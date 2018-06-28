Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (0056/18/4.3/0024185/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (0056/18/4.3/0024185/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806504009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806504009

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024185/ТГСтаврополь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (0056/18/4.3/0024185/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/21.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    изм. 24185 -Ст.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 05.07.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806504009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806504009Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 15:0011.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806504009Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806504009Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

    Начальная цена

    12 838 463,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Классификатор ОКПД2

    47.99.90.000

    Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов, нестационарных торговых объектов, рынков, не включенной в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бордюр тротуарный БР 100.30.15 1000х300х150 ГОСТ 6665-91Класс бетона по прочности на сжатие - В30 (М400), марка поморозостойкости - F200, водопоглащение - 6%"

    Кол-во: 785

    "Позиция 2"

    "Бордюр тротуарный БР 500.30.15 500х70х210мм (ДхШхВ) ГОСТ66658-91 цвет- серый"

    Кол-во: 880

    "Позиция 3"

    "Камень тротуарный БР 100.20.8 1000х200х80мм (ДхШхВ) ГОСТ6665-91 бетонный, прямой, рядовой"

    Кол-во: 404

    "Позиция 4"

    "Плита бетонная тротуарная фигурная 1Ф9.7 244х195х70мм ГОСТ17608-91 длина 244мм, ширина 195мм, фигура 9, толщина 70мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "Плита дорожная железобетонная 2П30.18-10 3000х1750х170мм ГОСТ21924.2-84 из бетона марки по морозостойкости F50, марки поводонепроницаемости W4 на шлакопортландцементе по ГОСТ10178-85, для временных дорог (тип 2), прямоугольной (П)конфигурации, длиной"

    Кол-во: 74

    "Позиция 6"

    "Плитка тротуарная 6к7 500х500х70 ГОСТ 17608-91 Класс бетона-В30, морозостойкость- F200, водопоглощение- W6"

    Кол-во: 340

    "Позиция 7"

    "Плита дорожная железобетонная 2П30.18-10 3000х1750х170мм ГОСТ21924.2-84 из бетона марки по морозостойкости по первомубазовому методу F100, марки по водонепроницаемости W4 напортландцементе по ГОСТ 10178-85. Для временных дорог (тип2), прямоугольной ("

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Плита бетонная тротуарная 1П.7 240х120х70мм ГОСТ 17608-91прямоугольная длина 240мм, ширина 120мм, толщина 70мм"

    Кол-во: 1430

    "Позиция 9"

    "Кольцо стеновое КС10.9 диаметр внутр. 1,0м, диам. внеш.1,16м, выс. 0,89м ГОСТ 8020-90 железобетонное, из тяжелогобетона класса В15 на шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85, смаркой по морозостойкости F75 и маркой водонепроницаемости W8для круглых вод"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Крышка люка ЛК железобетонная 1,7х1,7м, 150мм, Ф580мм ГОСТ8020-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Плита дорожная ПДС 20.15-25 1990х1490х210 серия 3.503.1-93ЖБИ"

    Кол-во: 14.952

    "Позиция 12"

    "Жёлоб водосточный ВП-Ж 120х86х3000 мм ТУ5285-002-37144780-2012 составной элемент водосточной системыМП Модерн цвет белый RAL 9010 ООО "Металл Проффиль" г.Москва"

    Кол-во: 26

    "Позиция 13"

    "Доска подоконная ПВХ 450х2000 мм ТУ 5772-001-55221656-2008"

    Кол-во: 29.3

    "Позиция 14"

    "Лента бутиловая самоклеющая 0,6х80 мм,рулон 10м ГОСТ 30971-2002 С алюминиевым покрытием для гидро и теплоизоляции дверных и оконных блоков из ПВХ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "Угол ПВХ 10х20мм ТУ"

    Кол-во: 43

    "Позиция 16"

    "Кирпич керамический КР-р-по 250x120x65/1 НФ/150/2,0/50250х120х65мм ГОСТ 530-2012 рядовой, полнотелый, полусухогопрессования размерами 250 x 120 x 65 мм, формата 1 НФ, маркипо прочности М150, класса средней плотности 2,0, марки поморозостойкости F50.С"

    Кол-во: 728

    "Позиция 17"

    "Труба хризотилцементная БНТ Диаметр 100мм. длина 2950мм ГОСТ31416-2009"

    Кол-во: 59

    "Позиция 18"

    "Блок оконный из поливинилхлоридных профилей Veka Ш-1м В-1мГОСТ 30674-99 Профиль 7, стеклопокет однокамерный,поворотно-откидное,цвет белый Причина аннулирования: Описаниене соответствует указанному нормативу Россия"

    Кол-во: 67.04

    "Позиция 19"

    "Блок дверной ПВХ наружный 970х2350мм ГОСТ 30970-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Блок дверной ДН 21-10 2100х1000мм ГОСТ 24698-81 деревянный,входной двери с рамочными полотнами однопольный ЗАО "ТимберТрейд""

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 21"

    "Труба водосточная с коленом 76х102х3000 ТУ-заводаизготовителя ПЛ-02-Р363"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Держатель для гофрированной трубы КО 1120 ГОСТ 9389-75 длятрубы Ф20мм 1 упаковка-100 штук"

    Кол-во: 200

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить