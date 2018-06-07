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    Главная / Торги / № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806508692Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806508692

    Уникальный номер закупки

    18/4.1/0034091/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    34091 Документация для публикации.rar

    Опросные листы.part2.rar

    Опросные листы.part1.rar

    Изменения в извещении

    34091 Уведомление о продлении.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Приборы бытовые электрические

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806508692Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806508692Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2018 19:0014.06.2018 19:0014.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806508692Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201814.06.2018 19:0014.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806508692Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4.1/0034091/ГПК/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018 Поставка электрооборудования, теплосантехнического, общезаводского оборудования и материалов для объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    73 795 103,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    27.51.25.110

    Водонагреватели проточные и накопительные электрические

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    26.30.60.000

    Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

    28.14.11.120

    Клапаны регулирующие

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    26.30.50.114

    Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    27.40.39.190

    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки

    26.30.50.121

    Извещатели пожарные

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    26.51.52.120

    Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

    27.33.11.120

    Разъединители

    27.12.10.190

    Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    26.20.30.000

    Устройства автоматической обработки данных прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрический накопительеый водонагреватель Ariston ABS PRO R 100 V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплекс ВСМ-6 в комплекте со щитом автоматики ВСМ-А-6Н, стояночными нагревателями ВСМ-СН-6, рамой опорной ВСМ-РО-6 4570РД2-4.00.Р.03. ЛПУ.2.1.ОВ.Н3 ТУ4863-005-51056717-07"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Комплекс ВСМ-5 в комплекте со щитом автоматики ВСМ-А-5Н, стояночными нагревателями ВСМ-СН-5, рамой опорной ВСМ-РО-5 4570РД2-4.00.Р.03. ЛПУ.2.1.ОВ.Н2 ТУ4863-005-51056717-07"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Система автоматическая газового пожаротушения в составе:1.Модуль комплект К2-2МП-С(150-100-12)ЭМ-ЭПМ с коллектором-1 шт.,2.Модуль 2МП-С(150-100-12) запас-2 шт.,3.Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 220 кг,4.Баллон испытательный переносной БИП-125-1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Система автоматическая газового пожаротушения в составе: Модуль 2МП-С(150-80-12)Эм - 1 шт., Модуль 2МП-С(150- 80-12) запас - 1 шт., Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 114 кг, Баллон испытательный переносной БИП-125 (с зарядкой) - 1 шт., Узел СДУ-R М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Система автоматическая газового пожаротушения в составе: Модуль "комплект" К2-2МП-С(150-100-12)Эм-ЭПМ с коллектором - 1 шт., Модуль 2МП-С(150-100-12) запас - 2 шт., Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 220 кг, Баллон испытательный переносной БИП-125 ("

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Установка автоматическая газового пожаротушения в составе:1.Модуль Комплект К2-2МП-С(150-100-12)Эм-Эпм 1шт, 2.Коллектор К2-2МП 1шт, 3.Пневмопуск (F202)-2/650 1шт, 4.Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 144кг, 7.Сигнализатор давления универсальный СДУ-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Клапан сброса избыточного давления теплоизолированный КСИД(Т)-0,5-600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Установка автоматическая газового пожаротушения в составе: 1.Модуль Комплект К4-2МП-С(150-100-12)Эм-Эпм ТУ 4854-011-49327238-09 1шт, 2.Коллектор К4-2МП 1шт, 3.Пневмопуск (F202)-4/650 1шт, 4.Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 288кг, 5.Модуль 2МП-С(150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Установка автоматическая газового пожаротушения в составе: 1.Модуль Комплект К3-2МП-С(150-100-12) Эм-Эпм ТУ 4854-0114-49327238-09 1 шт, 2.Пневмопуск (F202)-3/650 1 шт, 3.Коллектор К3-2МП 1 шт, 4.Двуокись углерода (СО2) с зарядкой 216 кг, 5.Сигнализа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Щит автоматического включения резерва, ~380 В, 80 А, IP54 ЩАВР 3-80-3-2 ТУ.3434-006-18383504-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Щит автоматического включения резерва, ~380 В, 100 А, IP54 ЩАВР 3-100-3-2 ТУ 3434-006-18383504-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-15-3Н-312-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ3 (изм.2) инв.№868805 ТУ 3434-010-33874352-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-15-3Н-312-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ2 (изм.2) ТУ 3434-010-33874352-2015 инв.№868804"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ4 (изм.2) инв.№868806 ТУ 3434-010-33874352-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 Комплектация по обосновывающему документу 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ1 (изм.2) инв.№868812 ТУ 3434-010-33874352-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ5 (изм.2) инв.№868808 ТУ 3434-010-33874352-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-302-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ7 (изм.2) инв.№868811 ТУ 3434-010-33874352-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.3.ЭМ.ВКИ2 инв.№839146"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.3.ЭМ.ВКИ1 инв.№839145"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.3.ЭМ.ВКИ3 инв.№839147"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Щит автоматического включения резерва ЩАВР3-40-3-2, IP22, габариты 800х600х250 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Щит автоматического включения резерва навесного исполнения на ток 100А, IP22 ЩАВР3-100-3-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.4.АТ.ОЛ4 инв.№838159"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.4.АТ.ОЛ3 инв.№838158"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.4.АТ.ОЛ2 инв.№838156"

    Кол-во: 11

    "Позиция 27"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.5.ЭМ.ВКИ4 инв.№836862"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.5.ЭМ.ВКИ2 инв.№836859"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 380В, N+PE. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.5.ЭМ.ВКИ3 инв.№836860"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-302-31 УХЛ4 380В, N+PE Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.5.ЭМ.ВКИ5 инв.№836863"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-11-3Н-302-31 УХЛ4. Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.000.ЭС1.ВКИ инв.№844851"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Счетчик горячей воды крыльчатый ВСГ-15 DN15,PN16 номинальный расход 1,5м3/ч, с присоединительным комплектом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Счетчик холодной воды Ду15 ВСХ-15 Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа; Присоединение: резьбовое; Температура воды: +5...+95С; Диапазон расхода: 0,03...3 м3/час; Номинальный расход: 1,5 м3/ч; Монтажная длина: 110 мм; Монтаж: горизонтальное и ве"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Световой табло Молния-24В "Автоматика отключена""

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Световой табло Молния-24В "Газ-не входить!""

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Пункт распределительный ПР11-3076-54У3, 380В, N+PE, принципиальная схема 4570РД4-2.00.Р.03.ЛПУ.5.71.ЭМ.000, лист.2 (изм.1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Световой табло Молния-24В "Автоматика отключена""

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Разъединитель трехполюсный, наружной установки, горизонтально поворотного типа, серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1, на номинальное напряжение -10 кВ, на номинальный ток- 400 А, повышенной надежности -Н, климатического ис"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-C-7-А, опросный лист №4570РД2-4.00.Р.03.КУ-ЛПУ2.2.000.АТТ.ОЛ2 ТУ 3442-001-12189681-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-10/12.7-10/400 (I) УХЛ1 ТУ 3414-035-06968694-2009"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "Счетчик холодной воды Ду15 ВСХ-15 Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа; Присоединение: резьбовое; Температура воды: +5...+95С; Диапазон расхода: 0,03...3 м3/час; Номинальный расход: 1,5 м3/ч; Монтажная длина: 110 мм; Монтаж: горизонтальное и ве"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Счетчик горячей воды крыльчатый ВСГ-15 DN15,PN16 номинальный расход 1,5м3/ч, с присоединительным комплектом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2. Ведомость комплектного изделия 4570РД2-3.00.Р.03.ДЛО.3.1.ПС.ВКИ (изм.1) инв.№858898"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2. Ведомость комплектного изделия 4570РД2-2.00.Р.03.ДЛО.2.1.ПС.ВКИ (изм.1) инв.№858927"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Блок управления БУСО 1х220/2х48+"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Блок управления 1х48V/2х48V Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ВЖК-ЛПУ1.000.117.СОМ.ОЛ Изм.1 инв.№819599"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 118

    "Позиция 48"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 49"

    "Система автономного электроснабжения САЭ-110, опросный лист 4570РД2-6.00.Р.03.МГ.2-6.000.ПР1.000/4555/2-2.6-УТ1-ПР-ЭЛ.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 39

    "Позиция 51"

    "Ограничитель перенапряжений МОПН-П/3ЭУ-6/7,2/10/400 УХЛ1, нелинейный, мультиградиентный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 52"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 УХЛ1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 УХЛ1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 61"

    "Разъединитель высоковольтный трехполюсный с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 наружной установки РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1, опр.л. 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ3.ОЛ3 изм.5"

    Кол-во: 26

    "Позиция 62"

    "Блок управления БУСО 1х48V/2х48V"

    Кол-во: 9

    "Позиция 63"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-ПРС36.000.000.ЭВ.ОЛ изм.2 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-УРС37.000.000.ЭВ.ОЛ изм.2 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-ПРС38.000.000.ЭВ.ОЛ изм.2 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-ПРС39.000.000.ЭВ.ОЛ изм.2 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ-УРС40.000.000.ЭВ.ОЛ1 изм.3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ4.ОЛ3 изм.4 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 69"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ8.ОЛ изм.1 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ2.ОЛ1 изм.4 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ5.ОЛ изм.3 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 трехполюсной, с ручным приводом ПР-12-2Б УХЛ1. Опросный лист 4570РД2-4.00.Р.03.ВЭЛ.2-4.000.ЭВ1.ОЛ1 изм.4 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.897.000.АТТ.ОЛ2 изм.1 ТУ 3442-001-12189681-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.892.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-10/12.7-10/400 (I) УХЛ1 ТУ 3414-035-06968694-2009"

    Кол-во: 24

    "Позиция 76"

    "Ограничитель перенапряжения OПНп-0,22/300 УХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.973.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗПКС.4.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.1029.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.1026.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.999.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.944.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.921.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.894.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.869.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.849.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.824.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.798/2.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УПОУ.897.000.АТТ.ОЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УПОУ.798.000.АТТ.ОЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗОУ.894.000.АТТ.ОЛ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗОУ.798.000.АТТ.ОЛ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-10/12.7-10/400 (I) УХЛ1 ТУ 3414-035-06968694-2009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗПКС.4.000.АТТ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УЗПКС.4.000.АТТ.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 97"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 98"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 58

    "Позиция 99"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1"

    Кол-во: 63

    "Позиция 100"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 61

    "Позиция 101"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1"

    Кол-во: 26

    "Позиция 102"

    "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 27 м, Устр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 60 м, Устр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 65 м, Устр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 70 м, Устр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) ТУ 25-0909.0010-93 в составе: 1. Блок сопряжения извещателя (метал. корпус) БС - 1 шт., Коробка коммутационная проходная КК-02 - 1 шт., Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ - 100 м, Уст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Щит автоматического включения резерва навесного исполнения, ~380, 80А, IP22. ЩАВР3-80-3-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Шкаф утепленный стеклопластик RizurBox-С-6-А 510х470х420 опр.л. № 4570РД4-2.00.Р.03.КС.7а.000.АТ1.ОЛ1 инв.№844861"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS ОЛ: 4570РД4-2.00.Р.03.КС.7а.1.АТ.ОЛ6 инв.№845009"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Разъединитель наружной установки в трехполюсном исполнении с приводом ПР-12-2Б УХЛ1 РЛНДС-I.1-10IV/400УХЛ1"

    Кол-во: 71

    "Позиция 111"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный МОПН-П/ЗЭУ-10/12,0/10/400 УХЛ1"

    Кол-во: 131

    "Позиция 112"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.УПОУ.1979.000.АТТ.ОЛ2 инв.№837042"

    Кол-во: 7

    "Позиция 113"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.УЗПКС.7а.000.АТТ.ОЛ2 инв.№837474"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.1984.000.АТТ.ОЛ2 инв.№837183"

    Кол-во: 8

    "Позиция 115"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.170.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836724"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.143.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836966"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.114.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836962"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.85.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836392"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.58.000.АТТ.ОЛ2 инв.№836229"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.КУ.31-2.000.АТТ.ОЛ1 инв.№835228"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ:4570РД4-1.00.Р.03.КУ.31-1.000.АТТ.ОЛ2 инв.№835185"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ:4570РД4-1.00.Р.03.КУ.4.000.АТТ.ОЛ2 инв.№835143"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А опр.л. №4570РД2-8.00.Р.03.КУ.1863.000.АТТ.ОЛ2 инв.№828756"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-8.00.Р.03.КУ.1839.000.АТТ.ОЛ2 инв.№828602"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Система автономного электроснабжения САЭ-110, опросный лист 4570РД2-8.00.Р.03.МГ.2-8.000.ЭМ1.ОЛ инв.№869428"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Измеритель многофункциональный TGD ОЛ: 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.14.АТ.ОЛ инв.№837131"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Световой табло Молния-24В "Газ-не входить!""

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-10/12.7-10/400 (I) УХЛ1 ТУ 3414-035-06968694-2009"

    Кол-во: 27

    "Позиция 129"

    "Газоанализатор Бинар-2Д фреон R410. Порог срабатывания 300 г/м3. Кабельный ввод для кабеля 13-18мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE ВРУ8-15-3Н-312-31 УХЛ4 Ведомость комплектного изделия 4570РД4-1.00.Р.03.ГИС.000.11.ЭМ.ВКИ6 (изм.2) инв.№868810 ТУ 3434-010-33874352-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Разъединитель трехполюсный наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНДС-I.1-10.IV/400Н УХЛ1, с ручным приводом ПР-12-2Б, на номинальное напряжение- 10 кВ, на номинальный ток- 400 А, повышенной надежности- Н, климатического исполнения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Щиток автоматического переключения на резерв 380В 63А ЩАП-43М ТУ 3434-006-18383504-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Щит автоматического ввода резерва ЩАП-53М УХЛ4 3ф. 100А IP31. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31. Номинальный ток, А 25-250. Номинальное напряжение силовой цепи, В 380. Номиналь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Щит автоматического включения резерва 380В 40А IP22 ЩАВР2-40-3-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.УПОУ-ЛПУ2.000.000.АТТ.ОЛ2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Щиток автоматического переключения на резерв ЩАП-23М ~380В, 25А ТУ3434-006-18383504-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый, размерами 610х470х470 мм RizurBox-С-7-А ОЛ: 4570РД2-4.00.Р.03.КУ.798/1.000.АТТ.ОЛ2 изм.1 ТУ 3442-001-12189681-2014"

    Кол-во: 4

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