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Номер извещения
ГП805037
Уникальный номер закупки
18/2.1/0037244/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Сургутского филиала ООО «Газпром энерго».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев Павел Павлович
Место рассмотрения предложений
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
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Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Сургутского филиала ООО «Газпром энерго».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 12:00 GMT +301.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805037Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Сургутского филиала ООО «Газпром энерго». 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 14:0001.06.2018 14:0001.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805037Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Сургутского филиала ООО «Газпром энерго». 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 18:0027.07.2018 18:0027.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805037Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Сургутского филиала ООО «Газпром энерго». 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 18:0027.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805037Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Сургутского филиала ООО «Газпром энерго». 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Сургутского филиала ООО «Газпром энерго».
Начальная цена
496 653,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
33.14
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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