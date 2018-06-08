Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Платформа мультисервисная коммутационная оперативной проводной связи Регион-DXE-16" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Аппаратура селекторной связи Комплекс аппаратный АК Мини студия в составе: Блок управления БУ-2006 -1шт., Комплект кабелей -1шт., Пульт участника ПМ 2108 -8 шт., Колонка аккустическая АС-1 -2 шт." Кол-во: 1

"Позиция 3" "Комплект абонента КА-1401-03 в составе: пульт абонентский с микрофоном ПА-1401-03 - 1шт., блок питания -1 шт., монтажная коробка -1 шт., акустическая колонка (6 Вт) АС-1 -1 шт., комплект кабелей - 1 компл. ТУ 6600-010-10687191-2002" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Устройство переключения проводных линий связи УПЛ ВАБМ.465129.001 ТУВАБМ.300.321" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Распределитель каналов связи РКС, с модулем питания DC 48 ВАБМ.465129.001 ТУВАБМ.300.315" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Пульт участника ПМ-2108 с электронным микрофоном, с индикацией аппаратного комплекса министудия." Кол-во: 8

"Позиция 7" "Блок управления БУ-2006" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Пульт микрофонный участника ПМ-3101 НПТВ.469456.082" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Пульт председателя ПМ-3201П НПТВ.469456.083 с микрофоном" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Блок управления БУ-5060 ТУ 6650-008-10687191-2001" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Блок питания сетевой БПС-48/2-01 ТУ 6652-024-10687191-2008" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Устройство переговорное оператора УПО, с микрофоном и двумя акустическими системами ТУ 6652-017-10687191-2003" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Блок распределения 12-канальный АСС ЦС-1202 24-60В ТУ 6652-017-10687191-2003" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Устройство микропроцессорное ЕТС 24R, 2 линии вторичных часов (импульсных, DCF, MOBALine), 4 управляемых контакта реле, монтаж в 19" стойку: батарея активного хода,ВР ЕТС R 24V/2,3Ah;руководство по эксплуатации,103482.007.004.001 РЭ" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Аттенюатор META 6206 ФКЕС 426491.271" Кол-во: 28

"Позиция 16" "Комплект абонента КА-1401-03 в составе: пульт абонентский с микрофоном ПА-1401; адаптер сетевой Монтажная коробка Акустическая колонка (6 Вт) АС-1 ТУ 6600-010-10687191-2002" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Комплект блока распределения БР-6102, в том числе: 1. Блок распределения АСС БР -6102 аппаратуры селекторной связи шестиканальный, с напряжением питания 220 В ТУ 6652-003-10687191-2000 -1 компл.; 2. Пульт оператора ПМ -6102 -1 шт." Кол-во: 1

"Позиция 18" "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннекторSFP-PLGN-GE-RJ45" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Аппарат телефонный стационарный проводной настольно-настенный кнопочный белыйТелта-217-7" Кол-во: 96

"Позиция 20" "Система Бесперебойного Питания ЕРМАК 380/48.22-220.11,25-1000-УХЛ4.1-XXX" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Оборудование видеоконференцсвязи ТУ 6651-018-63216511-2017" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Станция телефонная автоматическая учрежденческо-производственная на базе оборудования SI3000" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Блок питания GS18E24-P1J, производства компании Mean Well, выходное напряжение 24B, выходной ток 0,75A, выходная мощность 18Вт" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Комплект абонента КА-1401-03 в составе: пульт абонентский с микрофоном ПА-1401-03 - 1шт., блок питания -1 шт., монтажная коробка -1 шт., акустическая колонка (6 Вт) АС-1 -1 шт., комплект кабелей - 1 компл. ТУ 6600-010-10687191-2002" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Блок подключения линий БПЛ ТУ 6652 -018-10687191-2003" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Колонка акустическая АС-1 6вт" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Аппарат телефонный АТ-4 ТУ 6652 -018-10687191-2003" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Устройство переговорное диспетчера УПД ТУ 6652 -018-10687191-2003" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Пульт диспетчера ПД-4450 центральный" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Пульт оператора ПМ 6102 ТУ 6652-003-10687191-2000" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Блок распределения БР-6102 (48-60В) 6-канальный" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Оборудование "Незабудка II" и "Рупор". Система записи. Система оповещения ТУ 6654-002-20502206-2014" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Компьютер Aquarius Mnb Std T311 21.5"/PG3260/2 х D2048DIII1600/VINT/S5007200/ SDRW/SB/NIC/ Kmcor/ W8P ТУ 4012-003-55017660-2006" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Сервер Aquarius T40 S26 (X_E3-1241v3/2DDR3 ECC noREG 8192/4S4000 7200/RAID8SAS I/PSU680WHS/VINT/WS12S). Состав: процессор Intel® Xeon® E3-1241v3 4C/8T 8MB Cache/3.50 GHz/(4 ядра)s1150; оперативная память 8GB DDR3 1600MHz ECC noREG- 2шт.; жёсткий диск" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Сервер файловый Aquarius T50 D25 (1x2620v3/2DDR4 8192/6S1000 7200/RAID8SASL1GB/VINT/WS12S). Состав: процессор Intel® Xeon® E5-2620v3 15Mb Cache 6C/12T/2.40Ghz/8.00GT/s; оперативная память 8GB DDR4 2133MHz ECC REG- 2шт.; жёсткий диск HDD 1000Gb 7200rp" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Сервер локальной ИУС-П Aquarius T50 D25 (2x2603v3/6DDR4 8192/6S600 10000/RAID8SASL2GB/BBU CVM2/VINT). Состав: процессор Intel Xeon E5-2603v3 15Mb Cache 6C/6T/1.60Ghz/6.40GT/s- 2шт.; оперативная память 8GB DDR4 2133MHz ECC REG- 6шт.; жёсткий диск HDD " Кол-во: 1

"Позиция 37" "Сервер с виртуализацией Aquarius T50 D25 (2х2603v3/6DDR4 8192/4S600 10000/RAID8SASL2GB/BBU CVM2/VINT/WS16DC). Состав: CPU Intel Xeon E5-2603v3 15Mb Cache 6C/6T/1.60Ghz/6.40GT/s- 2шт.;-8GB DDR4 2133MHz ECC REG- 6шт.;- HDD 600 Gb 10000 rpm SAS 2.5"- 4ш" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-S КоСП-85-А3424GE-4" Кол-во: 4

"Позиция 39" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3448GE-S (КоСП-85-А3448GE-4)" Кол-во: 10

"Позиция 40" "Контракт расширения гарантийного срока на 2 года (до 5-ти лет) для серверного оборудования марки Аквариус" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Контракт технической поддержки On-site 85 NBD 5 лет (с удалением от областного центра не более 200 км) для серверного оборудования марки Аквариус" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Программатор ПС-24" Кол-во: 3

"Позиция 43" "Станция головная Планар-СГ3000 в составе: базовый блок Б20 - 1 шт., модуль входного распределителя 2Р - 1 шт., модуль канального усилителя К2 - 2 шт., модуль центрального процессора С1 - 1 шт., субмодуль входного усилителя А2 - 1 шт. ТУ 6600-002-2147" Кол-во: 3

"Позиция 44" "Устройство микропроцессорное ЕТС 24R, 2 линии вторичных часов (импульсных, DCF, MOBALine), 4 управляемых контакта реле, монтаж в 19" стойку :батарея активного хода,ВР ЕТС R 24V/2,3Ah;руководство по эксплуатации,103482.007.004.001 РЭ" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Аттенюатор META 6206 ФКЕС 426491.271" Кол-во: 88

"Позиция 46" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-FS (КоСП-85-А3424GE-FS-4)" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Мышь A4tech X-710BF USB+PS/2 оптическая светодиодная с разрешением оптического сенсора 1000dpi проводная 6 клавиш и колесо прокрутки черная" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Монитор Lenovo 24" IPS T2454p -24" Monitor (HDMI) 24" 1920х1200, WLED, e-IPS, 178/178, 1000:1, 300cd/m 2,7 ms, VGA/HDMI/DP, USB hub (5 ports), TCO6.0, stand (Tilt, Swivel, Pivot, Lift)" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Блок системный Lenovo ThinkCentre M910 tiny (10FD001LXRU), noCPU, noRAM, 500 Gb, 7.2 k, W10ProdwnW7Pro64" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Система управления сетевыми элементами Polygon SNMP Manager (PLGNSNMPMAN) ТУ ЮКАТ.465255.040" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннектор SFP-PLGN-GE-RJ45" Кол-во: 10

"Позиция 52" "Модуль SFP+ LR, 10Гбит/с, одномод, двухволоконный, 1310 нм, 2 км, разъем LC, SFP-PLGN-10GE-SM-13-2-2-LC." Кол-во: 8

"Позиция 53" "Кабель активный SFP+, для стекирования, 10Гбит/с, витая пара, 1м, (SFP-PLGN-10GE-TP-1) ЮКАТ.465255.040ТУ" Кол-во: 9

"Позиция 54" "Коммутатор Арлан-3424GE-S (22хGE (RJ-45), 2хGE Combo (RJ-45/SFP), 4х10G (SFP+), AC+AC, стекируемый, исполнение 19) ЮКАТ.465255.040ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Коммутатор 24хGE (RJ-45), 2хGE (SFP), PoE+, 370 Вт, Linux; AC; исполнение 19", опция стекирования, Арлан-3226PGE-S ЮКАТ.465255.040ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 56" "Коммутатор ЛВС 48xGE (RJ-45), 4x10G (SFP+), PoE+, 740 Вт; Linux; AC; исполнение 19, стекируемый, Арлан-3448PGE-S ЮКАТ.465255.040ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 57" "Коммутатор Арлан-3424GE-FS (24xGE (SFP), 4x10G (SFP+), AC+AC,стекируемый, исполнение 19'') ТУ ЮКАТ.465255.040" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Контракт сервисной поддержки Huawei Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,10km,LC)-Hi-Care Basic 9x5xNBD-S Service-12Month(s) 02318170-88134UFA-12" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Контракт сервисной поддержки Huawei 02350D S6720-30C-EI-24S Bundle-Hi-Care Basic 9x5xNBD-S S 12M (88134UFA-12)" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Модуль Huawei SFP-GE-T,1000BASE-T, Small Form-factor Pluggable (SFP), Copper, RJ45 Connector, up to 100 meter reach 0231A085" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Модуль оптического интерфейса синглмод, 1GE, 1310nm,10km,LC, (SFP-GE-LX-SM1310), Huawei" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Модуль оптического интерфейса SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) OSX010000" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Блок питания коммутатора Huawei 600W PAC-600WA-B" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Коммутатор Huawei S6720-30C-EI-24S-AC bundle (24 x 10 GE SFP+, 2 x 40 GE QSFP+ ports, with 1 extended slot, with 600W AC power supply) код 02350DMN" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Устройство многофункциональное Samsung MultiXpress K2200ND формат А3 ч б печать принтер-сканер-копир 20 стр в мин Ethernet" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Система географическая информационная ГИС Mapinfo Pro 16.0 (прикладное программное обеспечение). ГОСТ Р 52155-2003" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Средство антивирусной защиты: Лицензия на использование антивирусного ПО Symantec Endpoint Protection 12.1 PER User BNDL Std. Lic. 0E7IOZF0-BI3EA" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Обеспечение программное Microsoft Office 2016 Professional (BOX) 32/64 артикул 269-16801" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Накопитель (портативный внешний жесткий диск) Seagate Expansion STBX1000201 с интерфейсом USB 3.0 емкостью 1Тб, скорость вращения 5400rpm." Кол-во: 2

"Позиция 70" "Оборудование технологической связи. Оборудование системы бесперебойного питания" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Оборудование системы бесперебойного питания" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LC, SFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC" Кол-во: 8

"Позиция 73" "Плата входная для матричного коммутатора DMC-DVI, 6502663" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Аттенюатор оптический (5 дБ)Att FM LC-LC-A-5 dB" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Модуль оптический SFP 1,25 Гбит/с, 1310 нм, 10км, SMF, LC, перед. -9~-3 дБм, прием -20 дБмFT-SFP-LX-1,25-13-10-DФКРД.467769.001ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3448GE-SКоСП-85-А3448GE-4" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Система бесперебойного питания в узле связи Пикалевского ЛПУ" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Комплект абонента КА-1401-03 в составе: пульт абонентский с микрофоном ПА-1401; адаптер сетевой; монтажная коробка; акустическая колонка (6 Вт) АС-1 ТУ 6600-010-10687191-2002" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Устройство переговорное оператора УПО (24-60В) ТУ 6652-017-10687191-2003" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Устройство микропроцессорное ЕТС 24R, 2 линии вторичных часов (импульсных, DCF, MOBALine), 4 управляемых контакта реле, монтаж в 19 стойку:батарея активного хода,ВР ЕТС R 24V/2,3Ah;руководство по эксплуатации,103482.007.004.001 РЭ" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Опора антенная SK 12 СМ/БМ-01-17-КМ ТУ 25.11.22-001-01777506-2016" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннектор SFP-PLGN-GE-RJ45" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LC SFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Коммутатор ЛВС 24xGE (RJ-45), 2xGE (SFP), PoE+, 370 Вт, Linux; AC; исполнение 19'', опция стекирования Арлан®-3226PGE-SЮКАТ.465255.040ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-S КоСП-85-А3424GE-4" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LCSFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Коммутатор ЛВС 48xGE (RJ-45), 4x10G (SFP+), PoE+, 740 Вт; Linux; AC; исполнение 19'', стекируемыйАрлан®-3448PGE-SЮКАТ.465255.040ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Комплект абонента с блоком питания 220 В, 50 ГцКА-1401" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3448GE-SКоСП-85-А3448GE-4" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-FSКоСП-85-А3424GE-FS-4" Кол-во: 4

"Позиция 91" "Система управления сетевыми элементами Polygon SNMP Manager (PLGNSNMPMAN)PLGNSNMPMANЮКАТ.465255.040ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Коммутатор ЛВС 48xGE (RJ-45), 4x10G (SFP+), PoE+, 740 Вт; Linux; AC; исполнение 19'', стекируемыйАрлан®-3448PGE-SЮКАТ.465255.040ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Коммутатор ЛВС 24xGE (SFP), 4x10G (SFP+); AC+AC; исполнение 19'', стекируемыйАрлан®-3424GE-FSЮКАТ.465255.040ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 94" "Кабель активный SFP+, 10 Гбит/с, витая пара, 1 мSFP-PLGN-10GE-TP-1" Кол-во: 6

"Позиция 95" "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннекторSFP-PLGN-GE-RJ45" Кол-во: 3

"Позиция 96" "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LCSFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC" Кол-во: 13

"Позиция 97" "Колонка акустическая 6 ВтAC-1" Кол-во: 2

"Позиция 98" "Пульт участника с динамическим микрофономПМ 2006" Кол-во: 7

"Позиция 99" "Пульт оператораПМ 6102" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Блок распределения 6-канальный (48-60В)БР-6102" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Блок управления 4-х проводной для аппаратного комплекса "АК" мини студииБУ-2006" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Комплекс руководителяКР-2401" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Монитор SamsungS24D390HL" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Компьютер персональный DEPO Neos DF226 BSV W10 P64/i7-6700/8G2133D/T500G/Q K1200/KB/Mu/450W/CAR2PCBDEPO Neos DF226ТУ 4013-024-86656247-2013" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Оборудование системы мониторинга волоконно-оптического кабеля" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Система мониторинга волоконно-оптического кабеля ONMSI" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Система бесперебойного питания (СБП) ЕРМАК 220/24.0,72-150-УХЛ4.1-ХХХ" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Система Бесперебойного Питания ЕРМАК 380/48.1,6-220.3,0-80-УХЛ4.1-XXX" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Система бесперебойного питания в аппаратной РЭП Кингисепп" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Система бесперебойного питания в узле связи Колпинское ЛПУ" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Система Бесперебойного Питания ЕРМАК 380/48.2,4-220.4,5-300-УХЛ4.1-XXX" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Система бесперебойного питания в ПЭБ КС Пикалевская" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Аппаратура селекторной связи АСС ЦС-1202Ц в составе:Блок распределения ЦС 1202Ц - 1 шт.Микрофон УПО -1 шт." Кол-во: 1

"Позиция 114" "Оборудование регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений "Незабудка II" и многоканальной системы оповещения "Рупор"" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Клавиатура Microsoft USB" Кол-во: 2