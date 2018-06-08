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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806511756
Уникальный номер закупки
18/4.1/0037372/ГПК
Наименование закупки
0001/18/4.1/0037372/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 20:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-05
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Закупки и тендеры Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер
Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование
Закупки и тендеры Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка оборудования связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связиг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 14:0008.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806511756Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связиг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 20:0027.06.2018 20:0027.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511756Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связиг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования связи
Начальная цена
198 343 102,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
26.30.11.190
26.30.30.000
26.20.21.110
58.29.13.000
26.20.18.000
26.20.40.190
26.20.14.000
26.20.17.110
26.20.40.120
28.99.39.190
27.90.11.000
28.25.12.190
26.30.11.110
26.20.40.110
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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