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Номер извещения
31806502576
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033769/ТГСПб
Наименование закупки
Поставка оборудования АИУС (ПЭН) для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 г. (031/0020/18/4.3/0033769/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/22.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Контактный телефон
+7 812 455-13-19
Факс
+7 812 455-13-20
Адрес электронной почты
SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Поставка оборудования АИУС (ПЭН) для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806502576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования АИУС (ПЭН) для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 г.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 14:0013.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806502576Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования АИУС (ПЭН) для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 г.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Подведение итогов не позднее
21.06.2018 17:0021.06.2018 17:0021.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806502576Подведение итогов не позднее Поставка оборудования АИУС (ПЭН) для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 г.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования АИУС (ПЭН) для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 г.
Начальная цена
786 065,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
26.30
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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