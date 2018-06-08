Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-NA-G1-F5-Q4-XA. диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 120 °С. Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Резьба кабельного в" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Бесконтактный радарный уровнемер высокочастотный (~26 ГГц) Model 5402-S-H-1-E1-4S-PE-JA-M1-QG. Диапазон измерений от 0,15 до 35 м. Предел основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм Технологическое присоединение - фланец DN 100, PN 16 EN 1092-1: " Кол-во: 1

"Позиция 3" "Сосуд конденсационный СК-6,3-2-Б" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Буйковый уровнемер 249Р - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249Р и цифрового преобразователя серии DL.C3010 Сенсор 249Р: способ монтажа - на фланце аппарата Технологическое присоединение - фланцевое 4" ANSI 150 RF Расположение преобразователя" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Дистанционный индикатор сигнала с линейным жидкокристаллическим индикатором Model 751-А-М4-Е8-В-С, шкала от 0 до 100% Входной сигнал 4-20 мА. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, “взрывонепроницаемая оболочка” Переходник из нержавеющей стали от 3/4" " Кол-во: 2

"Позиция 6" "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Технологическое присоединени - фланец DN 200, PN 16 EN 1092-1: форма В1 (соединител" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Буйковый уровнемер 249Р - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249Р и цифрового преобразователя серии DL.C3010 Сенсор 249Р: способ монтажа - на фланце аппарата Длина буйка 1524 мм (60") Длина подвеса 2850 мм Диапазон измерения от 0 до 1500 мм Те" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м Низкочастотный вариант (~ 6 ГГц), погрешность +/-" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Буйковый уровнемер 249Р - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249Р и цифрового преобразователя серии DL.C3010 Сенсор 249Р: способ монтажа - на фланце аппарата Материал корпуса - нержавеющая сталь CF8M Материал торсионной трубки - нержавеющая ст" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Дистанционный индикатор сигнала с линейным жидкокристаллическим индикатором Model 751-А-М4-Е8-В-С, шкала от 0 до 100% Входной сигнал 4-20 мА. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, “взрывонепроницаемая оболочка” Переходник из нержавеющей стали от 3/4" " Кол-во: 6

"Позиция 11" "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м Низкочастотный вариант (~ 6 ГГц), погрешность +/-" Кол-во: 6

"Позиция 12" "Дистанционный индикатор сигнала с линейным жидкокристаллическим индикатором Model 751-А-М4-Е8-В-С, шкала от 0 до 100% Входной сигнал 4-20 мА. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, “взрывонепроницаемая оболочка” Переходник из нержавеющей стали от 3/4" " Кол-во: 3

"Позиция 13" "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м Низкочастотный вариант (~ 6 ГГц), погрешность +/-" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Вихревой расходомер фланцевый с жидкокристаллическим индикатором Model 8800DF020SA1E1D1E1M5CNQ4YR. Диапазон измерений от 101,52 до 2256,86 кг/час В комплекте: ответные фланцы 2" ANSI RF Class 150 без прямых участков СПГК5261.000.00-064-01 и конически" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Датчик избыточного давления микропроцессорный 3051T-G-2-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Датчик абсолютного давления 3051T-А-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 микропроцессорный в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Датчик избыточного давления микропроцессорный 3051T-G-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Датчик избыточного давления микропроцессорный Rosemount 3051-S2TG-2A-2-А11-А-1K-B4-D4-QG. Диапазон от 0 до 0,75 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 20 мА и цифровой по протоколу HART Предел допускаемой основной приведенной по" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Датчик избыточного давления микропроцессорный 3051T-G-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Датчик абсолютного давления микропроцессорный 3051T-А-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Датчик абсолютного давления микропроцессорный 3051T-А-2-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1E1G1F5Q4XA в комплекте: кабельный ввод К16 1/2"-14 NPT, Exd, для бронированного кабеля, диаметр кабеля 6,5/13,9...12,5/20,9 мм, никелированная латунь - 1 шт; термометр сопротивления с литой термозащитной г" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Термоэлектрический преобразователь ТХА Метран-241-02-30/5850-2-И-1-Н10-У1.1-ГП. Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С Исполнение защитной арматуры по рисунку 2, код 02 Длина монтажной части 30 мм Длина удлинительных проводов 5850 " Кол-во: 1

"Позиция 24" "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1Е1G1F5Q4XA в комплекте: кабельный ввод К16 1/2"-14 NPT, Exd, для бронированного кабеля, диаметр кабеля 6,5/13,9...12,5/20,9 мм, никелированная латунь - 1 шт; термометр сопротивления с литой термозащитной г" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Защитная трубчатая гильза с удлинителем ЕТ33011001090J4C0002 ML-SST-N-T-BF-N-N-NS-316TI-12. Материал защитной гильзы 1.4571 (AISI 316Ti) Диаметр гильзы TD - 12x2,5. Тип ствола - ступенчатый Диаметр утонения гильзы TD1 - 9,00 мм Длина утонения гильзы " Кол-во: 1

"Позиция 26" "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1E1G1F5Q4XA в комплекте: кабельный ввод 25T3CDS1RA4 , наружная резьба 1/2" NPT SS, для бронированного кабеля диаметром от 18 до 26,2 мм Маркировка взрывозащиты - EExdllCU/ExelIU Материал корпуса - нержавеющ" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Термоэлектрический преобразователь ТХА Метран-241-02-30/5150-2-И-1-Н10-У1.1-ГП. Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С Исполнение защитной арматуры по рисунку 2, код 02 Длина монтажной части 30 мм Длина удлинительных проводов 5150 " Кол-во: 1

"Позиция 28" "Защитная трубчатая гильза с удлинителем ЕТ33011001090J4C0001 ML-SST-N-T-BF-N-N-NS-316TI-12. Материал защитной гильзы 1.4571 (AISI 316Ti) Диаметр гильзы TD - 12x2,5. Тип ствола - ступенчатый Диаметр утонения гильзы TD1 - 9,00 мм Длина утонения гильзы " Кол-во: 1

"Позиция 29" "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1Е1B5M5G1F5Q4 в комплекте: кабельный ввод К16 1/2"-14 NPT, Exd, для бронированного кабеля, диаметр кабеля 6,5/13,9...12,5/20,9 мм, никелированная латунь - 1 шт; термометр сопротивления с литой термозащитной" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1Е1B5M5G1F5Q4 в комплекте: универсальный L образный монтажный кронштейн для 2" трубы В5 - 1 шт.; кабельный ввод К16 1/2"-14 NPT, Exd, для бронированного кабеля, диаметр кабеля 6,5/13,9...12,5/20,9 мм, нике" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Волноводный радарный уровнемер Model 5301-H-S-1-S-1-Е-4А-M-003-25-II-I1-М1-QG, со встроенным цифровым ЖК-дисплеем Маркировка взрывозащиты - Exia/dbiaIICT4 Ga/Gb, «взрывонепроницаемая оболочка», искробезопасный зонд Тип зонда - жесткий одностержневой," Кол-во: 9

"Позиция 32" "Волноводный радарный уровнемер Model 5301-H-S-1-S-1-Е-4А-M-003-25-II-I1-М1-QG, со встроенным цифровым ЖК-дисплеем Маркировка взрывозащиты - Exia/dbiaIICT4 Ga/Gb, «взрывонепроницаемая оболочка», искробезопасный зонд Тип зонда - жесткий одностержневой," Кол-во: 42

"Позиция 33" "Уровнемер буйковый 249W - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249W и цифрового преобразователя серии DLC3010, с ЖКИ Сенсор 249W: способ монтажа - на фланце аппарата Материал корпуса - нержавеющая сталь 316 SST Материал торсионной трубки – К-Мон" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Уровнемер буйковый 249W - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249W и цифрового преобразователя серии DLC3010, с ЖКИ Сенсор 249W: способ монтажа - на фланце аппарата. Длина буйка 1219 мм (48”) Длина подвески 1829 мм (72”) Диапазон измерения от 3" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Радарный уровнемер Model 5402-S-H-1-Е1-4S-PE-JA-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT4, «взрывонепроницаемая оболочка» Технологическое присоединение - фланец DN 100, PN 16 EN 1092-1: форма В1 (соединительн" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Радарный уровнемер Model 5402-S-H-1-Е1-4S-PE-JA-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT4, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м Высокочастотная версия (~ 26 ГГц), погрешность +/- 3" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Радарный уровнемер Model 5402-S-H-1-Е1-4S-PE-JA-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT4, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м В. Технологическое присоединение - фланец DN 100, PN" Кол-во: 3

"Позиция 38" "Вихревой расходомер сдвоенный фланцевый с удалением блоков электроники Model 8800DD015SA1N6D1 E1M5R33Q4YR. В комплекте: Сдвоенный сенсор. Условный проход DN 40. Присоединение к процессу - встроенное, фланцевое. Максимальное рабочее давление 1,6 МПа Т" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Датчик разности давлений микропроцессорный Rosemount 3051S2CD-2-A-2-A11-A-1K-E1-QG, с ЖКИ Маркировка взрывозащиты -1ExdIICT5 «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0 до 40 кПа Верхний предел измерения 62 кПа Верхний предел измерения по " Кол-во: 1

"Позиция 40" "Датчик разности давлений микропроцессорный Rosemount 3051S2CD-2-A-2-A11-A-1K-E1-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5 «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0 до 40 кПа Верхний предел измерения 62 кПа Верхний предел измерения по расхо" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Датчик разности давлений микропроцессорный Rosemount 3051S2CD-2-A-2-A11-A-1K-E1-M5-QG, с ЖКИ Маркировка взрывозащиты -1ExdIICT5 «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0 до 40 кПа Верхний предел измерения 62 кПа Верхний предел измерения " Кол-во: 1

"Позиция 42" "Датчик разности давлений микропроцессорный Rosemount 3051S2CD-2-A-2-A11-A-1K-E1-M5-QG, с ЖКИ Маркировка взрывозащиты -1ExdIICT5 «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0 до 25 кПа Верхний предел измерения 62 кПа Верхний предел измерения " Кол-во: 1

"Позиция 43" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,9 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 20" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,8 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,6 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,8 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,6 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,8 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,8 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - " Кол-во: 6

"Позиция 51" "Уровнемер буйковый 249W - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249W и цифрового преобразователя серии DLC3010, с ЖКИ Сенсор 249W: способ монтажа - на фланце аппарата. Диапазон измерения от 0 до 400 мм Технологическое присоединение - фланцевое 4"" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-А11-А-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1 ExdllCT5, "взрывонепроницаемая оболочка" Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 -" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-А11-А-1К-В4-Е1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - " Кол-во: 6

"Позиция 54" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-А11 -А-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1 ExdllCT5, "взрывонепроницаемая оболочка" Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 " Кол-во: 1

"Позиция 55" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-А11-А-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,8 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - " Кол-во: 28

"Позиция 57" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - " Кол-во: 1

"Позиция 58" "Датчик абсолютного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051T-А-2-А-2В-2-1-JS5-B4-E8-M6-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,084 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - " Кол-во: 2

"Позиция 59" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-А11-А-1К-В4-Е1-M5-QG Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,6 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 20" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-А11-А-1К-В4-Е1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,8 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,7 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,6 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Термоэлектрический преобразователь ТХА Метран-241-02-3150-2-И-1-Н10-У1.1-ГП. Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С Исполнение защитной арматуры по рисунку 2, код 02 Длина монтажной части 30 мм Длина удлинительных проводов 3150 мм" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-N2235- Т98-А1-Е1-ХА с за" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С. В сборе с; Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-Y0400- Т98-А1-Е1-ХА с л" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART Материал корпуса - нержавею" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 90 °С Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART Материал корпуса - нержав" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 90 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-Y0080- T98-A1-E1-R22-XA с" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-Y0400-T98-A1-E1-R22-XA с ли" Кол-во: 3

"Позиция 70" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-Y0400-T98-A1-E1-R22-XA с ли" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART Материал корпуса - нержав" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART Материал корпуса - нержав" Кол-во: 14

"Позиция 73" "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Технологическое присоединени - фланец DN 200, PN 16 EN 1092-1: форма В1 соединитель" Кол-во: 3

"Позиция 74" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты -1 ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-N2235-Т98-А1-Е1-ХА с защи" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С В.В сборе с: Термометром сопротивления без защитного кармана 0065-N31-J0080-N" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 100 °С. В сборе с: Термометром сопротивления с литым защитным карманом 0065-N31-J008" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Датчик абсолютного давления 3051T-А-2-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 микропроцессорный в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Датчик абсолютного давления микропроцессорный 3051T-А-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-NA-G1-F5-Q4-XA. Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 120 °С. Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Резьба кабельного в" Кол-во: 1