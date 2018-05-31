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    Главная / Торги / Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0025530/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)

    Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0025530/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806505553

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025530/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0025530/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 18:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДЗП 25530 -с изм.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чаговец Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия резиновые

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 09:00 GMT +331.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2018 09:1031.05.2018 09:1031.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505553Дата и время вскрытия заявок Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2018 15:0014.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505553Подведение итогов не позднее Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201814.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505553Подведение итогов не позднее Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

    Начальная цена

    17 012 547,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.900

    Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    22.29.21.000

    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

    22.19.72.000

    Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой

    20.30.22.180

    Мастики

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    22.19.30.110

    Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    49.41.11.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах

    22.19.40.110

    Ленты конвейерные резинотканевые

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    22.19.30.120

    Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    22.1

    Производство резиновых изделий

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно-заготовительные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Паста 131-435 КГУ тип 4"

    Кол-во: 825

    "Позиция 3"

    "Паста 131-435 КГУ тип 3"

    Кол-во: 1215

    "Позиция 4"

    "Паста 131-435 КГУ тип 2"

    Кол-во: 1440

    "Позиция 5"

    "Паста 131-435 КГУ тип 1"

    Кол-во: 780

    "Позиция 6"

    "Паста 131-435 КГУ тип 0"

    Кол-во: 1605

    "Позиция 7"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-Б-700 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-Б-400 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-700 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 14

    "Позиция 10"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-700 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 28

    "Позиция 11"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-500 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-400 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-300 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1400 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1400 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1400 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1400 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 34

    "Позиция 18"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1200 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 48

    "Позиция 19"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1200 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1200 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1000 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-Б-1000 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1000 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 26

    "Позиция 24"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1000 ТУ 2549-002-09497153-2015"

    Кол-во: 118

    "Позиция 25"

    "Труба 90520 DKC"

    Кол-во: 700

    "Позиция 26"

    "Трубка ТУТ 8/4 черная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "ТрубкаТУТнг 16/8 (КВТ) желтая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Труба гофрирован.со стал.протяжкой d=32"

    Кол-во: 600

    "Позиция 29"

    "Труба 91925 DKC"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 30"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-18"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Трубка ТУТ 12/6 белая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 34"

    "ТрубкаТУТнг-К 9,6/3,2 (КВТ)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Металлорукав МРПИ-15 герметичный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 36"

    "Трубка ТУТнг 20/10 (КВТ) зеленая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Шланг резиновый д/полива 18мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 38"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 39"

    "Шланг резиновый д/полива 20х3мм"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 40"

    "Труба 90540 DKC"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Трубка ТУТ 20/10 белая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Труба гофрированная 91950DKC"

    Кол-во: 200

    "Позиция 43"

    "Металлорукав МРПИ-20"

    Кол-во: 700

    "Позиция 44"

    "Металлорукав герметичный МРПИ 25"

    Кол-во: 600

    "Позиция 45"

    "Трубка ТУТ 24/10 белая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 46"

    "Трубка ТУТ 30/15 белая"

    Кол-во: 180

    "Позиция 47"

    "Картон КАОН-1 5,0х1000х800мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Гетинакс электротехнический листовой на основе фенолформальдегидной смолы марки 1 толщиной 10мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Лента из резины EPDM 36мм черная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Лента герметизирующая ЛГ-2 38ммх2м"

    Кол-во: 230

    "Позиция 51"

    "Пленка стрейч длина.300м.ширина 500мм."

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Трубка 305 ТВ-40 16 п.с.белая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Трубка 305 ТВ-40 4 в.с.белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Трубка Радиант 125нг 10мм2 -1м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Трубка Радиант 125нг 16мм2 -1м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Трубка Радиант 125нг 25мм2 -1м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Трубка Радиант 125нг 3,5мм2 -1м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Трубка ТУТнг-К 31/10 (КВТ)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Трубка ССД-ТУТ 95/25-1500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Трубка ССД-ТУТ 12/3-1500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Трубка ССД-ТУТ 19/5-1500"

    Кол-во: 25

    "Позиция 62"

    "Трубка ТУТнг-Ж/З 4/2 (КВТ)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 63"

    "Трубка 305 ТВ-40 2,5 в.с.белая"

    Кол-во: 55

    "Позиция 64"

    "Трубка ТУТнг 2/1 (КВТ) белая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 65"

    "Труба гофрир.со стал.протяжкой d=16"

    Кол-во: 4100

    "Позиция 66"

    "ТрубкаТУТнг 6/3 (КВТ) красная"

    Кол-во: 70

    "Позиция 67"

    "Труба гофрирован.со стал.протяжкой d=20"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 68"

    "Трубка ТУТнг 10/5 (КВТ) зеленая"

    Кол-во: 90

    "Позиция 69"

    "Труба 90516 DKC"

    Кол-во: 200

    "Позиция 70"

    "Трубка ТУТнг 4/2 (КВТ) синяя"

    Кол-во: 80

    "Позиция 71"

    "Трубка ТУТнг 25/12,5 (КВТ) синяя"

    Кол-во: 15

    "Позиция 72"

    "Трубка ССД-ТУТ 40/12-1500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Текстолит электротехнический Б15"

    Кол-во: 33

    "Позиция 74"

    "Текстолит А 10мм"

    Кол-во: 46

    "Позиция 75"

    "Текстолит А 40мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 76"

    "Текстолит А 15мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Ткань асбестовая АТ-2 1040мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 78"

    "Текстолит А 2,0мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 79"

    "Текстолит Б 5,0мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 80"

    "Стеклотекстолит СТЭФ-1 1,5мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 81"

    "Ткань асбестовая АТ-4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Поролон 30мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Поролон 50мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 84"

    "Поролон 80мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 85"

    "Лента на виниловой основе ЛВМ ССД"

    Кол-во: 60

    "Позиция 86"

    "Трубка ССД-ТУТ 65/19-1500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "Ткань асбестовая АТ-7 1520мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 88"

    "Лента термоусаживаемая ТЛК-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Лента ФУМ-1 0,14х20мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 90"

    "Лента ФУМ-1 0,1х10мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 91"

    "Лента ФУМ-1 0,1х20мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 92"

    "Лента ЛЭТСАР КФ 0,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "Трубка ССД-ТУТ 140/42-1500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Лист графитовый Графлекс 1000х1000х3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Лента 2М-1200-5-ТК-200-2 5/2 РБ"

    Кол-во: 225

    "Позиция 96"

    "Транспортно заготовительные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Труба гофрированная DKC 121963"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Лента виниловая ЛВ-1 ССД"

    Кол-во: 130

    "Позиция 99"

    "Трубка ТУТ 35/15 белая"

    Кол-во: 110

    "Позиция 100"

    "Трубка ТУТ 40/20 белая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Мастика МГ-14-16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 102"

    "Трубка ТУТ 80/40 белая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 103"

    "Лента виниловая ЛВ-2 ССД"

    Кол-во: 130

    "Позиция 104"

    "Трубка ТУТ 60/30 белая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "Трубка 305 ТВ-40 5 в.с.белая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Трубка 305 ТВ-40 6 в.с.белая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Ковер-1-500х500"

    Кол-во: 500

    "Позиция 108"

    "Лента ПВХ 15х0,20 1с синяя"

    Кол-во: 200

    "Позиция 109"

    "Лента ПВХ 20х0,20 в/с синяя"

    Кол-во: 250

    "Позиция 110"

    "Трубка ТУТ 100/50 белая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "Трубка ССД-ТУТ 40/12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 112"

    "Изолента Х/Б"

    Кол-во: 160

    "Позиция 113"

    "Трубка ССД-ТУТ 33/8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Трубка ССД-ТУТ 33/8-1500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Трубка ТУТнг-К 18/6 (КВТ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Трубка ССД-ТУТ 8/2-1500"

    Кол-во: 25

    "Позиция 117"

    "Стрейч-пленка для упаковки ширина 450мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 118"

    "Трубка ССД-ТУТ 55/16"

    Кол-во: 70

    "Позиция 119"

    "Капролон стержень марка Б 20х1000мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Капролон стержень марка Б 100х1000мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 121"

    "Капролон стержень марка Б 50х1000мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 122"

    "ТрубкаТУТнг 30/15 (КВТ) красная"

    Кол-во: 90

    "Позиция 123"

    "Картон КАОН-1 4,0мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 124"

    "Трубка Радиант 125нг 35мм2 -1м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Трубка Радиант 125нг 50мм2 -1м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Лента 2М-1200-5-ТК-200-2 5/2 РБ"

    Кол-во: 225.6

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