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Номер извещения
31806508692
Уникальный номер закупки
18/4.1/0034091/ГПК
Наименование закупки
№ 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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№ 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806508692Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806508692Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 19:0014.06.2018 19:0014.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806508692Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 19:0014.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806508692Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
73 795 103,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
27.51.25.110
29.32.30.390
26.30.60.000
28.14.11.120
26.30.50.129
26.51.52.130
27.12.40.000
26.30.50.114
31.01.11.129
26.51.52.110
27.40.39.190
26.30.50.121
27.90.40.190
26.51.53.110
26.51.52.120
27.33.11.120
27.12.10.190
31.09.11.120
26.20.30.000
26.20
26.30
26.51
27.12
27.33
27.40
27.51
27.90
28.14
29.32
31.01
31.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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