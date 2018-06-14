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    Главная / Торги / Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» (0056/18/4.2/0037488/ГПХГ/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)

    Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» (0056/18/4.2/0037488/ГПХГ/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806505022

    Уникальный номер закупки

    18/4.2/0037488/ГПХГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» (0056/18/4.2/0037488/ГПХГ/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ДЗП 37488 с изм. от 29.05.18.zip

    Участникам изменения от 07.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркина Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 09:00 GMT +314.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 09:1014.06.2018 09:1014.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505022Дата и время вскрытия заявок Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505022Подведение итогов не позднее Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505022Подведение итогов не позднее Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка муфт и переводников по статье КР для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ»

    Начальная цена

    755 292,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.3

    Производство стальных фитингов для труб, кроме литых

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта трубы стальной бесшовной обсадной 245 мм с трапецеидальной резьбойОТТМ диаметр 269,9 мм длиной 218 мм,толщина стенки 10мм, группапрочности Д исполнения А ГОСТ 632-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Муфта трубы стальной бесшовной обсадной 219 мм с трапецеидальной резьбой диаметр 244,5мм длиной 218 мм, группа прочности Д, пр-во Производственно-коммерческая фирма Промресурс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Муфта трубы стальной бесшовной обсадной колонны с 273мм, на трубыстальной бесшовной обсадной колонны 245мм с трапецеидальной резьбойОТТМ диаметр 293 мм длиной 190 мм, толщина стенки 8,9мм, группапрочности Д, исполнения А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Муфта трубы стальной бесшовной обсадной 324 мм с трапецеидальной резьбой диаметр 351мм длиной 218 мм, группа прочности Д, пр-во Производственно-коммерческая фирма Промресурс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Муфта трубы стальной бесшовной обсадной 168 мм с трапецеидальной резьбойОТТМ диаметр 187,7 мм длиной 190 мм, толщина стенки 8,9мм, группапрочности Д, исполнения А ГОСТ 632-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Муфта трубы стальной бесшовной обсадной 245 мм с высокогерметичной трапецеидальной резьбой ОТТГ диаметр 269,9мм длиной 254 мм, группа прочности Д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Переводник для бурильных колонн типа П(переходной) с наружным ф146мм справыми присоединительными замковыми резьбами З-102 на муфтовом(верхнем)конце и З-121 на ниппельном(нижнем) конце П-102/121 ГОСТ 7360-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Переводник для бурильных колонн типа П(переходной) с наружным ф155мм справыми присоединительными замковыми резьбами З-121 на муфтовом(верхнем)конце и З-133 на ниппельном(нижнем) конце П-121/133 ГОСТ 7360-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Переводник для бурильных колонн типа М(муфтовый) с наружным ф229мм справыми присоединительными замковыми резьбами З-171 на верхнем муфтовомконце и З-152 на нижнем муфтовом конце М-171/152 ГОСТ 7360-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Переводник для бурильных колонн типа П(переходной) с наружным ф197мм справыми присоединительными замковыми резьбами З-133 на муфтовом(верхнем)конце и З-152 на ниппельном(нижнем) конце П-133/152 ГОСТ 7360-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Муфта трубы стальной бесшовной обсадной 146 мм с трапецеидальной резьбой ОТТМ диаметр 166мм длиной 182 мм, группа прочности Д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Муфта трубы стальной бесшовной обсадной 168 мм с высокогерметичной трапецеидальной резьбой ОТТГ диаметр 187,7мм длиной 225 мм, группа прочности Д"

    Кол-во: 1

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