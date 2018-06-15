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    Главная / Торги / Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование" (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) (31124)

    Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование" (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) (31124)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806504141Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806504141

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031124/ГППроект

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование" (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) (31124)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Уведомление 31124 14.06.doc

    Уведомление 31124 14.06.pdf

    Документация 31124.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2018 09:00 GMT +315.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806504141Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 10:0015.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806504141Дата и время вскрытия заявок Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806504141Подведение итогов не позднее Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806504141Подведение итогов не позднее Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    23 426 179,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    25.73.40.120

    Метчики

    25.73.30.170

    Ключи для крепления резьбовых соединений

    25.73.30.210

    Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для обработки древесины

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удлинитель"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Удлинитель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Труба-удлинитель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Хомут"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Хомут"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Шнек"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Труба пневмоударная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Труба пневмоударная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Труба пневмоударная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Шнек"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Шнек"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Переходник"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Коронка пневмоударная"

    Кол-во: 140

    "Позиция 14"

    "Коронка пневмоударная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Коронка пневмоударная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Коронка пневмоударная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Внутренняя труба колонкового набора"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Вилка (зондировочная)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Штанга для динамического зондирования"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Штанга зондировочная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Переходник"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Палец шнека"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Переходник"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Переходник"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "Переходникник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Переходникник"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Труба колонковая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Кабель зонда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Минипринтер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Зонд тензометрический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Муфта зонда тензометрического"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Конус зонда тензометрического"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Шнеколовка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Переходник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Труба колонковая"

    Кол-во: 25

    "Позиция 37"

    "Труба колонковая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Труба колонковая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Труба колонковая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Палец шнека"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Расширитель твердосплавный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Труба бурильная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 43"

    "Труба бурильная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Труба бурильная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Труба бурильная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Расширитель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Гильза-вкладыш"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Долото"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Долото"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Долото перовое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Кольцо кернорвательное сменное"

    Кол-во: 120

    "Позиция 52"

    "Коронка буровая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Коронка буровая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 54"

    "Коронка буровая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Коронка буровая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 56"

    "Коронка буровая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Колокол ловильный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Ключ шарнирный наружной трубы"

    Кол-во: 15

    "Позиция 59"

    "Ключ шарнирный внутренней трубы"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Ключ шарнирный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Ключ отбойный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Кольцо кернорвательное сменное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Пневмоударник"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Ниппель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Наружная труба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Метчик ловильный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Метчик ловильный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Метчик ловильный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Кольцо кернорвателя"

    Кол-во: 14

    "Позиция 70"

    "Кольцо кернорвателя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Корпус кернорвателя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Корпус кернорвателя"

    Кол-во: 25

    "Позиция 73"

    "Коронка твердосплавная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Коронка твердосплавная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Коронка твердосплавная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Пневмоударник"

    Кол-во: 40

    "Позиция 77"

    "Переходникник"

    Кол-во: 14

    "Позиция 78"

    "Переходник"

    Кол-во: 25

    "Позиция 79"

    "Переходник фрезерный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Внутренняя труба колонкового набора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Вилка подкладная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Вилка подкладная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Вилка подкладная под ШБ-127"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Вилка подкладная под ШБ-108"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Вилка подкладная под ШБ-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Коронка пневмоударная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Коронка твердосплавная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Коронка твердосплавная"

    Кол-во: 40

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    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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