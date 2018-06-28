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Номер извещения
31806504009
Уникальный номер закупки
18/4.3/0024185/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (0056/18/4.3/0024185/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806504009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806504009Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 15:0011.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806504009Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Начальная цена
12 838 463,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
47.99.90.000
46.73.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 785
Кол-во: 880
Кол-во: 404
Кол-во: 120
Кол-во: 74
Кол-во: 340
Кол-во: 120
Кол-во: 1430
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 14.952
Кол-во: 26
Кол-во: 29.3
Кол-во: 18
Кол-во: 43
Кол-во: 728
Кол-во: 59
Кол-во: 67.04
Кол-во: 10
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