ДЕШК.435241.018, в составе комплект рельс для монтажа ИБП (19", нагрузка до 43 кг, 2 U, регулируемые) ДЕШК.301363.001-01, карта NetAgent CP504 ДЕШК.CP504"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Щит аварийного освещения ЩАО ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-12-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S, ШРЭ У И-3-16-0025-21-УХЛ3. Ток импульсной защиты 20кА. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3405.001-ЭМ2 л.3 КИАН.656470.003 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/48-13-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Шкаф распределения электроэнергии Ш навесного исполнения, для трехфазной сети ~380В, 50Гц, IP41, I ном. шкафа 63А, ШРЭУ-3-17-5032-51-УХЛ4. Чертеж 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3112.001-ЭМ1 л.10 КИАН.656470.003 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП, IP41, ЩЗИП-Н1-М200/48-5-(I+II)-IP41-УХЛ4 ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Шкаф Ш1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Блок питания БП 906/24-1 (1000мА) ТУ 4229-070-13282997-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Преобразователь измерительный БИ-НГИ. НФГА.426469.029 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ: - трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц; - номинальный ток шкафа - 63 А; - вводной аппарат; автоматический выключатель 63 А, УЗО 300 мА; - фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, кривая С - 6 шт.; 1п, Iнр=16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ: -однофазная сеть переменного тока 220 В, 50 Гц; - номинальный ток шкафа - 63 А; - вводной аппарат; АВР 25 А; - фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, кривая С - 3 шт.; - система заземления питающей электрической се"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Ограничитель перенапряжения нелинейный с полимерной внешней изоляцией ОПН-1-10/12 III УХЛ1 ТУ 3414-039-49040910-2000 (ИВЕЖ.674361.063ТУ)."

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Подстанция мачтовая трансформаторная однофазная мощностью 10 кВА в комплекте с установочными элементамиМТПО-10/10/0,23 Кв"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, трехфазная сеть 380 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа 63 А; вводной аппарат: автоматический выключатель 25 А с независимым расцепителем с дополнительными блок-контактами положения; фидерные выключатели: - трехпо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, однофазная сеть 220 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа 63 А; с АВР на вводе на ток 25 А, с вводными выключателями на ток максимального расцепителя 16 А - 2 шт.; фидерные выключатели: - однополюсные автоматические"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, однофазная сеть 220 В, 50 Гц, номинальный ток шкафа 63 А, вводной аппарат: автоматический выключатель С25 Афидерные автоматические выключатели: - однополюсные С6 - 6 шт - двухполюсные С16 с УЗО на 30 мА -4 шт,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ У, однофазная сеть 220 В, 50 Гц, номинальный ток шкафа 63 А, вводной аппарат: автоматический выключатель С10 фидерные автоматические выключатели однополюсные С4 - 6 шт металлический, навесное исполнение, степень "

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Датчик емкостной бесконтактныйCSN i06P5-31P-10-LZ ТУ 3428-003-12582438-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ навесного исполнения, ~380/220В, 50Гц, IP41, TN-S, ШРЭ У И-3-16-0036-11-УХЛ3. Ток импульсной защиты 20кА. Схема силовой распределительной сети 0010.001.004.Р.0001.113Б0001.4512.001-ЭМ2 КИАН.656470.003 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Шкаф распределительный ~380/220 В, 50 Гц, навесного исполнения с АВР 40 А с вводными автоматическими выключателями и выключателями отходящих линий: -выключатель автоматический ~220 В, 50 Гц, 10 А, кривая C, OptiDin BM63 арт.103543ШРЭ-3-1А-0036-11-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Разъединитель наружной установки РЛНД-1.1-10.IV/400H УХЛ1 в комплекте с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 1691 ИВЕЖ.67 4212.003Т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11 онлайн двойного преобразования с напольной установкой ДЕШК.435241.012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 103"

    "Источник бесперебойного питания Back-UPS CS 500 500VA/300W, 230V"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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