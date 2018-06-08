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Номер извещения
31806511752
Уникальный номер закупки
18/4.1/0037370/ГИнвест
Наименование закупки
0001/18/4.1/0037370/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК) как единого промышленного объекта" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 19:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-05
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
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Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 14:0008.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806511752Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 20:0011.07.2018 20:0011.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511752Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
11.07.201811.07.2018 20:0011.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511752Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"
Начальная цена
116 306 317,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
26.51.70.190
52.29.20.000
26.51
52.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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