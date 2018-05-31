Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

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Не указан

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Требования к документации

169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Щетка дисковая жгутовая с 48 жгутами длиной 36мм из проволоки стальной толщиной 0,5мм с посадочным отверстием 22,2мм максимальной частотой вращения 12500об/мин диаметром 178мм шириной 6мм 10шт/уп Lessmann 475.201.48" Кол-во: 30

"Позиция 2" "Щетка дисковая жгутовая однорядная из проволоки стальной прямой толщиной 0,5мм 150х14х22,2х32мм количество жгутов 26 для машин шлифовальных 474.211 Lessmann" Кол-во: 52

"Позиция 3" "Щетка дисковая жгутовая из проволоки закаленной стальной 178х22,2х0,5мм для машин шлифовальных угловых с максимальной частотой вращения 12500об/мин 087561171 Norgau-Gedore" Кол-во: 92

"Позиция 4" "Щетка дисковая жгутовая из проволоки закаленной стальной 115х22,2х0,5мм для машин шлифовальных угловых с максимальной частотой вращения 12500об/мин 087561111 Norgau-Gedore" Кол-во: 60

"Позиция 5" "Щетка дисковая жгутовая 180х13х22 Norgau 087 561 171" Кол-во: 15

"Позиция 6" "Щетка дисковая жгутовая 125х22,2 Norgau 087 561 141" Кол-во: 60

"Позиция 7" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 900х30 14А 50-Н СФЖ ГОСТ 13344-79" Кол-во: 61

"Позиция 8" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 900х30 14А 40-Н СФЖ ГОСТ 13344-79" Кол-во: 107

"Позиция 9" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 900х30 14А 32-Н СФЖ ГОСТ 13344-79" Кол-во: 108

"Позиция 10" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 900х30 14А 20-Н СФЖ ГОСТ 13344-79" Кол-во: 134

"Позиция 11" "Лента шлифовальная на бумажной основе AVOMAX PLUS 1100х2150мм Р80 Mirka" Кол-во: 48

"Позиция 12" "Лента шлифовальная на бумажной основе AVOMAX PLUS 1100х2150мм Р60 Mirka" Кол-во: 52

"Позиция 13" "Лента шлифовальная на бумажной основе AVOMAX PLUS 1100х2150мм Р100 Mirka" Кол-во: 27

"Позиция 14" "Круг шлифовальный прямого профиля по стали KSM 125х7х22, 2мм скорость 80м/сек 083280015 Norgau-Rhodius" Кол-во: 120

"Позиция 15" "Круг шлифовальный прямого профиля 400х50х203 63С 40" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Круг шлифовальный прямого профиля 400х40х127 63С 40" Кол-во: 5

"Позиция 17" "Круг шлифовальный 400х40х127 25А" Кол-во: 16

"Позиция 18" "Круг шлифовальный прямого профиля 350х40х76 24А 40 С1 К" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Круг шлифовальный прямого профиля 350х40х127 64С 25 СМ2" Кол-во: 12

"Позиция 20" "Круг шлифовальный 300х40х76 63С" Кол-во: 8

"Позиция 21" "Круг шлифовальный прямого профиля 300х40х127 24А" Кол-во: 4

"Позиция 22" "Круг шлифовальный прямого профиля 300х32х76 14А 40 СМ2 К" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Круг шлифовальный прямого профиля 250х32х32 24А 40 С2 К" Кол-во: 7

"Позиция 24" "Круг шлифовальный прямого профиля 250х25х32 63С 25 СТ1" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Круг шлифовальный прямого профиля 230х6х22 14А 50Н СТ2 Б2 50 Б" Кол-во: 1710

"Позиция 26" "Круг шлифовальный прямого профиля 200х32х32 63С 25 С2 К" Кол-во: 6

"Позиция 27" "Круг шлифовальный прямого профиля 200х20х32 25А 25 СМ1 7 К 35 Б" Кол-во: 20

"Позиция 28" "Круг шлифовальный прямого профиля 200х16х32 24А 25 СТ1 К" Кол-во: 50

"Позиция 29" "Круг шлифовальный прямого профиля 180х8х32 14А" Кол-во: 545

"Позиция 30" "Круг шлифовальный прямого профиля 180х6х22 14А 50Н СТ2 Б 50 1" Кол-во: 670

"Позиция 31" "Круг шлифовальный прямого профиля 150х25х32 25А 40 СТ1 К" Кол-во: 12

"Позиция 32" "Круг шлифовальный прямого профиля 150х20х20 25А 25 СМ1 К" Кол-во: 14

"Позиция 33" "Круг шлифовальный прямого профиля 125х10х32 25А 25П СТ1" Кол-во: 537

"Позиция 34" "Круг шлифовальный прямого профиля 100х20х20 25А 25 СМ1 6 К 35 Б" Кол-во: 22

"Позиция 35" "Круг шлифовальный на липучке PS 22K 125мм P80 GLS 5 для проведения шлифовальных работ по твердой древесине, металлу велкро ткань 89489 Klingspor" Кол-во: 50

"Позиция 36" "Круг шлифовальный на липучке PS 22K 125мм P24 GLS 5 для проведения шлифовальных работ по твердой древесине, металлу велкро ткань 89485 Klingspor" Кол-во: 40

"Позиция 37" "Круг шлифовальный на липучке PS 22K 125мм P120 GLS 5 для проведения шлифовальных работ по твердой древесине, металлу велкро ткань 89493 Klingspor" Кол-во: 20

"Позиция 38" "Круг шлифовальный на липучке PS 18K 125мм P60 GLS 5 для проведения шлифовальных работ по смолистой древесине, пластмассе велкро ткань 270337 Klingspor" Кол-во: 20

"Позиция 39" "Круг шлифовальный лепестковый торцевой ЗУБР, тип КЛТ 1, Р40, 125х22.2мм артикул 36596-125-40" Кол-во: 120

"Позиция 40" "Круг шлифовальный для электрошлифмашин 125х6х22 ТУ 2-036-799-82" Кол-во: 1805

"Позиция 41" "Круг отрезной по стали прямой для ручных машин тип KSM-230х3,0х22,23 083306021 Norgau-Rhodius" Кол-во: 466

"Позиция 42" "Круг отрезной по стали прямой для ручных машин тип KSM-180х3,0х22,23 083306014 Norgau-Rhodius" Кол-во: 70

"Позиция 43" "Круг отрезной по стали прямого профиля FT33 125х2,0х22, 23мм 12200об/мин 083308005 Norgau-Rhodius" Кол-во: 540

"Позиция 44" "Круг отрезной по нержавеющей и обычной стали прямого профиля XT10 230х1,9х22, 23мм 6600об/мин 083319036 Norgau-Rhodius" Кол-во: 600

"Позиция 45" "Круг отрезной армированный 1 300х3,2х32 14А 50-Н 37/33 Б У 80 кл.1 ГОСТ Р 52781-2007" Кол-во: 20

"Позиция 46" "Круг отрезной армированный 1 230х3,0х22 14А 50-Н 37/41 Б У кл.1 1кат. ГОСТ Р 52781-2007" Кол-во: 5126

"Позиция 47" "Круг отрезной армированный 1 200х2,0х32 14А 16 Т 60м/с В ГОСТ Р 52781-2007" Кол-во: 65

"Позиция 48" "Круг отрезной армированный 1 125х3,0х22 24А S BF 80м/с по стали ГОСТ 21963-202" Кол-во: 2115

"Позиция 49" "Круг отрезной алмазный LD2 230-10,0-2,6-22,23 по камню бетону кирпичу асфальту для сухой и мокрой резки 6600об/мин 088336008 Norgau-Rhodius" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Круг отрезной XT10 125х1х22,23 прямой наружный диаметр 125мм высота 1м диаметр посадочного отверстия 22,23мм рабочая скорость 80м/с для прорезки нержавеющей стали каталожный номер 083319007 Norgau-Rhodius" Кол-во: 1100

"Позиция 51" "Круг отрезной 400х4,0х32 14А 63-Н СТЗ Б У" Кол-во: 100

"Позиция 52" "Круг отрезной 250х3,0х22 14А" Кол-во: 90

"Позиция 53" "Круг отрезной 200х2,5х32 14А" Кол-во: 470

"Позиция 54" "Круг отрезной 180х3,0х22 14А" Кол-во: 3545

"Позиция 55" "Круг отрезной 150х2,5х22 14А" Кол-во: 1288

"Позиция 56" "Круг отрезной 125х3,0х22 14А У" Кол-во: 4200

"Позиция 57" "Круг отрезной 115х2,0х22 13А У" Кол-во: 1697

"Позиция 58" "Диск шлифовальный по металлу RS2-150х7х22.2 083282018 Norgau-Rhodius" Кол-во: 100

"Позиция 59" "Диск шлифовальный RS2-180х7х22.2 083282020 Norgau-Rhodius" Кол-во: 90

"Позиция 60" "Диск шлифовальный KSM115х7х22. 083280013 Norgau-Rhodius" Кол-во: 150

"Позиция 61" "Транспортно-заготовительные работы" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Щетка чашечная из проволоки стальной гофрированной 50х17мм с хвостовиком 6мм для дрели электрической 0008-600 911 Osborn ECO" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 5-рядная для зачистки металла от коррозии 5671/74824 Рекос ТУ 36-2460-82" Кол-во: 461

"Позиция 64" "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 4-рядная для зачистки металла от коррозии 4040/74822 Рекос ТУ 36-2460-82" Кол-во: 350

"Позиция 65" "Щетка крацовка ЗУБР дисковая плоская для УШМ (артикул 35190-125z01) диаметр 125 мм, посадочный размер 22 мм, жгутированная стальная закаленная проволока 0,5 мм" Кол-во: 560

"Позиция 66" "Щетка искробезопасная 4-х рядная, 350х4, 069730040 Norgau-Endres" Кол-во: 20

"Позиция 67" "Щетка дисковая из проволоки стальной прямой толщиной 0,3мм 80х15мм с хвостовиком 6мм для дрели электрической 087451080 Norgau-Gedore" Кол-во: 10