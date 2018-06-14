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Номер извещения
31806514225
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038741/НУГХимКомпл
Наименование закупки
Поставка соды кальцинированной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-13-23
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
N.Suntsova@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сунцова Надежда Николаевна
Место рассмотрения предложений
629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соды кальцинированной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 09:00 GMT +314.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806514225Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соды кальцинированной629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 09:0014.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806514225Дата и время вскрытия заявок Поставка соды кальцинированной629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 17:2026.06.2018 17:2026.06.2018 17:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806514225Подведение итогов не позднее Поставка соды кальцинированной629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соды кальцинированной
Начальная цена
777 384,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
20.13.43.111
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30000
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