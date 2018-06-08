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    Главная / Торги / 0001/18/4.1/0037372/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    0001/18/4.1/0037372/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связиг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806511756

    Уникальный номер закупки

    18/4.1/0037372/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.1/0037372/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 20:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    37372_Для Участника_СМСП.rar

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-05

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Ivanov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Константин Германович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер

    Закупки и тендеры Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование

    Закупки и тендеры Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Закупки и тендеры Техника бытовая электронная

    Закупки и тендеры Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связиг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 14:0008.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806511756Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связиг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 20:0027.06.2018 20:0027.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511756Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связиг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 20:0027.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511756Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связиг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи

    Начальная цена

    198 343 102,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.20.21.110

    Устройства запоминающие внутренние

    58.29.13.000

    Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе

    26.20.18.000

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    26.20.17.110

    Мониторы, подключаемые к компьютеру

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    27.90.11.000

    Машины электрические и аппаратура специализированные

    28.25.12.190

    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    26.20.30.000

    Устройства автоматической обработки данных прочие

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    26.30.40.110

    Антенны и отражатели антенные всех видов и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.20.1

    Производство компьютеров

    26.20.2

    Производство периферийного оборудования

    26.20.4

    Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.30.1

    Производство коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, телевизионных камер

    26.30.11

    Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации

    26.30.3

    Производство запасных частей и комплектующих коммуникационного оборудования

    26.30.4

    Производство антенн, антенных отражателей всех видов и их деталей

    26.30.5

    Производство запасных частей и комплектующих радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер

    26.40

    Производство бытовой электроники

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    28.25.1

    Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Платформа мультисервисная коммутационная оперативной проводной связи Регион-DXE-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аппаратура селекторной связи Комплекс аппаратный АК Мини студия в составе: Блок управления БУ-2006 -1шт., Комплект кабелей -1шт., Пульт участника ПМ 2108 -8 шт., Колонка аккустическая АС-1 -2 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Комплект абонента КА-1401-03 в составе: пульт абонентский с микрофоном ПА-1401-03 - 1шт., блок питания -1 шт., монтажная коробка -1 шт., акустическая колонка (6 Вт) АС-1 -1 шт., комплект кабелей - 1 компл. ТУ 6600-010-10687191-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Устройство переключения проводных линий связи УПЛ ВАБМ.465129.001 ТУВАБМ.300.321"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Распределитель каналов связи РКС, с модулем питания DC 48 ВАБМ.465129.001 ТУВАБМ.300.315"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Пульт участника ПМ-2108 с электронным микрофоном, с индикацией аппаратного комплекса министудия."

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Блок управления БУ-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Пульт микрофонный участника ПМ-3101 НПТВ.469456.082"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Пульт председателя ПМ-3201П НПТВ.469456.083 с микрофоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Блок управления БУ-5060 ТУ 6650-008-10687191-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Блок питания сетевой БПС-48/2-01 ТУ 6652-024-10687191-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Устройство переговорное оператора УПО, с микрофоном и двумя акустическими системами ТУ 6652-017-10687191-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Блок распределения 12-канальный АСС ЦС-1202 24-60В ТУ 6652-017-10687191-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Устройство микропроцессорное ЕТС 24R, 2 линии вторичных часов (импульсных, DCF, MOBALine), 4 управляемых контакта реле, монтаж в 19" стойку: батарея активного хода,ВР ЕТС R 24V/2,3Ah;руководство по эксплуатации,103482.007.004.001 РЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Аттенюатор META 6206 ФКЕС 426491.271"

    Кол-во: 28

    "Позиция 16"

    "Комплект абонента КА-1401-03 в составе: пульт абонентский с микрофоном ПА-1401; адаптер сетевой Монтажная коробка Акустическая колонка (6 Вт) АС-1 ТУ 6600-010-10687191-2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Комплект блока распределения БР-6102, в том числе: 1. Блок распределения АСС БР -6102 аппаратуры селекторной связи шестиканальный, с напряжением питания 220 В ТУ 6652-003-10687191-2000 -1 компл.; 2. Пульт оператора ПМ -6102 -1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннекторSFP-PLGN-GE-RJ45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Аппарат телефонный стационарный проводной настольно-настенный кнопочный белыйТелта-217-7"

    Кол-во: 96

    "Позиция 20"

    "Система Бесперебойного Питания ЕРМАК 380/48.22-220.11,25-1000-УХЛ4.1-XXX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Оборудование видеоконференцсвязи ТУ 6651-018-63216511-2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Станция телефонная автоматическая учрежденческо-производственная на базе оборудования SI3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Блок питания GS18E24-P1J, производства компании Mean Well, выходное напряжение 24B, выходной ток 0,75A, выходная мощность 18Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Комплект абонента КА-1401-03 в составе: пульт абонентский с микрофоном ПА-1401-03 - 1шт., блок питания -1 шт., монтажная коробка -1 шт., акустическая колонка (6 Вт) АС-1 -1 шт., комплект кабелей - 1 компл. ТУ 6600-010-10687191-2002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Блок подключения линий БПЛ ТУ 6652 -018-10687191-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Колонка акустическая АС-1 6вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Аппарат телефонный АТ-4 ТУ 6652 -018-10687191-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Устройство переговорное диспетчера УПД ТУ 6652 -018-10687191-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Пульт диспетчера ПД-4450 центральный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Пульт оператора ПМ 6102 ТУ 6652-003-10687191-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Блок распределения БР-6102 (48-60В) 6-канальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Оборудование "Незабудка II" и "Рупор". Система записи. Система оповещения ТУ 6654-002-20502206-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Компьютер Aquarius Mnb Std T311 21.5"/PG3260/2 х D2048DIII1600/VINT/S5007200/ SDRW/SB/NIC/ Kmcor/ W8P ТУ 4012-003-55017660-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Сервер Aquarius T40 S26 (X_E3-1241v3/2DDR3 ECC noREG 8192/4S4000 7200/RAID8SAS I/PSU680WHS/VINT/WS12S). Состав: процессор Intel® Xeon® E3-1241v3 4C/8T 8MB Cache/3.50 GHz/(4 ядра)s1150; оперативная память 8GB DDR3 1600MHz ECC noREG- 2шт.; жёсткий диск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Сервер файловый Aquarius T50 D25 (1x2620v3/2DDR4 8192/6S1000 7200/RAID8SASL1GB/VINT/WS12S). Состав: процессор Intel® Xeon® E5-2620v3 15Mb Cache 6C/12T/2.40Ghz/8.00GT/s; оперативная память 8GB DDR4 2133MHz ECC REG- 2шт.; жёсткий диск HDD 1000Gb 7200rp"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Сервер локальной ИУС-П Aquarius T50 D25 (2x2603v3/6DDR4 8192/6S600 10000/RAID8SASL2GB/BBU CVM2/VINT). Состав: процессор Intel Xeon E5-2603v3 15Mb Cache 6C/6T/1.60Ghz/6.40GT/s- 2шт.; оперативная память 8GB DDR4 2133MHz ECC REG- 6шт.; жёсткий диск HDD "

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Сервер с виртуализацией Aquarius T50 D25 (2х2603v3/6DDR4 8192/4S600 10000/RAID8SASL2GB/BBU CVM2/VINT/WS16DC). Состав: CPU Intel Xeon E5-2603v3 15Mb Cache 6C/6T/1.60Ghz/6.40GT/s- 2шт.;-8GB DDR4 2133MHz ECC REG- 6шт.;- HDD 600 Gb 10000 rpm SAS 2.5"- 4ш"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-S КоСП-85-А3424GE-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3448GE-S (КоСП-85-А3448GE-4)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Контракт расширения гарантийного срока на 2 года (до 5-ти лет) для серверного оборудования марки Аквариус"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Контракт технической поддержки On-site 85 NBD 5 лет (с удалением от областного центра не более 200 км) для серверного оборудования марки Аквариус"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Программатор ПС-24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Станция головная Планар-СГ3000 в составе: базовый блок Б20 - 1 шт., модуль входного распределителя 2Р - 1 шт., модуль канального усилителя К2 - 2 шт., модуль центрального процессора С1 - 1 шт., субмодуль входного усилителя А2 - 1 шт. ТУ 6600-002-2147"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Устройство микропроцессорное ЕТС 24R, 2 линии вторичных часов (импульсных, DCF, MOBALine), 4 управляемых контакта реле, монтаж в 19" стойку :батарея активного хода,ВР ЕТС R 24V/2,3Ah;руководство по эксплуатации,103482.007.004.001 РЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Аттенюатор META 6206 ФКЕС 426491.271"

    Кол-во: 88

    "Позиция 46"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-FS (КоСП-85-А3424GE-FS-4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Мышь A4tech X-710BF USB+PS/2 оптическая светодиодная с разрешением оптического сенсора 1000dpi проводная 6 клавиш и колесо прокрутки черная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Монитор Lenovo 24" IPS T2454p -24" Monitor (HDMI) 24" 1920х1200, WLED, e-IPS, 178/178, 1000:1, 300cd/m 2,7 ms, VGA/HDMI/DP, USB hub (5 ports), TCO6.0, stand (Tilt, Swivel, Pivot, Lift)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Блок системный Lenovo ThinkCentre M910 tiny (10FD001LXRU), noCPU, noRAM, 500 Gb, 7.2 k, W10ProdwnW7Pro64"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Система управления сетевыми элементами Polygon SNMP Manager (PLGNSNMPMAN) ТУ ЮКАТ.465255.040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннектор SFP-PLGN-GE-RJ45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Модуль SFP+ LR, 10Гбит/с, одномод, двухволоконный, 1310 нм, 2 км, разъем LC, SFP-PLGN-10GE-SM-13-2-2-LC."

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Кабель активный SFP+, для стекирования, 10Гбит/с, витая пара, 1м, (SFP-PLGN-10GE-TP-1) ЮКАТ.465255.040ТУ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 54"

    "Коммутатор Арлан-3424GE-S (22хGE (RJ-45), 2хGE Combo (RJ-45/SFP), 4х10G (SFP+), AC+AC, стекируемый, исполнение 19) ЮКАТ.465255.040ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Коммутатор 24хGE (RJ-45), 2хGE (SFP), PoE+, 370 Вт, Linux; AC; исполнение 19", опция стекирования, Арлан-3226PGE-S ЮКАТ.465255.040ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Коммутатор ЛВС 48xGE (RJ-45), 4x10G (SFP+), PoE+, 740 Вт; Linux; AC; исполнение 19, стекируемый, Арлан-3448PGE-S ЮКАТ.465255.040ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Коммутатор Арлан-3424GE-FS (24xGE (SFP), 4x10G (SFP+), AC+AC,стекируемый, исполнение 19'') ТУ ЮКАТ.465255.040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Контракт сервисной поддержки Huawei Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,10km,LC)-Hi-Care Basic 9x5xNBD-S Service-12Month(s) 02318170-88134UFA-12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Контракт сервисной поддержки Huawei 02350D S6720-30C-EI-24S Bundle-Hi-Care Basic 9x5xNBD-S S 12M (88134UFA-12)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Модуль Huawei SFP-GE-T,1000BASE-T, Small Form-factor Pluggable (SFP), Copper, RJ45 Connector, up to 100 meter reach 0231A085"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Модуль оптического интерфейса синглмод, 1GE, 1310nm,10km,LC, (SFP-GE-LX-SM1310), Huawei"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Модуль оптического интерфейса SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) OSX010000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Блок питания коммутатора Huawei 600W PAC-600WA-B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Коммутатор Huawei S6720-30C-EI-24S-AC bundle (24 x 10 GE SFP+, 2 x 40 GE QSFP+ ports, with 1 extended slot, with 600W AC power supply) код 02350DMN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Устройство многофункциональное Samsung MultiXpress K2200ND формат А3 ч б печать принтер-сканер-копир 20 стр в мин Ethernet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Система географическая информационная ГИС Mapinfo Pro 16.0 (прикладное программное обеспечение). ГОСТ Р 52155-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Средство антивирусной защиты: Лицензия на использование антивирусного ПО Symantec Endpoint Protection 12.1 PER User BNDL Std. Lic. 0E7IOZF0-BI3EA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Обеспечение программное Microsoft Office 2016 Professional (BOX) 32/64 артикул 269-16801"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Накопитель (портативный внешний жесткий диск) Seagate Expansion STBX1000201 с интерфейсом USB 3.0 емкостью 1Тб, скорость вращения 5400rpm."

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Оборудование технологической связи. Оборудование системы бесперебойного питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Оборудование системы бесперебойного питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LC, SFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Плата входная для матричного коммутатора DMC-DVI, 6502663"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Аттенюатор оптический (5 дБ)Att FM LC-LC-A-5 dB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Модуль оптический SFP 1,25 Гбит/с, 1310 нм, 10км, SMF, LC, перед. -9~-3 дБм, прием -20 дБмFT-SFP-LX-1,25-13-10-DФКРД.467769.001ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3448GE-SКоСП-85-А3448GE-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Система бесперебойного питания в узле связи Пикалевского ЛПУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Комплект абонента КА-1401-03 в составе: пульт абонентский с микрофоном ПА-1401; адаптер сетевой; монтажная коробка; акустическая колонка (6 Вт) АС-1 ТУ 6600-010-10687191-2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Устройство переговорное оператора УПО (24-60В) ТУ 6652-017-10687191-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Устройство микропроцессорное ЕТС 24R, 2 линии вторичных часов (импульсных, DCF, MOBALine), 4 управляемых контакта реле, монтаж в 19 стойку:батарея активного хода,ВР ЕТС R 24V/2,3Ah;руководство по эксплуатации,103482.007.004.001 РЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Опора антенная SK 12 СМ/БМ-01-17-КМ ТУ 25.11.22-001-01777506-2016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннектор SFP-PLGN-GE-RJ45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LC SFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Коммутатор ЛВС 24xGE (RJ-45), 2xGE (SFP), PoE+, 370 Вт, Linux; AC; исполнение 19'', опция стекирования Арлан®-3226PGE-SЮКАТ.465255.040ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-S КоСП-85-А3424GE-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LCSFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Коммутатор ЛВС 48xGE (RJ-45), 4x10G (SFP+), PoE+, 740 Вт; Linux; AC; исполнение 19'', стекируемыйАрлан®-3448PGE-SЮКАТ.465255.040ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Комплект абонента с блоком питания 220 В, 50 ГцКА-1401"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3448GE-SКоСП-85-А3448GE-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-FSКоСП-85-А3424GE-FS-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Система управления сетевыми элементами Polygon SNMP Manager (PLGNSNMPMAN)PLGNSNMPMANЮКАТ.465255.040ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Коммутатор ЛВС 48xGE (RJ-45), 4x10G (SFP+), PoE+, 740 Вт; Linux; AC; исполнение 19'', стекируемыйАрлан®-3448PGE-SЮКАТ.465255.040ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Коммутатор ЛВС 24xGE (SFP), 4x10G (SFP+); AC+AC; исполнение 19'', стекируемыйАрлан®-3424GE-FSЮКАТ.465255.040ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Кабель активный SFP+, 10 Гбит/с, витая пара, 1 мSFP-PLGN-10GE-TP-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннекторSFP-PLGN-GE-RJ45"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LCSFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC"

    Кол-во: 13

    "Позиция 97"

    "Колонка акустическая 6 ВтAC-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Пульт участника с динамическим микрофономПМ 2006"

    Кол-во: 7

    "Позиция 99"

    "Пульт оператораПМ 6102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Блок распределения 6-канальный (48-60В)БР-6102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Блок управления 4-х проводной для аппаратного комплекса "АК" мини студииБУ-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Комплекс руководителяКР-2401"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Монитор SamsungS24D390HL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Компьютер персональный DEPO Neos DF226 BSV W10 P64/i7-6700/8G2133D/T500G/Q K1200/KB/Mu/450W/CAR2PCBDEPO Neos DF226ТУ 4013-024-86656247-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Оборудование системы мониторинга волоконно-оптического кабеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Система мониторинга волоконно-оптического кабеля ONMSI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Система бесперебойного питания (СБП) ЕРМАК 220/24.0,72-150-УХЛ4.1-ХХХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Система Бесперебойного Питания ЕРМАК 380/48.1,6-220.3,0-80-УХЛ4.1-XXX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Система бесперебойного питания в аппаратной РЭП Кингисепп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Система бесперебойного питания в узле связи Колпинское ЛПУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Система Бесперебойного Питания ЕРМАК 380/48.2,4-220.4,5-300-УХЛ4.1-XXX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Система бесперебойного питания в ПЭБ КС Пикалевская"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Аппаратура селекторной связи АСС ЦС-1202Ц в составе:Блок распределения ЦС 1202Ц - 1 шт.Микрофон УПО -1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Оборудование регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений "Незабудка II" и многоканальной системы оповещения "Рупор""

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Клавиатура Microsoft USB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Кабель Huawei QSFP-40G-CU1M с интерфейсами QSFP+, 40G, 1.0m, 02310MUG"

    Кол-во: 2

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