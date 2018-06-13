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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры.

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806507972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806507972

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031950/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для публикации - Спортивные тренажеры.rar

    Методика 18_4.3_0031950_ДНадым.DOC

    Изменения в извещении

    Форма_44_151435.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-71

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Dudkovskaia.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудковская Альбина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Товары спортивные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 08:00 GMT +313.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806507972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806507972Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 15:0005.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806507972Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806507972Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Спортивные тренажеры

    Начальная цена

    265 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    32.30.14.121

    Тренажеры силовые

    Классификатор ОКВЭД2

    32.30

    Производство спортивных товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Скамья Олимпийская ForemanFW-411"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тренажер Foreman FP-105"

    Кол-во: 1

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