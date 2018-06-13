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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр" (18/4.3/0028285/Гипрогазцент)

    Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр" (18/4.3/0028285/Гипрогазцент)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806507356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806507356

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028285/Гипрогазцент

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр" (18/4.3/0028285/Гипрогазцент)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация 28285.zip

    Изменения в извещении

    Уведомление 28285 18.06.doc

    Уведомление 28285 18.06.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806507356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806507356Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806507356Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806507356Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"

    Начальная цена

    5 349 217,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Классификатор ОКПД2

    47.41.40.000

    Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

    46.43.11.000

    Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами, кроме радио- и телеаппаратуры и фототоваров

    Классификатор ОКВЭД2

    46.43

    Торговля оптовая бытовыми электротоварами

    47.41.4

    Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель 044903025 ПВС 3х2,5 380/660В ГОСТ 7399-97 белый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КОД 012835012"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КОД 012835021"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Колодка 2 поста 2р+Е белая 16А IEK код 593189 белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Колодка 3 поста 2р+Е белая 16А IEK код 00065077 белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Колодка 4 поста 2Р+Е IEK 593193"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Коробка распаячная КМП-020-008 для полых стен (110х110х45) полист. черная/белая метал.лапки IP20 EKF PROxima plc-kmp-020-008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Коробка распаячная с крышкой КМР-030-014 наружная (105х105х50) АБС серая 8 входов IP54 EKF PROxima plc-kmr-030-014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Коробка распределительная для твердых стен KMT-192 (102х30) EKF PROxima plc-kmt-192"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Коробка установочная КМП-020-009 для полых стен (68х45) полипр. черная метал.лапки IP30 EKF PROxima plc-kmp-020-009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Наконечник-гильза Е 1508 1.5 мм (100шт.) IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Наконечник-гильза Е 2508 2.5 мм (100шт.) IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 (50шт.) EKF PROxima nhvi-0.5-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ДКС 01005 Заглушка 110х50 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Коробка распаячная с крышкой КМР-030-014 наружная (105х105х50) АБС серая 8 входов IP54 EKF PROxima plc-kmr-030-014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Ответвительный сжим (орех) У-872М (95-150 мм.кв.; 95-120 мм.кв.) EKF PROxima oreh-95-150-95"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "DIN-рейка перфорированная (1000мм.) EKF PROxima шт.100,00 60,00 adr-1.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "MVA40-3-100-C Авт.выкл. ВА 47-100 3Р100А 10 кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "UDRS-D10-1-K04 Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 красная 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "UDRS-D10-1-K05 Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 желтая 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "UDRS-D10-1-K06 Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 зеленая 1 м1-IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "UDRS-D10-1-K07 Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 синяя 1 м IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "UDRS-D20-1-K01 Термоусадочная трубка ТТУ 20/10 белая 1 м IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "UDRS-D20-1-K02 Термоусадочная трубка ТТУ 20/10 черная 1 м IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "UDRS-D20-1-K04 Термоусадочная трубка ТТУ 20/10 красная 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "UDRS-D20-1-K05 Термоусадочная трубка ТТУ 20/10 желтая 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "UDRS-D20-1-K06 Термоусадочная трубка ТТУ 20/10 зеленая 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "UDRS-D4-1-K01 Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 белая 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "UDRS-D4-1-K02 Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 черная 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "UDRS-D4-1-K04 Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 красная 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "UDRS-D4-1-K05 Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 желтая 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "UDRS-D4-1-K06 Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 зеленая 1 м IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "UDRS-D6-1-K04 Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 красная 1 м IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "UDRS-D6-1-K05 Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 желтая 1 м IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "UDRS-D6-1-K06 Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 зеленая 1 м IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "UDRS-D6-1-K07 Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 синяя 1 м IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "UDRS-D8-1-K01 Термоусадочная трубка ТТУ 8/4 белая 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "UDRS-D8-1-K04 Термоусадочная трубка ТТУ 8/4 красная 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "UDRS-D8-1-K05 Термоусадочная трубка ТТУ 8/4 желтая 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "UDRS-D8-1-K06 Термоусадочная трубка ТТУ 8/4 зеленая 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "UDRS-D8-1-K07 Термоусадочная трубка ТТУ 8/4 синяя 1 м IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "АВДТ 63 C16 30мА - Автоматический Выключатель Дифференциального тока TDM SQ0202-0002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "АВДТ 63 C25 30мА - Автоматический Выключатель Дифференциального тока TDM SQ0202-0004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Автоматический выключатель MVA20-1-032-C Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Автоматический выключатель MVA20-3-032-C Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Автоматический выключатель MVA21-1-020-C Авт. выкл. ВА47-29М 1P 20A 4,5кА х-ка C ИЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Вилка TDM прямая с/з белая 16А 250В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Вилка TDM прямая с/з черная 16А 250В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Вилка прямвя без заземления белая ЕКF 6A 250V Арт AVP 6-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Вилка угловая с заземлением белая 16А 250В Aрт AVP 16-16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Выключатель авт. мод. 1п C 10А OptiDin BM63 6кА УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Выключатель авт. мод. 1п C 16А OptiDin BM63 6кА УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Выключатель авт. мод. 1п C 25А OptiDin BM63 6кА УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Выключатель авт. мод. 1п C 40А OptiDin BM63 6кА УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Выключатель диф. тока MDV10-4-100-300 УЗО ВД1-63 4Р100А 300мА ИЭК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "ДКС 01003 Угол плоский для кабель-канала 110х50 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,75-8 (50шт.) EKF PROxima nhvi-0.75-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Хомут нейлоновый черный (4,8х120) (100шт.) EKF PROxima plc-cb-4.8x120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Хомут нейлоновый черный (4,8х150) (100шт.) EKF PROxima plc-cb-4.8x120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Хомут нейлоновый черный (4,8х200) (100шт.) EKF PROxima plc-cb-4.8x200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Хомут нейлоновый черный (4,8х250) (100шт.) EKF PROxima plc-cb-4.8x250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Шина "0" 63.14 (2 изолятора стойка) латунь EKF PROxima sn0-63-14-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Шина "N" 63.24 (2 изолятора стойка) никель EKF PROxima sn1-63-24-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Шина соединительная типа FORK для 1-ф нагр. 100А 54 мод. EKF PROxima fork-01-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "ЭПРА 1*18W Feron EB51S АРТ 21521"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "ЭПРА 1*36W Feron EB51S АРТ 21519"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "ЭПРА для ламп Т5 Osram QT-28/54/35/49"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "ЭПРА для ламп Т5 Osram QT-FIT5 3х14. 4х14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "ЭПРА для ламп Т8 2х36 Воссох швабе ELXc 236.208"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "ЭПРА для ламп Т8 4х18 Воссох швабе ELXc 418.204"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Гирлянда светодиодная TDM SQ 0361-0004 200 диодов 10 метров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Гирлянда светодиодная TDM SQ0361-0002 100 диодов 5 метров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Лампа галогенная АРТ с0027386 ЭРА GU10-GCDR(MR-16) - 50W 230V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Лампа галогенная ЭРА GU10-JCDR(MR-16) 50W 230V c0027386"

    Кол-во: 15

    "Позиция 75"

    "Лампа для холодильника РН235-245-15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Лампа Лисма МО-36V 40Вт Е27 (уп 154)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Лампа люминесцентная OSRAM DULUX T/E 42W/840"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-16/13 Вт, G5, 4000 К, 517мм IEK LSL14-16-G5-13"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-16/14 Вт, G5, 4000 К, 549мм IEK LSL14-16-G5-14"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-16/21Вт, G5, 4000 К, 849мм IEK LSL14-16-G5-21"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-16/28Вт, G5, 4000 К, 1149мм IEK LSL14-16-G5-28"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-26/18 Вт, G13, 4000 К IEK LSL14-26-G13-18"

    Кол-во: 200

    "Позиция 83"

    "Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-26/36 Вт, G13, 4000 К IEK LSL14-26-G13-36"

    Кол-во: 200

    "Позиция 84"

    "Лампа металлогалогенная PHILIPS Master Colour CDM-TD 150W/942"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Лампа металлогалогенная ДРИ 250-6 Производство Лисма"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Лампа накаливания МО 36V 60W-6 Е27 арт.132490"

    Кол-во: 200

    "Позиция 87"

    "Лампа натриевая ДНаТ Супер 250Вт / 220В.Производство Лисма"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Лампа ртутная высокого давления ДРЛ-250М Производство Лисма"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Лампа светодиодная ЭКОЛА R80 12Вт,2800K G7NW12ELC"

    Кол-во: 30

    "Позиция 90"

    "Лампа светодиодная ЭРА LED smd R50-6W-E14 840 E14 Б0017228"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Лампа светодиодная ЭРА smd MR16-8W 827-GU 5.3 Б0017248"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Лампа энергосберегающая КОСМОС PL 11 Вт G23 4200 К, арт.LKsmPL11WG2342"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Лампы светодиодная ЭРА smd R63-8W-840-E27 Б0017230"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Налобный светодиодный фонарь ЭРА G1W c0033731"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "АRS/R UNI LED 595 4000K Световые технологии АРТ 1016000030 Светильник светодиодный"

    Кол-во: 36

    "Позиция 96"

    "Светильник аварийный sirah 2011-3led АРТ 4502003200"

    Кол-во: 7

    "Позиция 97"

    "Светильник переносной УП-2Р TDM"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 300мА TDM SQ0203-0049"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,0-12 (50шт.) EKF PROxima nhvi-1.0-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,5-12 (50шт.) EKF PROxima nhvi-1.5-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 2,5-12 (50шт.) EKF PROxima nhvi-2.5-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 4,0-12 (50шт.) EKF PROxima nhvi-4.0-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Ответвительный сжим (орех) У-731М (4-10 мм.кв.; 1,5-10 мм.кв.) EKF PROxima oreh-4-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "Ответвительный сжим (орех) У-733М (16-35 мм.кв.; 1,5-10 мм.кв.) EKF PROxima oreh-16-35-15"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Ответвительный сжим (орех) У-734М (16-35 мм.кв.; 16-25 мм.кв.) EKF PROxima oreh-16-35-16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Ответвительный сжим (орех) У-739М (4-10 мм.кв.; 1,5-2,5 мм.кв.) EKF PROxima oreh-4-10-15"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Ответвительный сжим (орех) У-859М (50-70 мм.кв.; 4-35 мм.кв.) EKF PROxima oreh-50-70-4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Ответвительный сжим (орех) У-870М (95-150 мм.кв.; 16-50 мм.кв.) EKF PROxima oreh-95-150-16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Ответвительный сжим (орех) У-871М (95-150 мм.кв.; 50-95 мм.в oreh-95-150-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Патрон G4 для галогенных ламп EKF PROxima LHHL-G4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 111"

    "Патрон GU5.3 для галогенных ламп EKF PROxima LHHL-GU5.3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "Патрон керамический E14 EKF PROxima LHCe-E14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Патрон керамический E27 EKF PROxima LHCe-E27"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Патрон керамический E40 (контакты медь) EKF PROxima LHCe-E40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Переключатель с подсветкой IRS-202-2В3 Желтый код 18048"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Переключатель с подсветкой IRS-202-2В3 Зеленый код 42476"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Переключатель с подсветкой IRS-202-2В3 Красный код 41234"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Переключатель с подсветкой IRS-202-2В3 Синий код 60239"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Переключатель с подсветкой IRS-2101-1СЗ Зеленый код 719615141"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Переключатель с подсветкой IRS-2101-1СЗ Красный код 142040830"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Переключатель с подсветкой IRS-2101-1СЗ Синий код 746111062"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Розетка с таймером Feron 61926/ТМ23 недельная в корпусе IP44 51372"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Сальник d=20мм (Dотв.бокса 23мм) EKF Proxima as-20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Сальник d=25мм (Dотв.бокса 28мм) EKF Proxima as-25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "Сальник d=32мм (Dотв.бокса 37мм) EKF Proxima as-38"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Сальник d=40мм (Dотв.бокса 49мм) EKF Proxima as-40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Сетевой тройник с заземлением белый АРТ 80621104 16А 250В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 128"

    "Скоба металлическая однолапковая d19-20мм. (100шт.) EKF PROxima sm-1-19-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Соединительный изолирующий зажим СИЗ (3мм.) (100шт.) EKF PROxima plc-cc-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Соединительный изолирующий зажим СИЗ (4мм.) (100шт.) EKF PROxima plc-cc-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Соединительный изолирующий зажим СИЗ (5мм.) (100шт.) EKF PROxima plc-cc-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Соединительный изолирующий зажим СИЗ (6мм.) (100шт.) EKF PROxima plc-cc-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Соединительный изолирующий зажим СИЗ (8мм.) (100шт.) EKF PROxima plc-cc-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Таймер электронный ТЭ-15 EKF PROxima mdt-15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Труба гладкая жесткая ПВХ d20 EKF серая (156м/уп) (3м.) EKF PROxima trg-20-3n"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Труба гофр. ПНД Plast с зондом d20мм (100м.) черная EKF PROxima tpnd-20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 137"

    "Труба гофр. ПНД Plast с зондом d25мм (75м.) черная EKF PROxima tpnd-25n"

    Кол-во: 40

    "Позиция 138"

    "Труба гофр. ПНД Plast с зондом d32мм (50м.) черная EKF PROxima tpnd-32n"

    Кол-во: 40

    "Позиция 139"

    "Труба гофр. ПНД Plast с зондом d40мм (25м.) черная EKF PROxima tpnd-40n"

    Кол-во: 40

    "Позиция 140"

    "Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM SQ1303-0000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Удлинитель бытовой У03, 3 гнезда, 3метра, с заземлен., ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM SQ1303-0001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Устройство охлаждения(кулер) Intel e41759-002 4-pin 18-38dB Al+Cu"

    Кол-во: 30

    "Позиция 143"

    "Стяжка пластиковая Lanmaster TWT-CV-300 360x3.6мм (упак:100шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Стяжка пластиковая Lanmaster TWT-CV-292 292x3.6мм (упак:100шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Стяжка пластиковая Lanmaster TWT-CV-200 200x4.5мм (упак:100шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Стяжка пластиковая Lanmaster TWT-CV-100 100x2.5мм (упак:100шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Сетевой фильтр Pilot S 1.8м (6 розеток) белый (коробка)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Процессор Intel Core i5 7600K"

    Кол-во: 25

    "Позиция 149"

    "Память DDR4 2x16Gb 2666MHz Corsair CMU32GX4M2A2666C16 RTL"

    Кол-во: 30

    "Позиция 150"

    "Накопитель SSD WD SATA III 500Gb WDS500G1B0A WD Blue 2.5""

    Кол-во: 25

    "Позиция 151"

    "Мышь Logitech M100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 152"

    "Материнская плата Gigabyte GA-Z270X-Gaming K5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 153"

    "Кулер Deepcool XFAN 120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Клавиатура Logitech K120 черный USB"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Кабель USB 2.0 Am->microB 5P 1.8m, черный, Gembird CC-mUSB2-"

    Кол-во: 15

    "Позиция 156"

    "Кабель Hama H-41533 00041533 USB A(m) mini USB B (m) 1.8м"

    Кол-во: 15

    "Позиция 157"

    "Жесткий диск WD 1Tb WD1003FZEX"

    Кол-во: 35

    "Позиция 158"

    "Блок питания Thermaltake 750W TR2 SMART TR-750P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 159"

    "Блок питания Cooler Master V850"

    Кол-во: 15

    "Позиция 160"

    "Налобный фонарь ЭРА GB-601 Б0027818"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) черная EKF PROxima plc-iz-a-b"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) синяя EKF PROxima plc-iz-a-s"

    Кол-во: 15

    "Позиция 163"

    "Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) красная EKF PROxima plc-iz-a-r"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) зеленая EKF PROxima plc-iz-a-g"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) желто-зеленая EKF PROxima plc-iz-a-yg"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) желтая EKF PROxima plc-iz-a-y"

    Кол-во: 15

    "Позиция 167"

    "Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) белая EKF PROxima plc-iz-a-w"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "ДКС F00013 Рамка универсальная на 4 модуля, цвет белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "ДКС F00011 Рамка универсальная на 2 модуля, цвет белый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 170"

    "ДКС F0000M Каркас под 2 модуля "Brava", белый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 171"

    "ДКС 76482R5 Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, красная, 2 мод."

    Кол-во: 30

    "Позиция 172"

    "ДКС 76482B5 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2мод."

    Кол-во: 30

    "Позиция 173"

    "ДКС 76002B Выключатель, белый, 2мод."

    Кол-во: 5

    "Позиция 174"

    "ДКС 76001B Выключатель, белый, 1мод."

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "ДКС 09511 Держатель кабелей для коробов 90х50 и 110х50 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "ДКС 01052 Угол внешний 110х50 мм, изменяемый (80-120°)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "ДКС 01051 Угол внутренний 110х50 мм, изменяемый (70-120°)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "ДКС 0105 Кабель-канал 110х50 мм с фронтальной крышкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 179"

    "ДКС 01009 Накладка на стык профиля 110х50 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 180"

    "ДКС 01007 Ввод в стену/потолок для кабель-канала 110х50 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 181"

    "ДКС 01006 Тройник 110х50 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Кабель-канал "РУВИНИЛ" 40х16х2000мм (белый) РКК-40х16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Кабель (Провод) 042400207 ШВВП 2х0,75 380/380В ГОСТ 7399-97"

    Кол-во: 30

    "Позиция 184"

    "Кабель (Провод) 086160517 ПВ6-З 16 ТУ 16.К01-34-2002 Для заземления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Кабель (Провод) 086160523 ПВ6-З 50 ТУ 16.К01-34-2002 Для заземления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Кабель (Провод) 087K10502 ПуВ 1х0,5 450/750В обозн.цвета ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) Цвет Белый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 187"

    "КАбель (Провод) 087K10504 ПуВ 1х0,75 450/750В обозн.цвета ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) Цвет белый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 188"

    "Кабель 01H430017 ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1кВ ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 31996-2012)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 189"

    "Кабель 01H430027 ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1кВ ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 31996-2012)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 190"

    "Кабель 044903019 ПВС 3х1,5 380/660В БЕЛ. ГОСТ 7399-97"

    Кол-во: 100

    "Позиция 191"

    "Видеокарта Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD-MI"

    Кол-во: 40

    "Позиция 192"

    "Блок питания INWIN 600W RB-S600BQ3-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 193"

    "MVA40-3-063-C Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 63А 10 кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Лампа галогенная ЭРА JGD-40-230-J9-CL c0027378"

    Кол-во: 20

    "Позиция 195"

    "Лампа галогенная ЭРА JC-20-12-G4 c0027369"

    Кол-во: 10

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    Лоты:
    1
    Регион:
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    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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