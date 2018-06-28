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Номер извещения
31806504819
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033898/ДАстр
Наименование закупки
Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (0056/18/4.3/0033898/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806504819Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806504819Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806504819Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Начальная цена
7 292 913,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
28.14.13.120
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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