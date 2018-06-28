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Номер извещения
31806511559
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025392/ГКосмСист
Наименование закупки
Поставка мультисервисной платформы и абонентских терминалов для Телепорта 600 ЦФО и Телепорта 600 СФО, обеспечение технической поддержки МСП для нужд АО «Газпром космические системы» № 0001/18/4.3/0025392/ГКосмСист/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 18:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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Поставка мультисервисной платформы и абонентских терминалов для Телепорта 600 ЦФО и Телепорта 600 СФО, обеспечение технической поддержки МСП для нужд АО «Газпром космические системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 12:00 GMT +328.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мультисервисной платформы и абонентских терминалов для Телепорта 600 ЦФО и Телепорта 600 СФО, обеспечение технической поддержки МСП для нужд АО «Газпром космические системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806511559Дата и время вскрытия заявок Поставка мультисервисной платформы и абонентских терминалов для Телепорта 600 ЦФО и Телепорта 600 СФО, обеспечение технической поддержки МСП для нужд АО «Газпром космические системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511559Подведение итогов не позднее Поставка мультисервисной платформы и абонентских терминалов для Телепорта 600 ЦФО и Телепорта 600 СФО, обеспечение технической поддержки МСП для нужд АО «Газпром космические системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.07.201811.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511559Подведение итогов не позднее Поставка мультисервисной платформы и абонентских терминалов для Телепорта 600 ЦФО и Телепорта 600 СФО, обеспечение технической поддержки МСП для нужд АО «Газпром космические системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мультисервисной платформы и абонентских терминалов для Телепорта 600 ЦФО и Телепорта 600 СФО, обеспечение технической поддержки МСП для нужд АО «Газпром космические системы»
Начальная цена
23 679 424,26
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
46.52
46.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 65
Кол-во: 733
Кол-во: 38000
Кол-во: 1
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