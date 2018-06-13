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Номер извещения
31806507356
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028285/Гипрогазцент
Наименование закупки
Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр" (18/4.3/0028285/Гипрогазцент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьева Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
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Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806507356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806507356Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806507356Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования и сервисных материалов для ПЭВМ для нужд ОАО "Гипрогазцентр"
Начальная цена
5 349 217,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
47.41.40.000
46.43.11.000
46.43
47.41.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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