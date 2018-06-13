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Номер извещения
31806516841
Уникальный номер закупки
18/5.4/0039631/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автономного геофизического оборудования и аппаратуры для исследования горизонтальных скважин для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО "Газпром георесурс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-50
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
o.krupceva@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крупцева Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с документацией
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Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автономного геофизического оборудования и аппаратуры для исследования горизонтальных скважин для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО "Газпром георесурс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806516841Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автономного геофизического оборудования и аппаратуры для исследования горизонтальных скважин для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО "Газпром георесурс"в соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 11:0013.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806516841Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автономного геофизического оборудования и аппаратуры для исследования горизонтальных скважин для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО "Газпром георесурс"в соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 18:0019.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806516841Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автономного геофизического оборудования и аппаратуры для исследования горизонтальных скважин для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО "Газпром георесурс"в соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806516841Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автономного геофизического оборудования и аппаратуры для исследования горизонтальных скважин для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО "Газпром георесурс"в соответствии с документацией
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автономного геофизического оборудования и аппаратуры для исследования горизонтальных скважин для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО "Газпром георесурс"
Начальная цена
1 887 850,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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