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Номер извещения
31806505048
Уникальный номер закупки
18/4.3/0022076/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0022076/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 09:00 GMT +331.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 09:1031.05.2018 09:1031.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505048Дата и время вскрытия заявок Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505048Подведение итогов не позднее Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Начальная цена
4 864 703,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
23.91.11.190
49.20.19.190
23.91
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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