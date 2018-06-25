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Номер извещения
31806502816
Уникальный номер закупки
18/2.1/0022504/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зданий «Бытовой корпус на ст. Заводская" (инв. №1600000006) и "Лабораторный корпус" (инв.№1600000003). Второй этап" Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" для нужд ООО "Газпромтранс" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зданий «Бытовой корпус на ст. Заводская" (инв. №1600000006) и "Лабораторный корпус" (инв.№1600000003). Второй этап" Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" для нужд ООО "Газпромтранс" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806502816Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зданий «Бытовой корпус на ст. Заводская" (инв. №1600000006) и "Лабораторный корпус" (инв.№1600000003). Второй этап" Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" для нужд ООО "Газпромтранс" в 2018 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 10:1025.06.2018 10:1025.06.2018 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806502816Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зданий «Бытовой корпус на ст. Заводская" (инв. №1600000006) и "Лабораторный корпус" (инв.№1600000003). Второй этап" Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" для нужд ООО "Газпромтранс" в 2018 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 18:0018.07.2018 18:0018.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806502816Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зданий «Бытовой корпус на ст. Заводская" (инв. №1600000006) и "Лабораторный корпус" (инв.№1600000003). Второй этап" Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" для нужд ООО "Газпромтранс" в 2018 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201818.07.2018 18:0018.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806502816Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зданий «Бытовой корпус на ст. Заводская" (инв. №1600000006) и "Лабораторный корпус" (инв.№1600000003). Второй этап" Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" для нужд ООО "Газпромтранс" в 2018 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зданий «Бытовой корпус на ст. Заводская" (инв. №1600000006) и "Лабораторный корпус" (инв.№1600000003). Второй этап" Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" для нужд ООО "Газпромтранс" в 2018 году
Начальная цена
5 898 796,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
41.20.40.900
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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