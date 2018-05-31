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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (0056/18/4.3/0028296/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (0056/18/4.3/0028296/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806503959Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806503959

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028296/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (0056/18/4.3/0028296/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    1 ДЗП с изм. от 29.05.18.zip

    Участникам 29.05.2018.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чаговец Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 09:00 GMT +331.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806503959Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2018 09:1031.05.2018 09:1031.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806503959Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806503959Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201806.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806503959Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Начальная цена

    7 727 393,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба водогазопроводная ДУ 15Х3,2 (21,3Х3,2) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Труба тянутая 14Х2 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 325Х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Труба нержавеющая 32Х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 273Х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 325Х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 159Х9 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 219Х9 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Труба водогазопроводная ДУ 20Х2,8 (26,8Х2,8) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Труба водогазопроводная ДУ 25Х3,2 (33,5Х3,2) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Труба водогазопроводная ДУ 20Х3,2 (26,8Х3,2) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Труба водогазопроводная ДУ 15Х2,8 (21,3Х2,8) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Труба водогазопроводная ДУ 40Х3,0 (48,0Х3) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Труба тянутая 32Х4 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Труба тянутая 25Х3,2 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Труба катаная 108Х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Труба катаная 108Х6 09Г2С KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г ТУ 14- 3Р-1128-2007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Труба катаная 89Х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 114Х10 09Г2С KCU при t=-60C, KCV при t=- 40C, г/г ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 159Х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Труба катаная 57Х3,5 СТ 10 ГОСТ 8731-74В, 8732-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Труба водогазопроводная ДУ 32Х4,0(42,3Х4) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Труба водогазопроводная ДУ15Х3,0 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 159х6 09Г2С ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Труба водогазопроводная ДУ 32Х2,8 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Труба нержавеющая 89Х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Труба водогазопроводная ДУ 25х2,8 оцинкованная ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Труба тянутая 32Х3 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 219Х6 09Г2С ГОСТ 8731-74 В, ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 114Х5 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Труба катаная 108Х5 сталь 10 ГОСТ 8731-74В, 8732-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "руба профильная 40х20х2,0 прямоугольная, сталь 3сп/пс5 ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 8645-68"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Труба катаная 76Х6 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Труба водогазопроводная ДУ 32Х3,2 (42,3Х3,2) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Труба катаная 108Х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Труба водогазопроводная ДУ 40Х3,5 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Труба профильная квадратная 25х25х2,0 Ст3СП 6,0м  ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-2003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Труба катаная 76Х4 ст 10 ГОСТ 8731-74,8732-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Труба катаная 57Х8мм 09Г2С KCU при t=-60C, KCV при t=-40C, г/г ТУ 14- 3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Труба катаная 108Х6 мм, сталь 20, КСU при t=-40C, KCV при t=-20C, г/г ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Труба водогазопроводная ДУ 80Х4,0 (88,5Х4) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Труба водогазопроводная ДУ 50Х3,5 (60Х3,5) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Труба водогазопроводная ДУ 50Х3,0 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Труба водогазопроводная ДУ 25Х2,8 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Труба водогазопроводная ДУ 50 (60Х3,5) оцинкованная ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Труба водогазопроводная ДУ 32 (42,3Х3,2) оцинкованная ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "Труба водогазопроводная ДУ 20 (26,8Х2,8) оцинкованная ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Труба водогазопроводная оцинкованная ДУ15Х2,8(21,3Х2,8) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Труба водогазопроводная ДУ 32Х3,2 (42,3Х3,2) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Труба водогазопроводная ДУ 80Х4,0 (88,5Х4) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Труба водогазопроводная ДУ 50Х3,5 (60Х3,5) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Труба водогазопроводная ДУ 20Х3,2 (26,8Х3,2) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Труба водогазопроводная ДУ 15Х2,8 (21,3Х2,8)ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Труба тянутая 32Х4 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Труба нефтепроводная бесшовная 159Х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Труба водогазопроводная ДУ 32Х4,0(42,3Х4) ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "Труба тянутая 20Х2,5 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Труба тянутая 18Х2 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "Труба тянутая 45Х5 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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