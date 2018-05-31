Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0022076/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)

    Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0022076/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806505048

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0022076/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0022076/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 16:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДЗП 22076 с изм. от 29.05.18.zip

    Участникам 29.05.2018.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия абразивные

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 09:00 GMT +331.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2018 09:1031.05.2018 09:1031.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505048Дата и время вскрытия заявок Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505048Подведение итогов не позднее Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201806.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505048Подведение итогов не позднее Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка абразивного инструмента для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

    Начальная цена

    4 864 703,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    49.20.19.190

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих грузов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    23.91

    Производство абразивных изделий

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щетка дисковая жгутовая с 48 жгутами длиной 36мм из проволоки стальной толщиной 0,5мм с посадочным отверстием 22,2мм максимальной частотой вращения 12500об/мин диаметром 178мм шириной 6мм 10шт/уп Lessmann 475.201.48"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Щетка дисковая жгутовая однорядная из проволоки стальной прямой толщиной 0,5мм 150х14х22,2х32мм количество жгутов 26 для машин шлифовальных 474.211 Lessmann"

    Кол-во: 52

    "Позиция 3"

    "Щетка дисковая жгутовая из проволоки закаленной стальной 178х22,2х0,5мм для машин шлифовальных угловых с максимальной частотой вращения 12500об/мин 087561171 Norgau-Gedore"

    Кол-во: 92

    "Позиция 4"

    "Щетка дисковая жгутовая из проволоки закаленной стальной 115х22,2х0,5мм для машин шлифовальных угловых с максимальной частотой вращения 12500об/мин 087561111 Norgau-Gedore"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Щетка дисковая жгутовая 180х13х22 Norgau 087 561 171"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Щетка дисковая жгутовая 125х22,2 Norgau 087 561 141"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 900х30 14А 50-Н СФЖ ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 61

    "Позиция 8"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 900х30 14А 40-Н СФЖ ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 107

    "Позиция 9"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 900х30 14А 32-Н СФЖ ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 108

    "Позиция 10"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 900х30 14А 20-Н СФЖ ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 134

    "Позиция 11"

    "Лента шлифовальная на бумажной основе AVOMAX PLUS 1100х2150мм Р80 Mirka"

    Кол-во: 48

    "Позиция 12"

    "Лента шлифовальная на бумажной основе AVOMAX PLUS 1100х2150мм Р60 Mirka"

    Кол-во: 52

    "Позиция 13"

    "Лента шлифовальная на бумажной основе AVOMAX PLUS 1100х2150мм Р100 Mirka"

    Кол-во: 27

    "Позиция 14"

    "Круг шлифовальный прямого профиля по стали KSM 125х7х22, 2мм скорость 80м/сек 083280015 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 120

    "Позиция 15"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 400х50х203 63С 40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 400х40х127 63С 40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Круг шлифовальный 400х40х127 25А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 350х40х76 24А 40 С1 К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 350х40х127 64С 25 СМ2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Круг шлифовальный 300х40х76 63С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 300х40х127 24А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 300х32х76 14А 40 СМ2 К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 250х32х32 24А 40 С2 К"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 250х25х32 63С 25 СТ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 230х6х22 14А 50Н СТ2 Б2 50 Б"

    Кол-во: 1710

    "Позиция 26"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 200х32х32 63С 25 С2 К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 200х20х32 25А 25 СМ1 7 К 35 Б"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 200х16х32 24А 25 СТ1 К"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 180х8х32 14А"

    Кол-во: 545

    "Позиция 30"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 180х6х22 14А 50Н СТ2 Б 50 1"

    Кол-во: 670

    "Позиция 31"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 150х25х32 25А 40 СТ1 К"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 150х20х20 25А 25 СМ1 К"

    Кол-во: 14

    "Позиция 33"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 125х10х32 25А 25П СТ1"

    Кол-во: 537

    "Позиция 34"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 100х20х20 25А 25 СМ1 6 К 35 Б"

    Кол-во: 22

    "Позиция 35"

    "Круг шлифовальный на липучке PS 22K 125мм P80 GLS 5 для проведения шлифовальных работ по твердой древесине, металлу велкро ткань 89489 Klingspor"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Круг шлифовальный на липучке PS 22K 125мм P24 GLS 5 для проведения шлифовальных работ по твердой древесине, металлу велкро ткань 89485 Klingspor"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Круг шлифовальный на липучке PS 22K 125мм P120 GLS 5 для проведения шлифовальных работ по твердой древесине, металлу велкро ткань 89493 Klingspor"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Круг шлифовальный на липучке PS 18K 125мм P60 GLS 5 для проведения шлифовальных работ по смолистой древесине, пластмассе велкро ткань 270337 Klingspor"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой ЗУБР, тип КЛТ 1, Р40, 125х22.2мм артикул 36596-125-40"

    Кол-во: 120

    "Позиция 40"

    "Круг шлифовальный для электрошлифмашин 125х6х22 ТУ 2-036-799-82"

    Кол-во: 1805

    "Позиция 41"

    "Круг отрезной по стали прямой для ручных машин тип KSM-230х3,0х22,23 083306021 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 466

    "Позиция 42"

    "Круг отрезной по стали прямой для ручных машин тип KSM-180х3,0х22,23 083306014 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 70

    "Позиция 43"

    "Круг отрезной по стали прямого профиля FT33 125х2,0х22, 23мм 12200об/мин 083308005 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 540

    "Позиция 44"

    "Круг отрезной по нержавеющей и обычной стали прямого профиля XT10 230х1,9х22, 23мм 6600об/мин 083319036 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 600

    "Позиция 45"

    "Круг отрезной армированный 1 300х3,2х32 14А 50-Н 37/33 Б У 80 кл.1 ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Круг отрезной армированный 1 230х3,0х22 14А 50-Н 37/41 Б У кл.1 1кат. ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 5126

    "Позиция 47"

    "Круг отрезной армированный 1 200х2,0х32 14А 16 Т 60м/с В ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 65

    "Позиция 48"

    "Круг отрезной армированный 1 125х3,0х22 24А S BF 80м/с по стали ГОСТ 21963-202"

    Кол-во: 2115

    "Позиция 49"

    "Круг отрезной алмазный LD2 230-10,0-2,6-22,23 по камню бетону кирпичу асфальту для сухой и мокрой резки 6600об/мин 088336008 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Круг отрезной XT10 125х1х22,23 прямой наружный диаметр 125мм высота 1м диаметр посадочного отверстия 22,23мм рабочая скорость 80м/с для прорезки нержавеющей стали каталожный номер 083319007 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 51"

    "Круг отрезной 400х4,0х32 14А 63-Н СТЗ Б У"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Круг отрезной 250х3,0х22 14А"

    Кол-во: 90

    "Позиция 53"

    "Круг отрезной 200х2,5х32 14А"

    Кол-во: 470

    "Позиция 54"

    "Круг отрезной 180х3,0х22 14А"

    Кол-во: 3545

    "Позиция 55"

    "Круг отрезной 150х2,5х22 14А"

    Кол-во: 1288

    "Позиция 56"

    "Круг отрезной 125х3,0х22 14А У"

    Кол-во: 4200

    "Позиция 57"

    "Круг отрезной 115х2,0х22 13А У"

    Кол-во: 1697

    "Позиция 58"

    "Диск шлифовальный по металлу RS2-150х7х22.2 083282018 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Диск шлифовальный RS2-180х7х22.2 083282020 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 90

    "Позиция 60"

    "Диск шлифовальный KSM115х7х22. 083280013 Norgau-Rhodius"

    Кол-во: 150

    "Позиция 61"

    "Транспортно-заготовительные работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Щетка чашечная из проволоки стальной гофрированной 50х17мм с хвостовиком 6мм для дрели электрической 0008-600 911 Osborn ECO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 5-рядная для зачистки металла от коррозии 5671/74824 Рекос ТУ 36-2460-82"

    Кол-во: 461

    "Позиция 64"

    "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 4-рядная для зачистки металла от коррозии 4040/74822 Рекос ТУ 36-2460-82"

    Кол-во: 350

    "Позиция 65"

    "Щетка крацовка ЗУБР дисковая плоская для УШМ (артикул 35190-125z01) диаметр 125 мм, посадочный размер 22 мм, жгутированная стальная закаленная проволока 0,5 мм"

    Кол-во: 560

    "Позиция 66"

    "Щетка искробезопасная 4-х рядная, 350х4, 069730040 Norgau-Endres"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Щетка дисковая из проволоки стальной прямой толщиной 0,3мм 80х15мм с хвостовиком 6мм для дрели электрической 087451080 Norgau-Gedore"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Щетка дисковая из проволоки стальной прямой толщиной 0,2мм 30х6мм с хвостовиком 6мм для дрели электрической 087451030 Norgau-Gedore"

    Кол-во: 20

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить