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Номер извещения
31806505290
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031186/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году (0056/18/4.3/0031186/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 17:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 09:00 GMT +331.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505290Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 09:1031.05.2018 09:1031.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505290Дата и время вскрытия заявок Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 20:0006.06.2018 20:0006.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505290Подведение итогов не позднее Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резино-технических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Начальная цена
13 188 750,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
22.29.29.000
22.19.30.130
49.41.11.000
22.19.73.119
20.59.59
22.19
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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