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Номер извещения
31705486515_
Уникальный номер закупки
17/2.2/0053541/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка комплектующих электроустановочных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-22-54
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Созонов Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих электроустановочных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Не подписана
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих электроустановочных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
2 729 095,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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