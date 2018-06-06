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Номер извещения
31806503977
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036753/ДАстр
Наименование закупки
Поставка кислоты соляной для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (0056/18/4.3/0036753/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка кислоты соляной для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 09:00 GMT +306.06.2018 09:0006.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806503977Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кислоты соляной для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 09:1006.06.2018 09:1006.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806503977Дата и время вскрытия заявок Поставка кислоты соляной для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806503977Подведение итогов не позднее Поставка кислоты соляной для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кислоты соляной для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Начальная цена
39 609 575,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
20.13.42.130
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 240
Кол-во: 360
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