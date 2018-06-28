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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (0056/18/4.3/0033898/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (0056/18/4.3/0033898/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806504819Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806504819

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033898/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (0056/18/4.3/0033898/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    3 Документация 33898 изм 29.05.18.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 20.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806504819Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806504819Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806504819Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806504819Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Начальная цена

    7 292 913,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор обратный 19ч21бр Ду250 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Задвижка ЗКС 160-25 DN 25 PN 16,0 МПа A11 B01 C32 D00 E05 F11 У1 A ТУ 4111-40-00218147-93 ОАО "Икар" Курганский завод "

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Задвижка 30ч6бр Ду400 Ру10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Задвижка 30ч6бр Ду300 Ру10"

    Кол-во: 13

    "Позиция 9"

    "Задвижка 30ч6бр Ду300 Ру10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ250 РУ10"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ250 РУ10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10"

    Кол-во: 18

    "Позиция 13"

    "Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10"

    Кол-во: 17

    "Позиция 14"

    "Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10"

    Кол-во: 17

    "Позиция 15"

    "Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10"

    Кол-во: 22

    "Позиция 16"

    "Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Задвижка 30с41нж DN80 PN16МПа в компл."

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Задвижка 30с41нж DN50 PN16МПа с к.о.ф."

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Задвижка 30с41нж 100-16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Задвижка 30с41нж "А" Ду80 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Задвижка 30с41нж "А" Ду50 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Задвижка 30с41нж "А" Ду50 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Задвижка 30с41нж "А" Ду150 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Задвижка 30с41нж "А" Ду100 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Задвижка 30нж15нж Ду50 Ру40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Затвор обратный 19ч21бр Ду300 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Задвижка РТЗК50-050-160-Р-01-РУ-У1 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Кран шаровый 11б27п1 Ду50 Ру16 кгс/см2 "

    Кол-во: 25

    "Позиция 30"

    "Кран шаровый 11б27п1 Ду50 Ру16 кгс/см2 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Кран шаровый 11б27п1 Ду50 Ру16 кгс/см2 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Кран шаровой 11Б27п1 Ду50 Ру16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Кран шаровой 11б27п1 Ду15 Ру16"

    Кол-во: 75

    "Позиция 34"

    "Кран шаровой 11б27п1 Ду15 Ру16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Кран шаровой 11Б27п Ду32 Ру16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду20 Ру16 для воды рабочая температура до 150С ТУ 3712-002-04606952-03 "

    Кол-во: 45

    "Позиция 37"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду20 Ру16 для воды рабочая температура до 150С ТУ 3712-002-04606952-03 "

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду20 Ру16 для воды рабочая температура до 150С ТУ 3712-002-04606952-03 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду20 Ру16 для воды рабочая температура до 150С ТУ 3712-002-04606952-03 "

    Кол-во: 35

    "Позиция 40"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду20 Ру16 для воды рабочая температура до 150С ТУ 3712-002-04606952-03 "

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Кран шаровой РЗО ШК 45ФМ.491811.002 Ду20 Ру160 резьбовой "

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Кран шар. муфтовый 11Б37п Ду15 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Кран шар. муфтовый 11Б37п Ду15 Ру16"

    Кол-во: 35

    "Позиция 44"

    "Кран шар. муфтовый 11Б37п Ду15 Ру16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Кран шаровой муфтовой, газ КШ Ду15 Ру16 ст.20 "

    Кол-во: 24

    "Позиция 46"

    "Кран трехходовой 11Б18бк Ду15 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Кран трехходовой 11Б18бк Ду15 Ру16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Кран трехходовой 11Б18бк 11б38бкДу15Ру16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Кран шаровой муфтовый Ду25 Ру1,6МПа 3 АР Т.020.016.10-00.Р Энерпред-Ярдос ТУ 3742-003-71634056-2010 "

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Конденсатоотводчик 45с13нж Ду20 Ру40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Конденсатоотводчик 45с13нж Ду15 Ру40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Конденсатоотводчик 45с13нж Ду15 Ру40"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Конденсатоотводчик 45с13нж Ду15 Ру40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Клапан запорный стальной ВКС 15-160 DN15мм PN 160 кгс/см2 15с57нж присоединение муфтовое G1/2, класс герметичности АТУ 3742-002- "

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Клапан запорный 15кч18п Ду15 Ру16"

    Кол-во: 25

    "Позиция 56"

    "Клапан запорный 15Б1бк, п Ду50 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Клапан запорный 15Б1бк, п Ду32 Ру16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Клапан запорный 15Б1бк, п Ду32 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Клапан запорный 15Б1бк, п Ду25 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Клапан запорный 15Б1бк, п Ду20 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Затвор обратный 19ч21бр Ду500 Ру10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Затвор обратный 19ч21бр Ду50 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Затвор обратный 19ч21бр Ду100 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку 31лс45нж Ду32 Ру160 "

    Кол-во: 14

    "Позиция 65"

    "Задвижка клиновая 31лс45нж Ду20 Ру160"

    Кол-во: 13

    "Позиция 66"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 ТУ 26-07-1125-96 "

    Кол-во: 14

    "Позиция 67"

    "Задвижка ЗКС 160-25 PN 1,6 МПа DN25 A11 B04 C13 D00 E07 F04 У1A ТУ 3741-043-00218147-2005 "

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Затвор обратный 19ч21бр Ду400 Ру10"

    Кол-во: 4

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    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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