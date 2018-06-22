www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806505033
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031982/НУГХимКомпл
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники и АТП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-13-24
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
E.Pascal@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паскаль Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники и АТП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 07:00 GMT +322.06.2018 07:0022.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники и АТП629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 07:0022.06.2018 07:0022.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505033Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники и АТП629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 09:4520.07.2018 09:4520.07.2018 09:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505033Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники и АТП629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники и АТП
Начальная цена
3 119 121,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
26.20
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.