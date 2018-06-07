№ 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

№ 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Электрический накопительеый водонагреватель Ariston ABS PRO R 100 V" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Комплекс ВСМ-6 в комплекте со щитом автоматики ВСМ-А-6Н, стояночными нагревателями ВСМ-СН-6, рамой опорной ВСМ-РО-6 4570РД2-4.00.Р.03. ЛПУ.2.1.ОВ.Н3 ТУ4863-005-51056717-07" Кол-во: 7

"Позиция 3" "Комплекс ВСМ-5 в комплекте со щитом автоматики ВСМ-А-5Н, стояночными нагревателями ВСМ-СН-5, рамой опорной ВСМ-РО-5 4570РД2-4.00.Р.03. ЛПУ.2.1.ОВ.Н2 ТУ4863-005-51056717-07" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Система автоматическая газового пожаротушения в составе:1.Модуль комплект К2-2МП-С(150-100-12)ЭМ-ЭПМ с коллектором-1 шт.,2.Модуль 2МП-С(150-100-12) запас-2 шт.,3.Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 220 кг,4.Баллон испытательный переносной БИП-125-1 шт" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Система автоматическая газового пожаротушения в составе: Модуль 2МП-С(150-80-12)Эм - 1 шт., Модуль 2МП-С(150- 80-12) запас - 1 шт., Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 114 кг, Баллон испытательный переносной БИП-125 (с зарядкой) - 1 шт., Узел СДУ-R М" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Система автоматическая газового пожаротушения в составе: Модуль "комплект" К2-2МП-С(150-100-12)Эм-ЭПМ с коллектором - 1 шт., Модуль 2МП-С(150-100-12) запас - 2 шт., Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 220 кг, Баллон испытательный переносной БИП-125 (" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Установка автоматическая газового пожаротушения в составе:1.Модуль Комплект К2-2МП-С(150-100-12)Эм-Эпм 1шт, 2.Коллектор К2-2МП 1шт, 3.Пневмопуск (F202)-2/650 1шт, 4.Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 144кг, 7.Сигнализатор давления универсальный СДУ-" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Клапан сброса избыточного давления теплоизолированный КСИД(Т)-0,5-600" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Установка автоматическая газового пожаротушения в составе: 1.Модуль Комплект К4-2МП-С(150-100-12)Эм-Эпм ТУ 4854-011-49327238-09 1шт, 2.Коллектор К4-2МП 1шт, 3.Пневмопуск (F202)-4/650 1шт, 4.Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 288кг, 5.Модуль 2МП-С(150" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Установка автоматическая газового пожаротушения в составе: 1.Модуль Комплект К3-2МП-С(150-100-12) Эм-Эпм ТУ 4854-0114-49327238-09 1 шт, 2.Пневмопуск (F202)-3/650 1 шт, 3.Коллектор К3-2МП 1 шт, 4.Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 216 кг, 5.Сигнализа" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Щит автоматического включения резерва, ~380 В, 80 А, IP54 ЩАВР 3-80-3-2 ТУ.3434-006-18383504-2003" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Щит автоматического включения резерва, ~380 В, 100 А, IP54 ЩАВР 3-100-3-2 ТУ 3434-006-18383504-2003" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-15-3Н-312-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ3 (изм.2) инв.№868805 ТУ 3434-010-33874352-2015" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-15-3Н-312-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ2 (изм.2) ТУ 3434-010-33874352-2015 инв.№868804" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ4 (изм.2) инв.№868806 ТУ 3434-010-33874352-2015" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 Комплектация по обосновывающему документу 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ1 (изм.2) инв.№868812 ТУ 3434-010-33874352-2015" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ5 (изм.2) инв.№868808 ТУ 3434-010-33874352-2015" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-302-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ7 (изм.2) инв.№868811 ТУ 3434-010-33874352-2015" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.3.ЭМ.ВКИ2 инв.№839146" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.3.ЭМ.ВКИ1 инв.№839145" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.3.ЭМ.ВКИ3 инв.№839147" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Щит автоматического включения резерва ЩАВР3-40-3-2, IP22, габариты 800х600х250 мм." Кол-во: 1

"Позиция 23" "Щит автоматического включения резерва навесного исполнения на ток 100А, IP22 ЩАВР3-100-3-2" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.4.АТ.ОЛ4 инв.№838159" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.4.АТ.ОЛ3 инв.№838158" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.4.АТ.ОЛ2 инв.№838156" Кол-во: 11

"Позиция 27" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.5.ЭМ.ВКИ4 инв.№836862" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.5.ЭМ.ВКИ2 инв.№836859" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.5.ЭМ.ВКИ3 инв.№836860" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-302-31 УХЛ4 380В, N+PE Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.5.ЭМ.ВКИ5 инв.№836863" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-302-31 УХЛ4. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.000.ЭС1.ВКИ инв.№844851" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Счетчик горячей воды крыльчатый ВСГ-15 DN15,PN16 номинальный расход 1,5м3/ч, с присоединительным комплектом" Кол-во: 4

"Позиция 33" "Счетчик холодной воды Ду15 ВСХ-15 Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа; Присоединение: резьбовое; Температура воды: +5...+95С; Диапазон расхода: 0,03...3 м3/час; Номинальный расход: 1,5 м3/ч; Монтажная длина: 110 мм; Монтаж: горизонтальное и ве" Кол-во: 4

"Позиция 34" "Световой табло Молния-24В "Автоматика отключена"" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Световой табло Молния-24В "Газ-не входить!"" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Пункт распределительный ПР11-3076-54У3, 380В, N+PE, принципиальная схема 4570РД4-2.00.Р.03.ЛПУ.5.71.ЭМ.000, лист.2 (изм.1)" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Световой табло Молния-24В "Автоматика отключена"" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Разъединитель трехполюсный, наружной установки, горизонтально поворотного типа, серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1, на номинальное напряжение -10 кВ, на номинальный ток- 400 А, повышенной надежности -Н, климатического ис" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-C-7-А, опросный лист №4570РД2-4.00.Р.03.КУ-ЛПУ2.2.000.АТТ.ОЛ2 ТУ 3442-001-12189681-2014" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-10/12.7-10/400 (I) УХЛ1 ТУ 3414-035-06968694-2009" Кол-во: 12

"Позиция 41" "Счетчик холодной воды Ду15 ВСХ-15 Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа; Присоединение: резьбовое; Температура воды: +5...+95С; Диапазон расхода: 0,03...3 м3/час; Номинальный расход: 1,5 м3/ч; Монтажная длина: 110 мм; Монтаж: горизонтальное и ве" Кол-во: 8

"Позиция 42" "Счетчик горячей воды крыльчатый ВСГ-15 DN15,PN16 номинальный расход 1,5м3/ч, с присоединительным комплектом" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2. Ведомость комплектного изделия 4570РД2-3.00.Р.03.ДЛО.3.1.ПС.ВКИ (изм.1) инв.№858898" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2. Ведомость комплектного изделия 4570РД2-2.00.Р.03.ДЛО.2.1.ПС.ВКИ (изм.1) инв.№858927" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Блок управления БУСО 1х220/2х48+" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Блок управления 1х48V/2х48V Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ВЖК-ЛПУ1.000.117.СОМ.ОЛ Изм.1 инв.№819599" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 118

"Позиция 48" "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1" Кол-во: 75

"Позиция 49" "Система автономного электроснабжения САЭ-110, опросный лист 4570РД2-6.00.Р.03.МГ.2-6.000.ПР1.000/4555/2-2.6-УТ1-ПР-ЭЛ.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 39

"Позиция 51" "Ограничитель перенапряжений МОПН-П/3ЭУ-6/7,2/10/400 УХЛ1, нелинейный, мультиградиентный" Кол-во: 14

"Позиция 52" "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 8

"Позиция 54" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 20

"Позиция 56" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 6

"Позиция 59" "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 УХЛ1" Кол-во: 12

"Позиция 60" "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 УХЛ1" Кол-во: 24

"Позиция 61" "Разъединитель высоковольтный трехполюсный с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 наружной установки РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1, опр.л. 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ3.ОЛ3 изм.5" Кол-во: 26

"Позиция 62" "Блок управления БУСО 1х48V/2х48V" Кол-во: 9

"Позиция 63" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-ПРС36.000.000.ЭВ.ОЛ изм.2 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-УРС37.000.000.ЭВ.ОЛ изм.2 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-ПРС38.000.000.ЭВ.ОЛ изм.2 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-ПРС39.000.000.ЭВ.ОЛ изм.2 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-УРС40.000.000.ЭВ.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ4.ОЛ3 изм.4 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 17

"Позиция 69" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ8.ОЛ изм.1 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 8

"Позиция 70" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ2.ОЛ1 изм.4 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ5.ОЛ изм.3 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 4

"Позиция 72" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ1.ОЛ1 изм.4 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.897.000.АТТ.ОЛ2 изм.1 ТУ 3442-001-12189681-2014" Кол-во: 4

"Позиция 74" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.892.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 3

"Позиция 75" "Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-10/12.7-10/400 (I) УХЛ1 ТУ 3414-035-06968694-2009" Кол-во: 24

"Позиция 76" "Ограничитель перенапряжения OПНп-0,22/300 УХЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.973.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 5

"Позиция 78" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗПКС.4.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 4

"Позиция 79" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.1029.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 5

"Позиция 80" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.1026.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 5

"Позиция 81" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.999.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 5

"Позиция 82" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.944.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 5

"Позиция 83" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.921.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 5

"Позиция 84" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.894.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 5

"Позиция 85" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.869.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 6

"Позиция 86" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.849.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 6

"Позиция 87" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.824.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 6

"Позиция 88" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.798/2.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 5

"Позиция 89" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УПОУ.897.000.АТТ.ОЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 90" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УПОУ.798.000.АТТ.ОЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 91" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗОУ.894.000.АТТ.ОЛ1" Кол-во: 5

"Позиция 92" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗОУ.798.000.АТТ.ОЛ1" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-10/12.7-10/400 (I) УХЛ1 ТУ 3414-035-06968694-2009" Кол-во: 6

"Позиция 94" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗПКС.4.000.АТТ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗПКС.4.000.АТТ.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 15

"Позиция 97" "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1" Кол-во: 24

"Позиция 98" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 58

"Позиция 99" "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1" Кол-во: 63

"Позиция 100" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 61

"Позиция 101" "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1" Кол-во: 26

"Позиция 102" "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 27 м, Устр" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 60 м, Устр" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 65 м, Устр" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 70 м, Устр" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 100 м, Уст" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Щит автоматического включения резерва навесного исполнения, ~380, 80А, IP22. ЩАВР3-80-3-2" Кол-во: 2

"Позиция 108" "Шкаф утепленный стеклопластик RizurBox-С-6-А 510х470х420 опр.л. № 4570РД4-2.00.Р.03.КС.7а.000.АТ1.ОЛ1 инв.№844861" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД4-2.00.Р.03.КС.7а.1.АТ.ОЛ6 инв.№845009" Кол-во: 12

"Позиция 110" "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1" Кол-во: 71

"Позиция 111" "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1" Кол-во: 131

"Позиция 112" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.УПОУ.1979.000.АТТ.ОЛ2 инв.№837042" Кол-во: 7

"Позиция 113" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.УЗПКС.7а.000.АТТ.ОЛ2 инв.№837474" Кол-во: 4

"Позиция 114" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.1984.000.АТТ.ОЛ2 инв.№837183" Кол-во: 8

"Позиция 115" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.170.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836724" Кол-во: 6

"Позиция 116" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.143.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836966" Кол-во: 3

"Позиция 117" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.114.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836962" Кол-во: 3

"Позиция 118" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.85.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836392" Кол-во: 3

"Позиция 119" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.58.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836229" Кол-во: 3

"Позиция 120" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.31-2.000.АТТ.ОЛ1 инв.№835228" Кол-во: 3

"Позиция 121" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ:4570РД4-1.00.Р.03.КУ.31-1.000.АТТ.ОЛ2 инв.№835185" Кол-во: 4

"Позиция 122" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ:4570РД4-1.00.Р.03.КУ.4.000.АТТ.ОЛ2 инв.№835143" Кол-во: 5

"Позиция 123" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А опр.л. №4570РД2-8.00.Р.03.КУ.1863.000.АТТ.ОЛ2 инв.№828756" Кол-во: 4

"Позиция 124" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-8.00.Р.03.КУ.1839.000.АТТ.ОЛ2 инв.№828602" Кол-во: 4

"Позиция 125" "Система автономного электроснабжения САЭ-110, опросный лист 4570РД2-8.00.Р.03.МГ.2-8.000.ЭМ1.ОЛ инв.№869428" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Измеритель многофункциональный TGD ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.14.АТ.ОЛ инв.№837131" Кол-во: 3

"Позиция 127" "Световой табло Молния-24В "Газ-не входить!"" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-10/12.7-10/400 (I) УХЛ1 ТУ 3414-035-06968694-2009" Кол-во: 27

"Позиция 129" "Газоанализатор Бинар-2Д фреон R410. Порог срабатывания 300 г/м3. Кабельный ввод для кабеля 13-18мм." Кол-во: 2

"Позиция 130" "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-15-3Н-312-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ6 (изм.2) инв.№868810 ТУ 3434-010-33874352-2015" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Разъединитель трехполюсный наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1, с ручным приводом ПР-12-2Б, на номинальное напряжение- 10 кВ, на номинальный ток- 400 А, повышенной надежности- Н, климатического исполнения" Кол-во: 4

"Позиция 132" "Щиток автоматического переключения на резерв 380В 63А ЩАП-43М ТУ 3434-006-18383504-2003" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Щит автоматического ввода резерва ЩАП-53М УХЛ4 3ф. 100А IP31. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31. Номинальный ток, А 25-250. Номинальное напряжение силовой цепи, В 380. Номиналь" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Щит автоматического включения резерва 380В 40А IP22 ЩАВР2-40-3-2" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УПОУ-ЛПУ2.000.000.АТТ.ОЛ2" Кол-во: 4

"Позиция 136" "Щиток автоматического переключения на резерв ЩАП-23М ~380В, 25А ТУ3434-006-18383504-2003" Кол-во: 1