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Номер извещения
31806511198
Уникальный номер закупки
18/5.3/0037736/ТГКазань
Наименование закупки
Капитальный ремонт ограждения внутри территории ЭПУ "Нурлатгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
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Капитальный ремонт ограждения внутри территории базы ЭПУ "Нурлатгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 10:00 GMT +306.06.2018 10:0006.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511198Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт ограждения внутри территории базы ЭПУ "Нурлатгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806511198Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт ограждения внутри территории базы ЭПУ "Нурлатгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Подведение итогов не позднее
18.06.2018 00:0018.06.2018 00:0018.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511198Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт ограждения внутри территории базы ЭПУ "Нурлатгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт ограждения внутри территории базы ЭПУ "Нурлатгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань"
Начальная цена
478 031,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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