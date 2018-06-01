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Номер извещения
31806509475
Уникальный номер закупки
18/2.1/0001738/ДИркутск
Наименование закупки
Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям скважины 70 Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск" (№ 0001/18/2.1/0001738/ДИркутск/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 14:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-88
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Felsner@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям скважины 70 Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 12:00 GMT +301.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806509475Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям скважины 70 Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 12:1504.06.2018 12:1504.06.2018 12:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806509475Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям скважины 70 Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 18:0006.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806509475Подведение итогов не позднее Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям скважины 70 Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям скважины 70 Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"
Начальная цена
61 059 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
71.20.19.190
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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