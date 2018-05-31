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Номер извещения
31806505553
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025530/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0025530/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 18:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чаговец Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 09:00 GMT +331.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 09:1031.05.2018 09:1031.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505553Дата и время вскрытия заявок Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 15:0014.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505553Подведение итогов не позднее Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505553Подведение итогов не позднее Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пневматических герметизирующих устройств ПГУ-ПС, пасты КГУ, текстолита, капролона и трубок термоусаживаемых для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Начальная цена
17 012 547,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
20.59.59.900
22.29.29.000
22.29.21.000
22.19.72.000
20.30.22.180
22.19.73.119
22.19.30.110
49.41.11.000
22.19.40.110
23.19.23.110
25.99.29.190
22.19.30.120
22.1
46.75
46.90
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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