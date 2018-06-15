www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806504141
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031124/ГППроект
Наименование закупки
Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование" (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) (31124)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 09:00 GMT +315.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806504141Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 10:0015.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806504141Дата и время вскрытия заявок Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806504141Подведение итогов не позднее Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бурового инструмента для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
23 426 179,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
25.73.60.190
25.73.40.120
25.73.30.170
25.73.30.210
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 140
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 120
Кол-во: 20
Кол-во: 250
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 14
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 14
Кол-во: 25
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 40
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.