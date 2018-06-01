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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0025542/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0025542/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 09:0001.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806511563

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025542/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0025542/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 18:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДЗП 25542 изм. от 29.05.2018.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 28.06. и.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 09:00 GMT +301.06.2018 09:0001.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 09:1001.06.2018 09:1001.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806511563Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511563Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511563Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

    Начальная цена

    6 380 659,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая 215/75р17,5 DR-1 Сordiant Professional б/к"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Шина грузовая 215/75р17,5 FR-1 Сordiant Professional б/к"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Шина грузовая 320*508 ИД-304М 18 сл. 154/149 J"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Шина легковая 265/75 R16 116S Nokian Rotiiva AT"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Шина грузовая 315/70R22.5 FR-1 Cordiant_Professional бескамерная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шина грузовая 315/70R22.5 DR-1 Cordiant_Professional бескамерная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Шина грузовая 235/75р17,5 TR-1 Cordiant_Professional, б/к"

    Кол-во: 28

    "Позиция 8"

    "Шина грузовая 11,00-R22,5 145L TL Я-467 ЯШЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Шина специальная 10-16.5 8PR 131A3 SK-02 TL Митас"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Шина грузовая 245/70 R19,5 136M TL R227 Bridgestone летняя"

    Кол-во: 22

    "Позиция 11"

    "Шина легкогрузовая 8,25-R15 143J камерная R187 Bridgestone летняя"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Шина автомобильная 245/70R19.5 Matador Regional-Road FR3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Шина легкогрузовая 215/65 R16 102Q TL Кама-515 Нижнекамскшина зимняя ошипованная"

    Кол-во: 14

    "Позиция 14"

    "Шина легкогрузовая 175 R16C 98/96M камерная Кама-218 Нижнекамскшина"

    Кол-во: 48

    "Позиция 15"

    "Шина легковая легкогрузовая 175 R16C КАМА-218 120N всесезонная"

    Кол-во: 82

    "Позиция 16"

    "Шина грузовая 245/70р19,5 DR-1 Cordiant Professional всесезонная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Шина легковая 285/65 R17 116H Bridgestone Ecopia EP850"

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "17,5-2 5VOLTYRE-HEAVY DT-125 177А2 Волтайр повышенной проходимости"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "шина автомобильная 16,00R20 Бел-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Шина грузовая 16,00-R20 173G TL XZL Michelin повышенной проходимости"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Шина грузовая 315/80 R22,5 156L TLCordiant_Professional DR-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Шина грузовая бескамерная 295/80R22,5 FR-401, TYREX ALL STEEL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шина сельскохозяйственная 28,1-R26 (720-665) 158A6 камерная ФД-12 Волтайр-Пром повышенной проходимости"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Шина специальная 385/95R25 170F CR-01 TL Мидас"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Шина специальная 8,25-15 диагональная 143A5 камерная норма слойности 12 ЛФ-268 Волтайр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Шина легковая 285/60 R18 116V TL Grandtrek AT22 Dunlop летняя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Шина легковая 285/60 R18 116T TL Hakkapeliitta 7 SUV Nokian зимняя шипованная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Шина легковая 265/75 R16 Nokian 4x4 HKPL LT 120/123Q зимняя шипованная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Шина легковая 245/70 R16 113S TL All Terrain T/A BF Goodrich летняя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Шина легковая 245/70 R16 111T TL Hakkapeliitta 7 SUV Nokian зимняя шипованная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Шина грузовая 395/85 R20 168G TL XZL Michelin повышенной проходимости"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Автошина 275/65R-17 115H NOKIAN HAKKA SU"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Шина строительно-дорожная 14,00-24 диагональная 153A8 камерная норма слойности 16PR TG-02 TL МИТАС универсальная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Шина индустриальная 10-16,5 DT-122 Voltyre Heavy 140А2 Волтайр повышенной проходимости"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Шина грузовая 8.25R20 У-2 125/122 J"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Шина легковая 245/70р16 Cordiant_ALL_TERRAIN б/к 111 T"

    Кол-во: 115

    "Позиция 37"

    "Шина автомобильная сверхнизкого давления 1300х600-533 ТРЭКОЛ"

    Кол-во: 1

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