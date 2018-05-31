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    Главная / Торги / Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году (0056/18/4.3/0031186/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году (0056/18/4.3/0031186/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505290Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806505290

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031186/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году (0056/18/4.3/0031186/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 17:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ДЗП 31186 изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 09:00 GMT +331.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505290Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2018 09:1031.05.2018 09:1031.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505290Дата и время вскрытия заявок Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2018 20:0006.06.2018 20:0006.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505290Подведение итогов не позднее Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201806.06.2018 20:0006.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505290Подведение итогов не позднее Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Начальная цена

    13 188 750,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    22.19.30.130

    Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    49.41.11.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина ЮТЭК толщиной 3мм (SBR)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Пластина ЮТЭК толщиной 4мм (SBR)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Пластина ЮТЭК толщиной H=5мм SBR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Пластина Юнипласт ФСМ 290х290х25мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Набивка Юнивест Н 605 14x14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Набивка Юнивест Н 605 6х6"

    Кол-во: 32

    "Позиция 7"

    "Набивка Юнивест Н 645 10х10"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Набивка Юнивест Н 645 12х12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Набивка Юнивест Н 645 8х8"

    Кол-во: 23

    "Позиция 10"

    "Набивка Юнивест Н 616 14х14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Лист Юнивест Л 120 0,5х1500х1500"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Лист Юнивест Л 120 3х1500х1500"

    Кол-во: 29

    "Позиция 13"

    "Лист Юнивест Л 040 1,5х1500х3000"

    Кол-во: 19

    "Позиция 14"

    "Лист Юнивест Л 040 2,0х1500х1500"

    Кол-во: 43

    "Позиция 15"

    "Лист Юнивест Л 040 2,0х1500х3000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Лист Юнивест Л 040 3,0х1500х1500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Лист Юнивест Л 040 3х1500х3000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Лист Юнивест Л 040 4х1500х3000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Лист Юнивест Л 040 5,0х1500х1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Пластина ЮТЭК H=10мм NBR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Пластина ЮТЭК H=20мм NBR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Пластина ЮТЭК H=2 мм NBR"

    Кол-во: 75

    "Позиция 23"

    "Рукав Teks Ac-2.0 d-9/16 20bar -60C"

    Кол-во: 700

    "Позиция 24"

    "Ткань Юнитерм 302 1,5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Шнур Юнитерм 454 ф10 мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 26"

    "Шнур Юнитерм 454 ф12"

    Кол-во: 45

    "Позиция 27"

    "Шнур Юнитерм 454 ф16"

    Кол-во: 25

    "Позиция 28"

    "Шнур Юнитерм 454 ф20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Шнур Юнитерм 454 ф25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Шнур Юнитерм 454 ф30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 32"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф12"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф18"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 36"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 37"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 38"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф6"

    Кол-во: 35

    "Позиция 39"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф7"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф8"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС ф9"

    Кол-во: 25

    "Позиция 43"

    "Шнур резиновый ЮТЭК (NBR) ф12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Шнур резиновый ЮТЭК (NBR) ф6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Транспортно заготовительные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Стержень Юнипласт ФСМ 80мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 47"

    "Рукав Teks Ox-2.0 d-12,5/22,5 -35С+70С 20bar"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Рукав Teks Ox-2.0 d-6,3/13,3 20bar -35C+70C"

    Кол-во: 2210

    "Позиция 49"

    "Рукав Teks Ox-2.0 d-9/16 20bar"

    Кол-во: 350

    "Позиция 50"

    "Рукав Teks Ox-2.0 d-9/16 20bar -60C"

    Кол-во: 800

    "Позиция 51"

    "Рукав Teks Ac-2.0 d-9/16 20bar -60C"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Рукав Teks FORP-DS-1.6 d-19/31 -30С+70С 16bar"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Рукав Teks LGP-2.0 d-9/16 -35С+70С 20bar"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Рукав Teks WL-2.0 d-8/16 25bar"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Рукав Teks FORP-DS-1.6 d-51/67 -30С+70С 10bar"

    Кол-во: 105

    "Позиция 56"

    "Рукав Teks WL-2.0 d-19/29 -40C+100C 10bar"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Рукав Teks FORP-DS-1.6 d-25/37 -30С+70С 10bar"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Рукав Teks FORP-DS-1.6 d-51/67 -30С+70С 10bar"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Рукав Teks FORP-DS-1.6 d-76/92, P=10 бар"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Рукав Teks WL-2.0 d-19/29 -40C+100C 10bar"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Рукав Teks PSS-1.8-210 d-32/48 +210С 18bar"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Рукав Teks PSS-1.8-210 d-38/54, P=18 бар"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Стержень Юнипласт ФСМ 20мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Стержень Юнипласт ФСМ 25мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Стержень Юнипласт ФСМ 40мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Стержень Юнипласт ФСМ 50мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 67"

    "Стержень Юнипласт ФСМ 60мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 68"

    "Стержень Юнипласт ФСМ 70мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 69"

    "Пластина Юнипласт ФСМ 290х290х8мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Пластина Юнипласт ФСМ 300х300х2мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 71"

    "Пластина Юнипласт ФСМ 300х300х3мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 72"

    "Пластина Юнипласт ФСМ 300х300х4мм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 73"

    "Пластина ЮТЭК H=6мм NBR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Пластина ЮТЭК H=5мм NBR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Полотно мембранное ЮТЭК (NBR) 3 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 76"

    "Полотно мембранное ЮТЭК (NBR) 2 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Рукав Teks WL-2.0 d-16/25, P=20 бар"

    Кол-во: 300

    "Позиция 78"

    "Рукав Teks WL-2.0 d-19/29, P=20 бар"

    Кол-во: 80

    "Позиция 79"

    "Рукав Teks WL-2.0 d-25/37, P=20 бар"

    Кол-во: 130

    "Позиция 80"

    "Рукав Teks WL-2.0 d-32/44 -40C+100C 20bar"

    Кол-во: 40

    "Позиция 81"

    "Рукав Teks WL-2.0 d-50/64 -40C+100C 20bar"

    Кол-во: 85

    "Позиция 82"

    "Рукав Teks Ac-2.0 d-6,3/13,3 20bar"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 83"

    "Рукав Teks Ac-2.0 d-9/16 20bar"

    Кол-во: 800

    "Позиция 84"

    "Пластина ЮТЭК H=3 мм NBR"

    Кол-во: 250

    "Позиция 85"

    "Лента ГТ-8-0 0,6х14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Лист Юнивест Л 260 3х1500х1500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Лист Юнивест Л 235 1х1500х1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Набивка Юнивест Н 645 16х16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Пластина ЮТЭК H=4 мм NBR"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Пластина ЮТЭК H=5мм NBR"

    Кол-во: 240

    "Позиция 91"

    "Пластина ЮТЭК толщиной 2мм (SBR)"

    Кол-во: 20

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    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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