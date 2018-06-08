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    Главная / Торги / 0001/18/4.1/0037370/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК) как единого промышленного объекта" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    0001/18/4.1/0037370/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК) как единого промышленного объекта" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806511752

    Уникальный номер закупки

    18/4.1/0037370/ГИнвест

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.1/0037370/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК) как единого промышленного объекта" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 19:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    37370_Для Участника_СМСП.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    37370Уведомление о комиссии11.07.18.doc

    0037370 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-05

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Ivanov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Константин Германович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 14:0008.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806511752Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 20:0011.07.2018 20:0011.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511752Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 20:0011.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511752Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИПиА для стройки "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"

    Начальная цена

    116 306 317,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    52.29

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-NA-G1-F5-Q4-XA. диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 120 °С. Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Резьба кабельного в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бесконтактный радарный уровнемер высокочастотный (~26 ГГц) Model 5402-S-H-1-E1-4S-PE-JA-M1-QG. Диапазон измерений от 0,15 до 35 м. Предел основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм Технологическое присоединение - фланец DN 100, PN 16 EN 1092-1: "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сосуд конденсационный СК-6,3-2-Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Буйковый уровнемер 249Р - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249Р и цифрового преобразователя серии DL.C3010 Сенсор 249Р: способ монтажа - на фланце аппарата Технологическое присоединение - фланцевое 4" ANSI 150 RF Расположение преобразователя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Дистанционный индикатор сигнала с линейным жидкокристаллическим индикатором Model 751-А-М4-Е8-В-С, шкала от 0 до 100% Входной сигнал 4-20 мА. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, “взрывонепроницаемая оболочка” Переходник из нержавеющей стали от 3/4" "

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Технологическое присоединени - фланец DN 200, PN 16 EN 1092-1: форма В1 (соединител"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Буйковый уровнемер 249Р - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249Р и цифрового преобразователя серии DL.C3010 Сенсор 249Р: способ монтажа - на фланце аппарата Длина буйка 1524 мм (60") Длина подвеса 2850 мм Диапазон измерения от 0 до 1500 мм Те"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м Низкочастотный вариант (~ 6 ГГц), погрешность +/-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Буйковый уровнемер 249Р - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249Р и цифрового преобразователя серии DL.C3010 Сенсор 249Р: способ монтажа - на фланце аппарата Материал корпуса - нержавеющая сталь CF8M Материал торсионной трубки - нержавеющая ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Дистанционный индикатор сигнала с линейным жидкокристаллическим индикатором Model 751-А-М4-Е8-В-С, шкала от 0 до 100% Входной сигнал 4-20 мА. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, “взрывонепроницаемая оболочка” Переходник из нержавеющей стали от 3/4" "

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м Низкочастотный вариант (~ 6 ГГц), погрешность +/-"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Дистанционный индикатор сигнала с линейным жидкокристаллическим индикатором Model 751-А-М4-Е8-В-С, шкала от 0 до 100% Входной сигнал 4-20 мА. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, “взрывонепроницаемая оболочка” Переходник из нержавеющей стали от 3/4" "

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м Низкочастотный вариант (~ 6 ГГц), погрешность +/-"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Вихревой расходомер фланцевый с жидкокристаллическим индикатором Model 8800DF020SA1E1D1E1M5CNQ4YR. Диапазон измерений от 101,52 до 2256,86 кг/час В комплекте: ответные фланцы 2" ANSI RF Class 150 без прямых участков СПГК5261.000.00-064-01 и конически"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный 3051T-G-2-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Датчик абсолютного давления 3051T-А-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 микропроцессорный в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный 3051T-G-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный Rosemount 3051-S2TG-2A-2-А11-А-1K-B4-D4-QG. Диапазон от 0 до 0,75 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 20 мА и цифровой по протоколу HART Предел допускаемой основной приведенной по"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный 3051T-G-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Датчик абсолютного давления микропроцессорный 3051T-А-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Датчик абсолютного давления микропроцессорный 3051T-А-2-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1E1G1F5Q4XA в комплекте: кабельный ввод К16 1/2"-14 NPT, Exd, для бронированного кабеля, диаметр кабеля 6,5/13,9...12,5/20,9 мм, никелированная латунь - 1 шт; термометр сопротивления с литой термозащитной г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Термоэлектрический преобразователь ТХА Метран-241-02-30/5850-2-И-1-Н10-У1.1-ГП. Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С Исполнение защитной арматуры по рисунку 2, код 02 Длина монтажной части 30 мм Длина удлинительных проводов 5850 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1Е1G1F5Q4XA в комплекте: кабельный ввод К16 1/2"-14 NPT, Exd, для бронированного кабеля, диаметр кабеля 6,5/13,9...12,5/20,9 мм, никелированная латунь - 1 шт; термометр сопротивления с литой термозащитной г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Защитная трубчатая гильза с удлинителем ЕТ33011001090J4C0002 ML-SST-N-T-BF-N-N-NS-316TI-12. Материал защитной гильзы 1.4571 (AISI 316Ti) Диаметр гильзы TD - 12x2,5. Тип ствола - ступенчатый Диаметр утонения гильзы TD1 - 9,00 мм Длина утонения гильзы "

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1E1G1F5Q4XA в комплекте: кабельный ввод 25T3CDS1RA4 , наружная резьба 1/2" NPT SS, для бронированного кабеля диаметром от 18 до 26,2 мм Маркировка взрывозащиты - EExdllCU/ExelIU Материал корпуса - нержавеющ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Термоэлектрический преобразователь ТХА Метран-241-02-30/5150-2-И-1-Н10-У1.1-ГП. Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С Исполнение защитной арматуры по рисунку 2, код 02 Длина монтажной части 30 мм Длина удлинительных проводов 5150 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Защитная трубчатая гильза с удлинителем ЕТ33011001090J4C0001 ML-SST-N-T-BF-N-N-NS-316TI-12. Материал защитной гильзы 1.4571 (AISI 316Ti) Диаметр гильзы TD - 12x2,5. Тип ствола - ступенчатый Диаметр утонения гильзы TD1 - 9,00 мм Длина утонения гильзы "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1Е1B5M5G1F5Q4 в комплекте: кабельный ввод К16 1/2"-14 NPT, Exd, для бронированного кабеля, диаметр кабеля 6,5/13,9...12,5/20,9 мм, никелированная латунь - 1 шт; термометр сопротивления с литой термозащитной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Датчик температуры интеллектуальный 3144PD5A1Е1B5M5G1F5Q4 в комплекте: универсальный L образный монтажный кронштейн для 2" трубы В5 - 1 шт.; кабельный ввод К16 1/2"-14 NPT, Exd, для бронированного кабеля, диаметр кабеля 6,5/13,9...12,5/20,9 мм, нике"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Волноводный радарный уровнемер Model 5301-H-S-1-S-1-Е-4А-M-003-25-II-I1-М1-QG, со встроенным цифровым ЖК-дисплеем Маркировка взрывозащиты - Exia/dbiaIICT4 Ga/Gb, «взрывонепроницаемая оболочка», искробезопасный зонд Тип зонда - жесткий одностержневой,"

    Кол-во: 9

    "Позиция 32"

    "Волноводный радарный уровнемер Model 5301-H-S-1-S-1-Е-4А-M-003-25-II-I1-М1-QG, со встроенным цифровым ЖК-дисплеем Маркировка взрывозащиты - Exia/dbiaIICT4 Ga/Gb, «взрывонепроницаемая оболочка», искробезопасный зонд Тип зонда - жесткий одностержневой,"

    Кол-во: 42

    "Позиция 33"

    "Уровнемер буйковый 249W - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249W и цифрового преобразователя серии DLC3010, с ЖКИ Сенсор 249W: способ монтажа - на фланце аппарата Материал корпуса - нержавеющая сталь 316 SST Материал торсионной трубки – К-Мон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Уровнемер буйковый 249W - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249W и цифрового преобразователя серии DLC3010, с ЖКИ Сенсор 249W: способ монтажа - на фланце аппарата. Длина буйка 1219 мм (48”) Длина подвески 1829 мм (72”) Диапазон измерения от 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Радарный уровнемер Model 5402-S-H-1-Е1-4S-PE-JA-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT4, «взрывонепроницаемая оболочка» Технологическое присоединение - фланец DN 100, PN 16 EN 1092-1: форма В1 (соединительн"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Радарный уровнемер Model 5402-S-H-1-Е1-4S-PE-JA-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT4, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м Высокочастотная версия (~ 26 ГГц), погрешность +/- 3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Радарный уровнемер Model 5402-S-H-1-Е1-4S-PE-JA-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT4, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0,4 до 35 м В. Технологическое присоединение - фланец DN 100, PN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Вихревой расходомер сдвоенный фланцевый с удалением блоков электроники Model 8800DD015SA1N6D1 E1M5R33Q4YR. В комплекте: Сдвоенный сенсор. Условный проход DN 40. Присоединение к процессу - встроенное, фланцевое. Максимальное рабочее давление 1,6 МПа Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Датчик разности давлений микропроцессорный Rosemount 3051S2CD-2-A-2-A11-A-1K-E1-QG, с ЖКИ Маркировка взрывозащиты -1ExdIICT5 «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0 до 40 кПа Верхний предел измерения 62 кПа Верхний предел измерения по "

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Датчик разности давлений микропроцессорный Rosemount 3051S2CD-2-A-2-A11-A-1K-E1-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5 «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0 до 40 кПа Верхний предел измерения 62 кПа Верхний предел измерения по расхо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Датчик разности давлений микропроцессорный Rosemount 3051S2CD-2-A-2-A11-A-1K-E1-M5-QG, с ЖКИ Маркировка взрывозащиты -1ExdIICT5 «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0 до 40 кПа Верхний предел измерения 62 кПа Верхний предел измерения "

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Датчик разности давлений микропроцессорный Rosemount 3051S2CD-2-A-2-A11-A-1K-E1-M5-QG, с ЖКИ Маркировка взрывозащиты -1ExdIICT5 «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерений от 0 до 25 кПа Верхний предел измерения 62 кПа Верхний предел измерения "

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,9 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,8 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,6 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,8 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,6 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,8 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,8 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - "

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Уровнемер буйковый 249W - DLC3010, состоящий из сенсора уровня типа 249W и цифрового преобразователя серии DLC3010, с ЖКИ Сенсор 249W: способ монтажа - на фланце аппарата. Диапазон измерения от 0 до 400 мм Технологическое присоединение - фланцевое 4""

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-А11-А-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1 ExdllCT5, "взрывонепроницаемая оболочка" Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 -"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-А11-А-1К-В4-Е1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - "

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-А11 -А-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1 ExdllCT5, "взрывонепроницаемая оболочка" Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-А11-А-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,8 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - "

    Кол-во: 28

    "Позиция 57"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-2-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,77 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - "

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Датчик абсолютного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051T-А-2-А-2В-2-1-JS5-B4-E8-M6-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 0,084 МПа. Верхний предел измерения 1,034 МПа Выходной сигнал 4 - "

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-А11-А-1К-В4-Е1-M5-QG Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,6 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-А11-А-1К-В4-Е1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,8 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,7 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный, с ЖКИ Rosemount 3051S2TG-3-A-2-A11-A-1K-B4-E1-M5-QG. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5, «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон от 0 до 1,6 МПа. Верхний предел измерения 5,515 МПа Выходной сигнал 4 - 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Термоэлектрический преобразователь ТХА Метран-241-02-3150-2-И-1-Н10-У1.1-ГП. Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С Исполнение защитной арматуры по рисунку 2, код 02 Длина монтажной части 30 мм Длина удлинительных проводов 3150 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdIIСТ5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-N2235- Т98-А1-Е1-ХА с за"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA. Маркировка взрывозащиты - 1ExdllCT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 200 °С. В сборе с; Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-Y0400- Т98-А1-Е1-ХА с л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART Материал корпуса - нержавею"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 90 °С Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART Материал корпуса - нержав"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 90 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-Y0080- T98-A1-E1-R22-XA с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-Y0400-T98-A1-E1-R22-XA с ли"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-Y0400-T98-A1-E1-R22-XA с ли"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART Материал корпуса - нержав"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART Материал корпуса - нержав"

    Кол-во: 14

    "Позиция 73"

    "Уровномер радарный Model 5401-S-H-1-E1-8S-PE-LA-T1-QG в составе: Бесконтактный радарный уровнемер. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT6, «взрывонепроницаемая оболочка» Технологическое присоединени - фланец DN 200, PN 16 EN 1092-1: форма В1 соединитель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты -1 ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С. В сборе с: Термометром сопротивления 0065-N31-J0080-N2235-Т98-А1-Е1-ХА с защи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA. Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 40 °С В.В сборе с: Термометром сопротивления без защитного кармана 0065-N31-J0080-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-E1-F5-Q4-XA Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT5/T6 Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 100 °С. В сборе с: Термометром сопротивления с литым защитным карманом 0065-N31-J008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Датчик абсолютного давления 3051T-А-2-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 микропроцессорный в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Датчик абсолютного давления микропроцессорный 3051T-А-3-A-2B-2-1-J-S5-B4-E8-M6-QG/0306-R-T-2-2-BA-1-1 в комплекте: кронштейн B4 из нержавеющей стали для крепления на 2" трубе или панели - 1 шт.; фитинг Parker WE14S1/2NPT71 угловой 1/2" NPT из нержаве"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P-D5-A1-NA-G1-F5-Q4-XA. Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 120 °С. Выходной сигнал 4-20 мА и цифровой по протоколу HART. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Резьба кабельного в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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